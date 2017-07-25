На сладкое. Лекарство от всего. Медовый рай

Вкусно и полезно? Ешьте мёд!

Вы когда-нибудь задумывались, как сладкий и полезный мёд попадает к нам настол?Вы знаете, как целый рой трудится над созданием этой самой полезной в мире сладости?занимается пчеловодством в Ковровском районе с 1985 года. Его пасека в деревне Бараново.Помогают в работе Геннадию Исаевичу его сыновья. Семья Исаевых обеспечивает медом почти весь наш район.На предложение встретиться и поговорить о пчеловодстве и мёде Геннадий Исаевич откликнулся охотно, позвал в гости. Он подробно рассказал о своем хозяйстве, да ещё и наглядно показал, как происходит сбор нектара.— Сейчас в деревнях есть люди, которые держат пчёл для себя. Тут, как говорится, кто во что горазд. Я же занимаюсь этим делом основательно. Пасека находится в отдалении от жилых домов, чтобы не было претензий от жителей. Количество пчел очень большое. Нужны площади для посадки растений, которыми питаются пчелы. Пчеловодство в России не очень развито. Пчеловодам не дают кредитов, так как сама ферма имеет большую стоимость, но банк в случае компенсации не сможет получить средств, ведь пасека ничто без пасечника. Также такие фермы не страхуют. И это тяжелый и каждодневный труд. По этому мёд высок в цене, особенно ценен натуральный мёд, который в магазине уже и не встретишь.Надеваем специальные шляпы с сеткой. Признаться, пчел боюсь не на шутку. Геннадий сразу успокоил, сейчас они очень заняты работой, а потому безобидны.Тем не менее, в домик заглядывала с опаской: суетятся, возятся.Соты пчелы строят из воска, воск потом собирается и отправляется на переработку.Геннадий Исаевич сам очищает воск и переплавляет его в большие круги. После чего отвозит его на перерабатывающее предприятие.Выглядит переработанный воск, как большая головка сыра.— Идём собирать мёд!Я немного насторожилась. Прямо голыми руками, туда? А Геннадий Исаевич взял специальное приспособление, куда закладываются дымящие угли и пошел к одному из домиков. Называется оно дымарь.— Я совсем не боюсь. Укусы даже полезны. С помощью пчелиных укусов вылечил радикулит, а сам мед помогает лечиться практически от всех болезней при правильном употреблении. Собираю мёд обычно с голым торсом. Все удивляются. Как я уже говорил, когда пчелы заняты работой, они не жалят.Соты Геннадий Исаевич вытаскивал одну за одной, выбирая наиболее подходящую для сбора нектара к чаю.— Это средне-русские пчелы. Я привозил маток из Татарстана. Эта порода лучше приспособлена к нашему климату. А при правильном уходе и хорошем питании, эти пчелы дают мёд не чуть не хуже, чем их южные сородичи. Специально для них на территории здесь растут травы-медоносы, такие как ваточник, фацелия и многие другие.— Летом пчелы живут 35-40 дней, а зимой до девяти месяцев. То есть работа их очень сильно изматывает. Сейчас самый разгар сбора мёда, они активно трудятся. Кстати, у меня есть специальное место для зимовки пчел, они также питаются и зимой, не застывают, как мухи, ждут цветочного сезона.Подходящая сота найдена, теперь пчеловод аккуратно снимает ложечкой сладкий нектар прямо в тарелку.Выглядит замечательно! А запах… Для того, чтобы передать терпкий аромат, пока не придумано интернет-технологий.— И это не только внешнее впечатление! — уверяет Геннадий Исаевич. — Сейчас заварим Иван-чай и устроим вашему иммунитету настоящий праздник!Свежий нектар в сочетании с натуральным чаем оказался таким вкусным, что удовольствие растянулось за разговором о пользе мёда.— К сожалению, сейчас бОльшим спросом пользуется «модный мёд», — говорит пчеловод. — Это такой, что всегда жидкий и долго хранится, а натуральный мёд кристаллизуется.В этой сладости 300 полезных веществ. Не даром бабушка при простуде всегда заставляла есть мёд с чаем. Повышает иммунитет. А то, что повышает настроение, убедились лично.Экскурсия на пасеку останется в памяти надолго, а вкусный и полезный продукт теперь станет неотъемлемой частью моего рациона питания.