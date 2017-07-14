#СамБыЕл
Королевский look. Торт как искусство. Интервью с кондитером
0 324
Кондитер – профессия особая. Недостаточно просто любить еду и хорошо её готовить. Под вопросом: «А что у нас на сладкое?» подразумевается не только изысканный вкус, но и утончённая красота. Это уже не ремесло, а искусство. С таким художником десертов и пирожных нас свёл фестиваль «САМБЫЕЛ». Оля Королевская и наше сладкое интервью.
Это не знакомство, а встреча добрых друзей. Ведь Оля Королевская и её домашняя кондитерская участвуют в «САМБЫЕЛ» с момента основания гастрономического фестиваля.
И каждый год в кондитерском «репертуаре» премьеры. Меню нового сезона разнообразно: капкейки и чизкейки, торты и маршмеллоу, безе и пирожные. Гурманы оценят!
GK: Оля, когда говорят: «Кулинария как искусство», подразумевают самые разные вещи. А в чём искусство для тебя?
— Если рецепты, то самые сложные. Обожаю это! Именно возможность сочетать множество различных техник приготовления для меня – это источник вдохновения. Ведь чем сложнее рецепт, тем больше тонкостей и маленьких хитростей, которые в результате дают приготовленному торту или десерту уникальность.
Нередко истории о кулинарах – это легенды о «маленькой пекарне, основанной в стародавние времена». И, как правило, это просто рекламный ход. В случае с Олей Королевской всё иначе.
— Если бы ещё лет пять назад мне кто-то сказал, что очень скоро делом жизни для меня станут пирожные и тортики, не поверила бы! Ведь учусь я на педагога, из увлечений юности, пожалуй, выделю спорт, да и семейной традицией выпечку не назову…
GK: Вероятно, увлечение спортом помогает сохранять отличную фигуру, быть стройной в окружении такого количества соблазнительных сладостей… Но всё-таки, что же такое произошло пять лет назад?
— За комплимент спасибо. Спорт и активный образ жизни действительно помогают поддерживать форму. Ну, а поворот в моей жизни произошёл даже не пять, а четыре года назад. И крутым поворотом я бы это не назвала, всё было плавно и гармонично. Большую роль сыграл интернет. Всё началось с того, что решила для себя и друзей испечь блинчики. Захотелось приготовить как-то необычно, стала искать рецепт в сети, и обнаружила там целую сладкую вселенную.
GK: Блины получились?
— Да, конечно. Но один рецепт потянул за собой другой, третий и так далее. Обложилась кулинарной литературой, стала изучать. А там видеоблоги, кулинарные сайты, паблики… В общем, затянуло.
GK: Наверное, прочитав много о рецептах и кулинарии, появились какие-то фавориты? На кого из топ-кулинаров мирового уровня хотелось бы быть похожей?
— Как говорится, «не сотвори себе кумира». Кого считать самым-самым? Французов, чья изысканная кухня славится на весь мир? Или древних египтян, которых историки называют родоначальниками кулинарного дела? Разумеется, есть признанные мастера. Но я стараюсь быть в курсе всех новинок. И Дэвид Кейкс с его «английской школой», и Садахару Аоки с его японской изысканностью, и, конечно же, французский шик Гастона Ленотра вызывают восторг и уважение. Но копировать любого из них, на мой взгляд, бессмысленно. Нужно сочетать и привносить что-то своё. Поэтому источником вдохновения для меня — это люди, которые пробуют, едят то, что я приготовила. Главные эксперты — друзья и близкие. Готовлю с таким настроем, как если бы хотела угостить самого любимого человека.
GK: Очень важный вопрос, который задавали и наши читатели. Изначально на фестиваль ты пришла под брендом «Сake Bake». Потом появился «Чёрный лес». Что произошло?
— Название «Сake Bake» никогда не являлось брендом. Скорее, это было рабочее название проекта, нейтральное. Ведь яркий индивидуальный нейминг предполагает амбиции и профессиональный опыт. Можно сказать, что «Чёрный лес» как «заголовок» — это определённый этап для меня и моего сладкого бизнеса.
GK: А почему лес чёрный?
