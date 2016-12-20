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«Чёрный список Ковров». Публикуем компромат
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В ВК есть сообщество «Чёрный список Ковров». Ещё не видели? Тогда читайте, на что жалуются ковровчане! Быть может, вы сами оказались в неприятной ситуации: купили просроченный продукт или, вот например, конфеты с личинками. Предупреждаем, будет видео не для слабонервных!
Информация о группе:
В группе есть жалобы и на просроченные продукты в магазинах. Например, в Москве есть такая организация «Хрюши против». Волонтёры в костюмах пятачка ходят по магазинам и ищут просроченные товары.
Они — против хамского отношения к покупателям, пресекают продажу просроченной продукции и добиваются того, чтобы каждый получал качественные и свежие продукты.
А вот и случай в Коврове:
#чс. Купили копченые крылышки вместе с тараканами в курином доме около «Октябрьского рынка». Анонимно пожалуйста.
Глядя на фото, так и просится просторечное «Фу». А сок из настоящих бразильских апельсинов пробовали? Сок «Rich».
Кто из нас не сталкивался с покупкой просроченных продуктов? Обратите внимание на магазинные полки – вы увидите залежавшиеся продукты, и лишь в глубине стеллажа найдете свежие. Пытаются сбыть товар, тем самым увеличить выручку?
#чс. Купила конфеты на «Октябрьском рынке», обнаружила личинку червяка. Вот такой «сюрприз» мне попался. Секцию не запомнила.
Обманули в автосервисе? «Надо либо пешком ходить, либо делать все самому!» — говорят недовольные ковровчане.
#чс. Вчера в магазине «Ронас» напротив «Атака» на Ватутина было куплено два вида фарша: куриный и свойский. В одном из них была найдена железяка. Будьте внимательны!
А бутерброд-то может быть и правильный. Причина в другом?
#чс. Купили с сыном пирожки с мясом напротив крупянщика, в свежей выпечки, отдала 70руб за два, с виду выглядят аппетитно, а внутри думала много мяса там, а оказалось только в половине пирожка фарш еще и не особо свежий! В итоге выбросила их в мусорное ведро! Ужасный магазин! Раньше выпечка там была вкусная и свежая, а сейчас чёрти что!!! очень не довольна этим магазином!
#чс. Атак в тц. Треугольник. Понадобилась кружка, по ходу заехал в атак, выбрал кружку, одна на полке стояла, четко под ней ценник, название производителя совпадает, только размер какой то маленький, а на ценнике 360 мл, ну думаю ладно, мало ли. Цена 73 руб. Иду на кассу, впереди меня семейная пара, пробивают кондиционер для белья. Подходит моя очередь и кружка с 73 дорожает до 106, говорю что разная цена на ценнике и та, что вы пробили, и в этот момент возвращается пара пробивавшая кондиционер, у них он подорожал с 196 до 273. Продавать по ценнику отказались. Говорят, что покупатели сами переставили товары. Хотя мне до этого сказали что кружек с ценника нет уже давно, а ценник есть. Выяснять, настаивать и ругаться, а ругаться бы пришлось, несомненно, не времени ни желания не было. Будет бдительны в этом магазине, следите за ценами.
#чс. Купил девушке киндер. Пока ехал в машине, он сам открылся пополам прямо по шву. В итоге, серия «Маша и медведь», а внутри рисовалка какая-то. Посылторг на долинной. Заменили игрушку продавцы… Есть не стали.
#чс. Купили шаурму на Зое. Это ужас! Одна трава, соус как украли, мясо древнее, как с прошлого дня осталось, хотя были к вечеру ближе когда очередь была и мясо должно быть свежим, капуста кисло соленая, а в целом шаурма на вкус противная, сухая, еще холодная! Не советую, отвратительная. 120 рублей просто выкинули на ветер...
#чс. Купили яйца в «Ашане», пожарили они застыли и стали силиконовые. Анон
Всё это, конечно, любопытно. Предостережения, возможно, полезны потребителю. Однако не стоит исключать и версию о жёсткой конкурентной борьбе, в которой все средства хороши. Где гарантия, что компромат в ВК — это не намеренная дискредитация?
Информация о группе:
Вас обманули? Нахамили? Оскорбили? Накричали? На работе ущемляются Ваши права? На полках магазина лежит просроченный товар? Тогда скорее пишите об этом НАМ!
Комментарии недовольных ковровчан! Подпись — «аноним»!
В группе есть жалобы и на просроченные продукты в магазинах. Например, в Москве есть такая организация «Хрюши против». Волонтёры в костюмах пятачка ходят по магазинам и ищут просроченные товары.
Они — против хамского отношения к покупателям, пресекают продажу просроченной продукции и добиваются того, чтобы каждый получал качественные и свежие продукты.
