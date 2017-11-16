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Би-2 в Коврове! Instagram-обзор
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negativ_rus Большие города, так много лайков, Варвара, у нас с тобой, и никто не пишет… кароч то чувство когда попал #закулисы и на #рокконцерт к легендарным #би2 #gk33 #rockmusic #rockband #шураби2 #негативы #vipгость #легендырусскогорока #рок #rockshow #ледовыйдворец #артисты
В Коврове группа в первый раз.
— Что странно, — заметили музыканты, приветствуя зрителей. — Ведь Ковров так близко от Москвы.
Легендарная группа презентовала новый альбом «Горизонт событий», а также исполнила старые, по-настоящему бессмертные, хиты.
kliablinavaleriia #Би2
erni9957 #би2 #ковров #ледоваяарена
cubomeduza #Би2 #би2ковров
yankurganov Добью вашу и без того забитую ленту #би2. Очень крутой концерт, море эмоций, мешок ощущений. Спасибо @al_kashircev за фото. #gk33 #би2ковров #концерт #владконцерт #полковникуниктонепишет
malina_marina93 Би 2 было круто!!!
julia_3.14 Би2 это было легендарно!!! @levab2 спасибо! #би2 #горизонтсобытий #gk33 ##bi2 #городКовров #ледоваяаренаковровец
toriars #концерт #би2вковрове
denissedov2013
mrs_brovkina #kovrov#ледовыйдворецковровец#би2#@levab2
«Горизонт событий» — десятый, юбилейный, альбом «Би-2». Он вышел в свет в сентябре этого года.
Новую программу отличает оригинальная сценография, световое и видео шоу, — сообщали организаторы концерта.
И это действительно так!
Кроме песен из альбома «Горизонт событий» прозвучали greatest hits: «Полковнику никто не пишет», «Варвара», «Моя любовь», «Вечная Призрачная Встречная» и, конечно же, «Серебро».
cubomeduza #Би2 #би2ковров
mariiacherevatova БИ-2 в Коврове Было круто #би2вковрове #би2 #былокруто
simonovate Концерт БИ-2!!!
ushnja Концерт БИ-2 прошел на ура!!! Спасибо за фото @dmitriyreznikov!!!
anastasiya_krinina «компромис» — любимая песня! #БИ2 Были сегодня с @natalialia33 в Коврове на концерте. Очень круто!
На самом деле фото и видео гораздо больше!
levab2: #Ковров, спасибо!
Фото: @dmitry_stenko
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