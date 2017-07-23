#СамБыЕл
У фестиваля еды «САМБЫЕЛ» есть сайт! Заходите!
0 219
Сабж! В этом году команда GK посчитала необходимым выделить проект «САМБЫЕЛ».
У фестиваля «САМБЫЕЛ» теперь есть свой отдельный сайт. Для чего это было сделано?
Во-первых, потому что это наш самый первый проект, которые прошёл проверку временем и стал традиционным.
Во-вторых, потому что фестиваль еды, в отличие от других проектов GK, является наиболее интерактивным, участниками являются как предприниматели-индивидуалы, так и целые организации и предприятия.
В-третьих, «САМБЫЕЛ» окончательно и бесповоротно переступил географическую границу города, в чём мы убедились именно в этом году. Заявки на участие в фесте приходят к нам со всех городов региона и даже из-за пределов Владимирской области.
Разумеется, вся текущая информация о ходе подготовки, гостях, участниках и экспертах фестиваля будет по-прежнему размещаться на главной странице GK. но если вы хотите ещё больше подробностей или у вас, как у организации, возникло желание стать активным участником или разместить информацию о своей гастрономической деятельности, добро пожаловать на сайт фестиваля «САМБЫЕЛ»!
Не забываем и об официальной группе фестиваля «САМБЫЕЛ» в ВК. Вступаем!
Напоминаем, всё будет происходить 13 августа в парке имени В.А. Дегтярёва. Начало в 12 часов и до…
У фестиваля «САМБЫЕЛ» теперь есть свой отдельный сайт. Для чего это было сделано?
Во-первых, потому что это наш самый первый проект, которые прошёл проверку временем и стал традиционным.
Во-вторых, потому что фестиваль еды, в отличие от других проектов GK, является наиболее интерактивным, участниками являются как предприниматели-индивидуалы, так и целые организации и предприятия.
В-третьих, «САМБЫЕЛ» окончательно и бесповоротно переступил географическую границу города, в чём мы убедились именно в этом году. Заявки на участие в фесте приходят к нам со всех городов региона и даже из-за пределов Владимирской области.
Разумеется, вся текущая информация о ходе подготовки, гостях, участниках и экспертах фестиваля будет по-прежнему размещаться на главной странице GK. но если вы хотите ещё больше подробностей или у вас, как у организации, возникло желание стать активным участником или разместить информацию о своей гастрономической деятельности, добро пожаловать на сайт фестиваля «САМБЫЕЛ»!
Не забываем и об официальной группе фестиваля «САМБЫЕЛ» в ВК. Вступаем!
Напоминаем, всё будет происходить 13 августа в парке имени В.А. Дегтярёва. Начало в 12 часов и до…
0 комментариев