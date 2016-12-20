«Чёрный список Ковров». Публикуем компромат

Вас обманули? Нахамили? Оскорбили? Накричали? На работе ущемляются Ваши права? На полках магазина лежит просроченный товар? Тогда скорее пишите об этом НАМ!

Комментарии недовольных ковровчан! Подпись — «аноним»!

«Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь...»

Отзывы от недовольных клиентов. Орфография и пунктуация сохранены.

Решайте сами, верить или не верить. Наше дело — предупредить.

Информация о группе:В группе есть жалобы и на просроченные продукты в магазинах. Например, в Москве есть такая организация «Хрюши против». Волонтёры в костюмах пятачка ходят по магазинам и ищут просроченные товары.Они — против хамского отношения к покупателям, пресекают продажу просроченной продукции и добиваются того, чтобы каждый получал качественные и свежие продукты.А вот и случай в Коврове:Глядя на фото, так и просится просторечное «Фу». А сок из настоящих бразильских апельсинов пробовали? Сок «Rich».Кто из нас не сталкивался с покупкой просроченных продуктов? Обратите внимание на магазинные полки – вы увидите залежавшиеся продукты, и лишь в глубине стеллажа найдете свежие. Пытаются сбыть товар, тем самым увеличить выручку?Обманули в автосервисе? «Надо либо пешком ходить, либо делать все самому!» — говорят недовольные ковровчане.А бутерброд-то может быть и правильный. Причина в другом?Всё это, конечно, любопытно. Предостережения, возможно, полезны потребителю. Однако не стоит исключать и версию о жёсткой конкурентной борьбе, в которой все средства хороши. Где гарантия, что компромат в ВК — это не намеренная дискредитация?