А вот и случай в Коврове:
#чс. Купили копченые крылышки вместе с тараканами в курином доме около «Октябрьского рынка». Анонимно пожалуйста.
Глядя на фото, так и просится просторечное «Фу». А сок из настоящих бразильских апельсинов пробовали? Сок «Rich».
Кто из нас не сталкивался с покупкой просроченных продуктов? Обратите внимание на магазинные полки – вы увидите залежавшиеся продукты, и лишь в глубине стеллажа найдете свежие. Пытаются сбыть товар, тем самым увеличить выручку?
#чс. Купила конфеты на «Октябрьском рынке», обнаружила личинку червяка. Вот такой «сюрприз» мне попался. Секцию не запомнила.
Обманули в автосервисе? «Надо либо пешком ходить, либо делать все самому!» — говорят недовольные ковровчане.
#чс. Вчера в магазине «Ронас» напротив «Атака» на Ватутина было куплено два вида фарша: куриный и свойский. В одном из них была найдена железяка. Будьте внимательны!
А бутерброд-то может быть и правильный. Причина в другом?
«Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь...»
Отзывы от недовольных клиентов. Орфография и пунктуация сохранены.
#чс. Купили с сыном пирожки с мясом напротив крупянщика, в свежей выпечки, отдала 70руб за два, с виду выглядят аппетитно, а внутри думала много мяса там, а оказалось только в половине пирожка фарш еще и не особо свежий! В итоге выбросила их в мусорное ведро! Ужасный магазин! Раньше выпечка там была вкусная и свежая, а сейчас чёрти что!!! очень не довольна этим магазином!
#чс. Атак в тц. Треугольник. Понадобилась кружка, по ходу заехал в атак, выбрал кружку, одна на полке стояла, четко под ней ценник, название производителя совпадает, только размер какой то маленький, а на ценнике 360 мл, ну думаю ладно, мало ли. Цена 73 руб. Иду на кассу, впереди меня семейная пара, пробивают кондиционер для белья. Подходит моя очередь и кружка с 73 дорожает до 106, говорю что разная цена на ценнике и та, что вы пробили, и в этот момент возвращается пара пробивавшая кондиционер, у них он подорожал с 196 до 273. Продавать по ценнику отказались. Говорят, что покупатели сами переставили товары. Хотя мне до этого сказали что кружек с ценника нет уже давно, а ценник есть. Выяснять, настаивать и ругаться, а ругаться бы пришлось, несомненно, не времени ни желания не было. Будет бдительны в этом магазине, следите за ценами.
#чс. Купил девушке киндер. Пока ехал в машине, он сам открылся пополам прямо по шву. В итоге, серия «Маша и медведь», а внутри рисовалка какая-то. Посылторг на долинной. Заменили игрушку продавцы… Есть не стали.
#чс. Купили шаурму на Зое. Это ужас! Одна трава, соус как украли, мясо древнее, как с прошлого дня осталось, хотя были к вечеру ближе когда очередь была и мясо должно быть свежим, капуста кисло соленая, а в целом шаурма на вкус противная, сухая, еще холодная! Не советую, отвратительная. 120 рублей просто выкинули на ветер...
#чс. Купили яйца в «Ашане», пожарили они застыли и стали силиконовые. Анон
Всё это, конечно, любопытно. Предостережения, возможно, полезны потребителю. Однако не стоит исключать и версию о жёсткой конкурентной борьбе, в которой все средства хороши. Где гарантия, что компромат в ВК — это не намеренная дискредитация?
2 комментария
Но мой небольшой совет — давайте свой ответ на эти нарушения. Ведь на самом деле все очень просто:
— купили товар по неверной цене, просите продавца позвать администратора, а лучше сразу заведующую/ директора магазина и ведите к витрине. Не помогает — просите жалобную книгу и ясно говорите про Роспортебнадзор. Другое дело, если в ценнике четко указан объем, и вы сами явно ошиблись и признаете это, или указаны цифры из штрихкода (всегда их сверяйте!)- тут уж продавец не виноват.
— с Пятерочкой еще проще: берете просрочку и идете на кассу, пробиваете оплачиваете, зовете директора. Продавец вам тут опять не помощник, его дело пробить только и деньги принять. В пятерочке вообще круто — за каждый просроченный продукт берете 2 таких же с нормальным сроком. А если наберете на приличную сумму, то директор может разрешить набрать на эту сумму любые товары — мы так набрали алкоголя на 7500 просроченного)) сдали его и на 15 000 набрали других товаров.
Я думаю, что такие комменты очень интересны были бы. Ведь главная цель — обеспечить качественное обслуживание и получение свежих продуктов.