— Это название торта, который на сегодня является фирменным блюдом в моей кондитерской. «Чёрный лес» — это название рецепта торта, который ещё называют шварцвальдский торт. История рецепта восходит к началу XX века. Чёрный, потому что главные ингредиенты — тёмный шоколад и вишня. А ещё потому, что создан рецепт был в Германии, в местности под названием Шварцвальд, что в переводе и означает «чёрный лес».
GK: Фирменное блюдо, культовый рецепт – это очень красивая история. Но если мы говорим об авторской кухне, предполагается ещё и «своя фишка»...
— Непростой вопрос… Думаю, что «Чёрный лес» — это не только культовые и классические рецепты, но и творческое начало. Практически каждый заказ для меня – это креативное сотрудничество. Всегда обсуждаю не только рецептуру, но и образ торта, который предстоит изготовить. И тут не существует невыполнимых сценариев! Ведь когда речь идёт о десерте для важного торжества, значимого события, заказчику хочется подчеркнуть эту самую значимость, уникальность. Для кого-то уникальность – это по-особенному сделанная надпись или сама форма выпечки. А кто-то хочет какую-то необыкновенную «вишенку на торте». Бывает, заказчики просят оформить тортик с юмором. Такие пожелания для меня – едва ли не самая желанная работа! Заказы, как тематические печеньки с изображениями героев мультфильмов или даже фильмов, символами и эмблемами – это, можно сказать, классика. С мастикой я не работаю. Но это не значит, что она вредная. Мастика бывает разная и по качеству и по характеристикам. Есть с полностью натуральными ингредиентами, есть и с пищевыми добавками. Лично я считаю, что работа с мастикой, лепка фигурок, персонажей — колоссальный труд…
GK: А если бы заказчиком «Чёрного леса» стала ты сама? Что бы захотелось?
— Мне очень нравятся бисквитные торты с разными вкусами и видами начинок. Лучшее оформление, на мой взгляд, — это ягоды. Или сладости. Как вам торт, украшенный конфетами? Или цветами?
GK: Какое многообразие! Но ведь есть что-то самое-самое? Как по-твоему должен выглядеть идеальный торт сезона-2017?
— Большой и вкусный! Ну, если говорить о моде, а она в кондитерском деле, как и в бьюти-индустрии, существует, то трендом сезона считается сочетание разных текстур, модернизированная классика. Несмотря на все превратности погоды, у нас лето. А значит, в оформлении – яркие краски, а в начинке – экзотические фрукты.
GK: Чем «Чёрный лес» будет удивлять гостей фестиваля «САМБЫЕЛ-2017»? Торты или капкейки? Кстати, капкейки – это тоже один из трендов, верно?
— Всё верно. Капкейки — это отличная замена торту: их удобно сервировать, легко перевозить, больше сочетаний вкусов. И, конечно же, они будут на фестивале. Вообще-то, не хотелось бы заранее раскрывать всех секретов, но абсолютно точно: на «САМБЫЕЛ» представлю самое лучшее! Ведь у вас такая особенная атмосфера, такая прекрасная компания коллег и друзей собирается, что к вам надо идти только с самым-самым! Уж я-то, как «ветеран фестивального движения», это знаю совершенно точно!
GK: Когда видишь все эти тортики и печеньки, желание попробовать всё и сразу просто непреодолимо. Но как быть с фигурой? Глядя на тебя, невольно думаешь: «Этот человек знает какой-то секрет вечной стройности!»
— Всё очень просто. Нужно по-настоящему любить еду и воспринимать дегустацию и приём пищи как естественный и очень приятный процесс, уметь наслаждаться. Мне всегда было искренне жаль людей, которые говорят о себе «заедаю стресс». В этом случае человек в каком-то гипнотическом состоянии забрасывает в себя кусок за куском, даже не задумываясь, что он там жуёт. А потом поражается, откуда лишние килограммы? Еда – это не замена радости. Еда – это и есть радость. Ну, и, конечно, (если мы говорим о сладком) лучше отдавать предпочтение ягодным рецептам, безе и зефиру. Они лёгкие не только по виду, но и по калорийности.
