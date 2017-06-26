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День молодёжи и немного креатива. Instagram-обзор
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Ковров отметил День молодёжи. Большой фоторепортаж уже на GK- День Молодежи — наш главный праздник! Бо-оольшой фотоотчет, сегодня очередь Instagram-обзора!
rybkinatatyana Спешу поделиться впечатлениями от ковровского АртБазара, который состоялся сегодня в рамках Дня молодёжи. Итак, сегодня я была в другом Коврове, молодежном, современном, движушном. Если в крупных городах эта практика привычная и обыденная, то для Коврова в новинку и удивлена таки, что люди реагируют, люди интересуются, люди развиваются в ногу со временем. И я хочу видеть и наблюдать такой Ковров ежедневно. Я верю в тебя Ковров. #dobraya_korova #embroidery #russia #handmade #shop #style #vscocam #gk33 #добро #livefolk #благотворительность #ручнаяработа #sweet #vsco #vscocam #ковров #vegan #casual #explorealberta #world_shotz #gununkaresi #ig_global_life #instagood #naturewhisperers #exklusive_shot #bestoftheday #mood_family #govegan #huntgramnature
frayzlin_badcompany Немного креатива. #bboy #bboylive #bboybynature #bboyspot #creative #cool #gk33
dasha___vasilyeva День молодёжи #gk33 #done@manhattan_kovrov
anastasia_zhiltzova.asa_ Отпраздновали День Молодежи. #праздник #парк #ковров #gk33
gorianinatatiana Вот это день молодёжи! Вот это богатырь! #gk33 @andrei_bubenin
elenochka_sm День молодежи #goodday #fanny #happy #gk33
falkysha у всех день молодёжи… а мы эту молодёжь развлекаем #gk33 #магикшоу #иллюзионист #владимиревсеев #иллюзионистнасвадьбу
firsova_natalia1812 Гулянки #ковров #парк #gk33
negativ_rus #Friends спасибо всем и кто нас поддержал! Это было круто! #Атмосфера #gk33 #нашнарод #негативы #rockfest #rockmusic #коза #rockband #бобрульконаотдыхе #всемрок #fans #openair #атмосфера2017 #weekend #рок #лето #slam #people
amkhylv В Е Р А В Л Ю Д Е Й. Мы будем миллион раз искать оправдания поступкам, объяснять сотней причин, почему человек так поступил. Тяжело признаваться (самому себе), что ты не нужен. Что человек, которого ты считал другом, не ставит тебя ни в грош. Просто поражает, как люди могут запросто вычеркнуть человека из своей жизни. Как легко и просто возвращаются к бывшим/нынешним. Как забывают свои обещания мне/себе/близким. Как быстро заводят новые знакомства, «крепкие» отношения. Нам не понять, зачем люди женятся, когда изначально смотрят в разные стороны по жизни. Не понять, почему люди чушат бывших в хвост и в гриву и возвращаются к ним. Не понять, почему люди обещают пять раз перезвонить и не перезванивают. Нам не понять, но мы ищем оправдания. Мы верим, что все это временно, и все наладится. В семье будет гармония, отношения заиграют новыми красками, а у человека просто нулевой баланс.. И мы тонем в этом самообмане, лелея своё эго, отказываясь смотреть правде в глаза. Придумывая новые причины просто верить в людей… #gk33
julia_3.14 Друзья, сейчас в парке Дегтярева проходит благотворительный #артбазар для Ульяны Шкатовой. Наш столик номер два =) рисуем портреты и не только. За любую сумму. #ульянашкатова #ракдурак #меланома #раккожи #ковров #атмосфера #благотворительность #gk33
lusiafresh Ы #атмосфера #2017 #gk33 #негативы #мнимыечисла #Ковров
kjiy6hu4ka33 Каждое #лето особенное, Каждое #лето незабываемое.#лето2017 #деньмолодежи #суббота #gk33
serjik33reg День молодежи#роуп- скиппинг#скакалки#gk33
mansmuz Моя любимая семья Ефремовых. #друзья #селфи #выходныеначались #gk33 #selfie #summer #follow4follow #followme #photo #vkpost #vk
asami3110 Наконец-то пятница Погодка хорошая, можно немного прогуляться Дует прохладный ветерок#утро#доброе#доброеутро#пятница#выходной#gk33#ковров33#скоровыходной#отдыхать#
lenka_kulikovskaya #выходные #gk33
eakrutov Притаранил запаску для своего будущего автомобиля на #кроссфитбитваотдержава33, которую провёл наш «СВПЦ Держава» на #Деньмолодежи #eakrutov #vegansport #веганспорт #зож #govegan #спорт #sport #Держава33 #DERZHAVA33 #Фитнес #fitness #ПП #ЖизньСпорт #ФитнесКлубКовров #DERZHAVA33зал
vladon.na Drum collaboration
tati_olshevskaya #деньмолодежи #прогулка#мойтигренок
varushk_a Дороже вас нет никого. Я вас люблю
anna_rybochkina #парк#деньмолодежи#субботатакаясуббота #гуляет#Лето2017#тепло#Атмосфера#батут#карусели#настроение#дочка#дочкиматери#девочкитакиедевочки#ковров#
trener_putina Всегда классно встретиться с друзьями и единомышленниками @poshivalkin @maxfomichev_gladiator @nikulincoach
cr0n0s__ #сэлфи #аукцион #деньмолодежи #парк #ковров #картины
a_danich
nuklearkentuckywinter Шел Шива по шоссе разрушая сущее.
