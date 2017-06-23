Все на «СамБыЕл»! Еще больше гастрономического удовольствия!

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Такого вы еще не ели!

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Будет шумно вкусно и до объедения весело!

Хорошее настроение гарантировано! Ведь на празднике вас ждет:Для гурманов рестораны представят свои новинки, а особое меню фестиваля порадует своим разнообразием.Новые тренды и новые кафе! Узнай первым, где можно попробовать эксклюзивные блюда по привлекательной цене.Мы предлагаем продемонстрировать кулинарный потенциал через продажи и дегустацию. Нет ничего лучше наглядного примера хорошей работы!Мастер-классы с участием шеф-поваров помогут лучше познакомится с теми, кто готовит хорошую еду. Демонстрация умений повара лучший ключ к доверию клиентов.Всё это поможет получить непосредственную ответную реакцию гостей фестиваля, которые помогут выявить вкусовые предпочтения потенциальных посетителей ресторанов и кафе.Кроме того, каждый участник может организовать свой собственный конкурс на фестивале!Выступление популярных диджеев и музыкальных групп, — не дадут гостям заскучать. А для юных гостей фестиваля – анимация и аквагрим. Кроме того, у всех будет отличная возможность сделать эффектные снимки в специально оборудованных фотозонах – на вкусную память!— Участники из других городов и областей— Экологическая продукция сельскохозяйственных предприятий области— Новые мастер-классы— Новые для Коврова блюдаМы ждем гостей 13 августа в парке им. Дегтярева!