Ну вот. Мы так и не узнали, что же приготовит Оля Королевская на «САМБЫЕЛ-2017»…
Если вас заинтересовала современная кондитерская классика от «Чёрного леса», всю информацию можете получить в социальных сетях. Там же можно сделать заказ:
Это не знакомство, а встреча добрых друзей. Ведь Оля Королевская и её домашняя кондитерская участвуют в «САМБЫЕЛ» с момента основания гастрономического фестиваля.
И каждый год в кондитерском «репертуаре» премьеры. Меню нового сезона разнообразно: капкейки и чизкейки, торты и маршмеллоу, безе и пирожные. Гурманы оценят!
GK: Оля, когда говорят: «Кулинария как искусство», подразумевают самые разные вещи. А в чём искусство для тебя?
— Если рецепты, то самые сложные. Обожаю это! Именно возможность сочетать множество различных техник приготовления для меня – это источник вдохновения. Ведь чем сложнее рецепт, тем больше тонкостей и маленьких хитростей, которые в результате дают приготовленному торту или десерту уникальность.
Нередко истории о кулинарах – это легенды о «маленькой пекарне, основанной в стародавние времена». И, как правило, это просто рекламный ход. В случае с Олей Королевской всё иначе.
— Если бы ещё лет пять назад мне кто-то сказал, что очень скоро делом жизни для меня станут пирожные и тортики, не поверила бы! Ведь учусь я на педагога, из увлечений юности, пожалуй, выделю спорт, да и семейной традицией выпечку не назову…
GK: Вероятно, увлечение спортом помогает сохранять отличную фигуру, быть стройной в окружении такого количества соблазнительных сладостей… Но всё-таки, что же такое произошло пять лет назад?
— За комплимент спасибо. Спорт и активный образ жизни действительно помогают поддерживать форму. Ну, а поворот в моей жизни произошёл даже не пять, а четыре года назад. И крутым поворотом я бы это не назвала, всё было плавно и гармонично. Большую роль сыграл интернет. Всё началось с того, что решила для себя и друзей испечь блинчики. Захотелось приготовить как-то необычно, стала искать рецепт в сети, и обнаружила там целую сладкую вселенную.
GK: Блины получились?
— Да, конечно. Но один рецепт потянул за собой другой, третий и так далее. Обложилась кулинарной литературой, стала изучать. А там видеоблоги, кулинарные сайты, паблики… В общем, затянуло.
GK: Наверное, прочитав много о рецептах и кулинарии, появились какие-то фавориты? На кого из топ-кулинаров мирового уровня хотелось бы быть похожей?
— Как говорится, «не сотвори себе кумира». Кого считать самым-самым? Французов, чья изысканная кухня славится на весь мир? Или древних египтян, которых историки называют родоначальниками кулинарного дела? Разумеется, есть признанные мастера. Но я стараюсь быть в курсе всех новинок. И Дэвид Кейкс с его «английской школой», и Садахару Аоки с его японской изысканностью, и, конечно же, французский шик Гастона Ленотра вызывают восторг и уважение. Но копировать любого из них, на мой взгляд, бессмысленно. Нужно сочетать и привносить что-то своё. Поэтому источником вдохновения для меня — это люди, которые пробуют, едят то, что я приготовила. Главные эксперты — друзья и близкие. Готовлю с таким настроем, как если бы хотела угостить самого любимого человека.
GK: Очень важный вопрос, который задавали и наши читатели. Изначально на фестиваль ты пришла под брендом «Сake Bake». Потом появился «Чёрный лес». Что произошло?
— Название «Сake Bake» никогда не являлось брендом. Скорее, это было рабочее название проекта, нейтральное. Ведь яркий индивидуальный нейминг предполагает амбиции и профессиональный опыт. Можно сказать, что «Чёрный лес» как «заголовок» — это определённый этап для меня и моего сладкого бизнеса.
GK: А почему лес чёрный?
— Это название торта, который на сегодня является фирменным блюдом в моей кондитерской. «Чёрный лес» — это название рецепта торта, который ещё называют шварцвальдский торт. История рецепта восходит к началу XX века. Чёрный, потому что главные ингредиенты — тёмный шоколад и вишня. А ещё потому, что создан рецепт был в Германии, в местности под названием Шварцвальд, что в переводе и означает «чёрный лес».