nastyavydrina
rybkinatatyana Спешу поделиться впечатлениями от ковровского АртБазара, который состоялся сегодня в рамках Дня молодёжи. Итак, сегодня я была в другом Коврове, молодежном, современном, движушном. Если в крупных городах эта практика привычная и обыденная, то для Коврова в новинку и удивлена таки, что люди реагируют, люди интересуются, люди развиваются в ногу со временем. И я хочу видеть и наблюдать такой Ковров ежедневно. Я верю в тебя Ковров. #dobraya_korova #embroidery #russia #handmade #shop #style #vscocam #gk33 #добро #livefolk #благотворительность #ручнаяработа #sweet #vsco #vscocam #ковров #vegan #casual #explorealberta #world_shotz #gununkaresi #ig_global_life #instagood #naturewhisperers #exklusive_shot #bestoftheday #mood_family #govegan #huntgramnature
frayzlin_badcompany Немного креатива. #bboy #bboylive #bboybynature #bboyspot #creative #cool #gk33
dasha___vasilyeva День молодёжи #gk33 #done@manhattan_kovrov
anastasia_zhiltzova.asa_ Отпраздновали День Молодежи. #праздник #парк #ковров #gk33
gorianinatatiana Вот это день молодёжи! Вот это богатырь! #gk33 @andrei_bubenin
elenochka_sm День молодежи #goodday #fanny #happy #gk33
falkysha у всех день молодёжи… а мы эту молодёжь развлекаем #gk33 #магикшоу #иллюзионист #владимиревсеев #иллюзионистнасвадьбу
firsova_natalia1812 Гулянки #ковров #парк #gk33
negativ_rus #Friends спасибо всем и кто нас поддержал! Это было круто! #Атмосфера #gk33 #нашнарод #негативы #rockfest #rockmusic #коза #rockband #бобрульконаотдыхе #всемрок #fans #openair #атмосфера2017 #weekend #рок #лето #slam #people
amkhylv В Е Р А В Л Ю Д Е Й. Мы будем миллион раз искать оправдания поступкам, объяснять сотней причин, почему человек так поступил. Тяжело признаваться (самому себе), что ты не нужен. Что человек, которого ты считал другом, не ставит тебя ни в грош. Просто поражает, как люди могут запросто вычеркнуть человека из своей жизни. Как легко и просто возвращаются к бывшим/нынешним. Как забывают свои обещания мне/себе/близким. Как быстро заводят новые знакомства, «крепкие» отношения. Нам не понять, зачем люди женятся, когда изначально смотрят в разные стороны по жизни. Не понять, почему люди чушат бывших в хвост и в гриву и возвращаются к ним. Не понять, почему люди обещают пять раз перезвонить и не перезванивают. Нам не понять, но мы ищем оправдания. Мы верим, что все это временно, и все наладится. В семье будет гармония, отношения заиграют новыми красками, а у человека просто нулевой баланс.. И мы тонем в этом самообмане, лелея своё эго, отказываясь смотреть правде в глаза. Придумывая новые причины просто верить в людей… #gk33
julia_3.14 Друзья, сейчас в парке Дегтярева проходит благотворительный #артбазар для Ульяны Шкатовой. Наш столик номер два =) рисуем портреты и не только. За любую сумму. #ульянашкатова #ракдурак #меланома #раккожи #ковров #атмосфера #благотворительность #gk33
lusiafresh Ы #атмосфера #2017 #gk33 #негативы #мнимыечисла #Ковров
kjiy6hu4ka33 Каждое #лето особенное, Каждое #лето незабываемое.#лето2017 #деньмолодежи #суббота #gk33
serjik33reg День молодежи#роуп- скиппинг#скакалки#gk33
mansmuz Моя любимая семья Ефремовых. #друзья #селфи #выходныеначались #gk33 #selfie #summer #follow4follow #followme #photo #vkpost #vk
asami3110 Наконец-то пятница Погодка хорошая, можно немного прогуляться Дует прохладный ветерок#утро#доброе#доброеутро#пятница#выходной#gk33#ковров33#скоровыходной#отдыхать#
lenka_kulikovskaya #выходные #gk33
eakrutov Притаранил запаску для своего будущего автомобиля на #кроссфитбитваотдержава33, которую провёл наш «СВПЦ Держава» на #Деньмолодежи #eakrutov #vegansport #веганспорт #зож #govegan #спорт #sport #Держава33 #DERZHAVA33 #Фитнес #fitness #ПП #ЖизньСпорт #ФитнесКлубКовров #DERZHAVA33зал
vladon.na Drum collaboration
tati_olshevskaya #деньмолодежи #прогулка#мойтигренок
varushk_a Дороже вас нет никого. Я вас люблю
anna_rybochkina #парк#деньмолодежи#субботатакаясуббота #гуляет#Лето2017#тепло#Атмосфера#батут#карусели#настроение#дочка#дочкиматери#девочкитакиедевочки#ковров#
trener_putina Всегда классно встретиться с друзьями и единомышленниками @poshivalkin @maxfomichev_gladiator @nikulincoach
cr0n0s__ #сэлфи #аукцион #деньмолодежи #парк #ковров #картины
a_danich
nuklearkentuckywinter Шел Шива по шоссе разрушая сущее.
Не забывайте про хештег #gk33!
nastyavydrina
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