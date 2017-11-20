Соцсети
Чем заняться в ноябре? Instagram-обзор
0 576
sawulyka
Вчера дебютировала в роли ведущей вместе с @danilorloov на дне рождении родного факультета.
Волнение конечно было, но вроде справилась(хоть и запиналась)Спасибо всем кто принимал участие-это нас не много сблизило.
Спасибо, дорогули #АиЭ #семья #роднойфакультет #любимый #язнаютысмотришь #КГТА #gk33
chik_deni На позитиве. #events #top10kovrov #gk33
dark__veins Will a simple photo #gk33
helgaosaku Мы погнали к трансвеститам.#отпуск #gk33 #friendsforever #moscow #moskowcity
negativ_rus С началом новой недели #myfriend! Всем удачи и добра! #начало #понедельник #рокздесь #hairstyle #one #gk33 #негативы #grunge #rockmusic #пятничное спонтанное фото by @sokolov_evgeny_photo
konfet_ty Не знаю, что подписать под этим фото… Сегодня нет мыслей… #beautiful#photography#photo#brunette#gk33#mama#тыжмать#ямать#прогулка#evening
novitckayyy #деньрождения#деньрождениедедамороза#веркасердючка#отдыхаем #отдыхаемхорошо#gk33
svetlana_zhukova_official Очень смел их дружный отряд… #ВеселоеВоскресенье#ПолиРобокар#ОтдыхаемХорошо#ТекстильЯр#gk33
irina_gorshkova_foto Цирк#нижнийновгород #выходные#семья#друзья#gk33
negativ_rus
Если судить по календарю праздников то в Рашке нашей каждый день #праздник, типа день тапки или день гриба… но я человек простой, захотел праздника и сделал «день любви к криветке »…
#holiday #денькриветки # #gk33 #криветки #weekend #хоумсвитхоум #tatoo #нямням #портер #craftbeer #one #heartbreak #пиво #iphone7plus #криль
bagrovakrossfit #gk33#ураааааневеста#выдализамужнашуАнку ураааа
grygory_athlete83 Семь 7 лет назад, когда я познакомился с Аней на сайте знакомств, я не думал, что это будет иметь такие последствия Так что осторожнее с сайтами знакомств#love#family#happy#kovrov#gk33#ковров#tattooboy#snowboarding#skydiving#climbing
nataly080808 #суббота#гуляем#ковровмолл#gk33
novikov33rus Утро воскресенье, любимая Супруга собирается на работу, попросила ей сделать завтрак!!! Что смог -сделал!!! ##gk33 #выходные
iraidkavolk Чем заняться в ноябре на прогулке? Например, в шахматы поиграть! Правда, не все фигуры спаслись от вандалов, но мы и так играть умеем. #gk33
Наш хештег — #gk33
margo_beautystudio Утро доброе! Сегодня я проснулась, а за окном — море! Качаю энергию для предстоящего марафона#gk33#благодатное#тренинг
0 комментариев