GK: Фирменное блюдо, культовый рецепт – это очень красивая история. Но если мы говорим об авторской кухне, предполагается ещё и «своя фишка»...
— Непростой вопрос… Думаю, что «Чёрный лес» — это не только культовые и классические рецепты, но и творческое начало. Практически каждый заказ для меня – это креативное сотрудничество. Всегда обсуждаю не только рецептуру, но и образ торта, который предстоит изготовить. И тут не существует невыполнимых сценариев! Ведь когда речь идёт о десерте для важного торжества, значимого события, заказчику хочется подчеркнуть эту самую значимость, уникальность. Для кого-то уникальность – это по-особенному сделанная надпись или сама форма выпечки. А кто-то хочет какую-то необыкновенную «вишенку на торте». Бывает, заказчики просят оформить тортик с юмором. Такие пожелания для меня – едва ли не самая желанная работа! Заказы, как тематические печеньки с изображениями героев мультфильмов или даже фильмов, символами и эмблемами – это, можно сказать, классика. С мастикой я не работаю. Но это не значит, что она вредная. Мастика бывает разная и по качеству и по характеристикам. Есть с полностью натуральными ингредиентами, есть и с пищевыми добавками. Лично я считаю, что работа с мастикой, лепка фигурок, персонажей — колоссальный труд…
GK: А если бы заказчиком «Чёрного леса» стала ты сама? Что бы захотелось?
— Мне очень нравятся бисквитные торты с разными вкусами и видами начинок. Лучшее оформление, на мой взгляд, — это ягоды. Или сладости. Как вам торт, украшенный конфетами? Или цветами?
GK: Какое многообразие! Но ведь есть что-то самое-самое? Как по-твоему должен выглядеть идеальный торт сезона-2017?
— Большой и вкусный! Ну, если говорить о моде, а она в кондитерском деле, как и в бьюти-индустрии, существует, то трендом сезона считается сочетание разных текстур, модернизированная классика. Несмотря на все превратности погоды, у нас лето. А значит, в оформлении – яркие краски, а в начинке – экзотические фрукты.
GK: Чем «Чёрный лес» будет удивлять гостей фестиваля «САМБЫЕЛ-2017»? Торты или капкейки? Кстати, капкейки – это тоже один из трендов, верно?
— Всё верно. Капкейки — это отличная замена торту: их удобно сервировать, легко перевозить, больше сочетаний вкусов. И, конечно же, они будут на фестивале. Вообще-то, не хотелось бы заранее раскрывать всех секретов, но абсолютно точно: на «САМБЫЕЛ» представлю самое лучшее! Ведь у вас такая особенная атмосфера, такая прекрасная компания коллег и друзей собирается, что к вам надо идти только с самым-самым! Уж я-то, как «ветеран фестивального движения», это знаю совершенно точно!
GK: Когда видишь все эти тортики и печеньки, желание попробовать всё и сразу просто непреодолимо. Но как быть с фигурой? Глядя на тебя, невольно думаешь: «Этот человек знает какой-то секрет вечной стройности!»
— Всё очень просто. Нужно по-настоящему любить еду и воспринимать дегустацию и приём пищи как естественный и очень приятный процесс, уметь наслаждаться. Мне всегда было искренне жаль людей, которые говорят о себе «заедаю стресс». В этом случае человек в каком-то гипнотическом состоянии забрасывает в себя кусок за куском, даже не задумываясь, что он там жуёт. А потом поражается, откуда лишние килограммы? Еда – это не замена радости. Еда – это и есть радость. Ну, и, конечно, (если мы говорим о сладком) лучше отдавать предпочтение ягодным рецептам, безе и зефиру. Они лёгкие не только по виду, но и по калорийности.
Ну вот. Мы так и не узнали, что же приготовит Оля Королевская на «САМБЫЕЛ-2017»…
Но непременно узнаем 13 августа. Осталось меньше месяца!
Если вас заинтересовала современная кондитерская классика от «Чёрного леса», всю информацию можете получить в социальных сетях. Там же можно сделать заказ:
- Группа в ВК — Домашняя кондитерская «Чёрный Лес».
- Instagram — @olyakorolevskaya
0 комментариев