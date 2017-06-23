#СамБыЕл
Все на «СамБыЕл»! Еще больше гастрономического удовольствия!
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13 августа в парке им. Дегтярева состоится третий фестиваль «СамБыЕл»! Новинки кулинарной индустрии города, мастер-классы от лучших поваров, веселые конкурсы для гостей и много много еды на любой вкус — это гастрономический фестиваль «СамБыЕл»! Традиционно самый вкусный праздник от GK пройдет в августе! Не пропустите!
Хорошее настроение гарантировано! Ведь на празднике вас ждет:
Всем найдется занятие и угощение по душе! Приходите всей семьей!
Для гурманов рестораны представят свои новинки, а особое меню фестиваля порадует своим разнообразием.
Новые тренды и новые кафе! Узнай первым, где можно попробовать эксклюзивные блюда по привлекательной цене.
GK активно регистрирует участников фестиваля:
Мы предлагаем продемонстрировать кулинарный потенциал через продажи и дегустацию. Нет ничего лучше наглядного примера хорошей работы!
Мастер-классы с участием шеф-поваров помогут лучше познакомится с теми, кто готовит хорошую еду. Демонстрация умений повара лучший ключ к доверию клиентов.
Всё это поможет получить непосредственную ответную реакцию гостей фестиваля, которые помогут выявить вкусовые предпочтения потенциальных посетителей ресторанов и кафе.
Кроме того, каждый участник может организовать свой собственный конкурс на фестивале!
Выступление популярных диджеев и музыкальных групп, — не дадут гостям заскучать. А для юных гостей фестиваля – анимация и аквагрим. Кроме того, у всех будет отличная возможность сделать эффектные снимки в специально оборудованных фотозонах – на вкусную память!
«СамБыЕл -2017»:
— Участники из других городов и областей
— Экологическая продукция сельскохозяйственных предприятий области
— Новые мастер-классы
— Новые для Коврова блюда
Звоните по номеру 8(920)933-05-73 узнавайте подробности и регистрируйтесь! Количество мест ограничено! Успей стать участником!
Мы ждем гостей 13 августа в парке им. Дегтярева!
Хорошее настроение гарантировано! Ведь на празднике вас ждет:
- еда
- музыка
- конкурсы и розыгрыш
- фотозоны
Всем найдется занятие и угощение по душе! Приходите всей семьей!
Для гурманов рестораны представят свои новинки, а особое меню фестиваля порадует своим разнообразием.
Такого вы еще не ели!
Новые тренды и новые кафе! Узнай первым, где можно попробовать эксклюзивные блюда по привлекательной цене.
GK активно регистрирует участников фестиваля:
Мы предлагаем продемонстрировать кулинарный потенциал через продажи и дегустацию. Нет ничего лучше наглядного примера хорошей работы!
Мастер-классы с участием шеф-поваров помогут лучше познакомится с теми, кто готовит хорошую еду. Демонстрация умений повара лучший ключ к доверию клиентов.
Всё это поможет получить непосредственную ответную реакцию гостей фестиваля, которые помогут выявить вкусовые предпочтения потенциальных посетителей ресторанов и кафе.
Кроме того, каждый участник может организовать свой собственный конкурс на фестивале!
Выступление популярных диджеев и музыкальных групп, — не дадут гостям заскучать. А для юных гостей фестиваля – анимация и аквагрим. Кроме того, у всех будет отличная возможность сделать эффектные снимки в специально оборудованных фотозонах – на вкусную память!
«СамБыЕл -2017»:
— Участники из других городов и областей
— Экологическая продукция сельскохозяйственных предприятий области
— Новые мастер-классы
— Новые для Коврова блюда
Звоните по номеру 8(920)933-05-73 узнавайте подробности и регистрируйтесь! Количество мест ограничено! Успей стать участником!
Мы ждем гостей 13 августа в парке им. Дегтярева!
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