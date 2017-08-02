#СамБыЕл

Слиффочное настроение. Ещё кусочек?..

Екатерина Кокшарова
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Сладкая тема: торты, капкейки и всё, что с ними связано. Домашняя кондитерская «Слиффки» снова будут радовать САМБЫЕЛьцев своими вкусняшками. Кондитерских дел мастер — Юлия Трушкова поделилась секретами оригинальных тортов и раскрыла тайну фирменного рецепта.



В группе в ВК домашняя кондитерская «Слиффки» часто проходят розыгрыши тортов, капкейков и других сладостей. Как правило, эти розыгрыши — тематические. Например, последний — был в честь выхода седьмого сезона «Игры Престолов». Так что, бегом вступать в группу. А вдруг повернётся удача?!

Вбейте в поисковик «most amazing cake i've ever seen» и балдейте от увиденного. Это же шедевр! — рассказывает администратор группы в ВК Даниил Головин

GK:«Слиффки» уже во второй раз примут участие в гастрономическом фесте. Чем порадуете на этот раз?

— Точно будут муссовые торты, капкейки, трайфлы и чизкейки. Есть ещё пара интересных идей. Но пока оставим это в тайне… Все на «САМБЫЕЛ»!



GK: Если пофантазировать, какой бы торт идеально подходил к «САМБЫЕЛ»?

— Тут два варианта. Первый — «Торт-гипноз». С огромными глазами, кричащий: «Возьми меня скорей!». Второй торт — «Титан», способный колоссом возвышаться посреди сладкого стола.

GK: Что сейчас в моде? В кондитерской моде, скажем так.

— Капкейки сейчас не в моде. В моде — чизкейки и муссовые торты. К тому же, муссовый торт — идеальный летний вариант. На вкус как мороженое. То, что нужно в жару!



GK: Есть что-то невозможное?..

— Ещё не было заказов, от которых мы отказались. Делаем муссовые торты, три шоколада, чизкейки, фигурки и украшения из мастики, зеркальную глазурь, велюр и фотопечать на съедобной бумаге. Мы даже топперы рисуем индивидуально под клиента и печатаем на 3D принтере.

GK: На кого из топ-кулинаров мирового уровня хотелось бы быть похожей?

— Фаворитов, как таковых, нет. Сейчас огромное количество мастеров, которые создают что-то по-своему интересное и достойное. Так что, следить за кем-то определенным не имеет смысла. Мы сами творцы своих желаний!



GK: «САМБЫЕЛ» — это...?

— Единственный гастрономический фестиваль в городе! Даёшь ещё больше проектов, GK?!

Между хорошим обедом и долгой жизнью только та разница, что…

… за обедом сладкое подают в конце!




Всю информацию можете получить в социальных сетях. Там же можно сделать заказ:
Группа в ВК — Домашняя кондитерская «Слиффки».

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