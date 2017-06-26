День молодёжи и немного креатива. Instagram-обзор

Не забывайте про хештег #gk33!

Спешу поделиться впечатлениями от ковровского АртБазара, который состоялся сегодня в рамках Дня молодёжи. Итак, сегодня я была в другом Коврове, молодежном, современном, движушном. Если в крупных городах эта практика привычная и обыденная, то для Коврова в новинку и удивлена таки, что люди реагируют, люди интересуются, люди развиваются в ногу со временем. И я хочу видеть и наблюдать такой Ковров ежедневно. Я верю в тебя Ковров. #dobraya_korova #embroidery #russia #handmade #shop #style #vscocam #gk33 #добро #livefolk #благотворительность #ручнаяработа #sweet #vsco #vscocam #ковров #vegan #casual #explorealberta #world_shotz #gununkaresi #ig_global_life #instagood #naturewhisperers #exklusive_shot #bestoftheday #mood_family #govegan #huntgramnatureНемного креатива. #bboy #bboylive #bboybynature #bboyspot #creative #cool #gk33День молодёжи #gk33 #done@manhattan_kovrovОтпраздновали День Молодежи. #праздник #парк #ковров #gk33Вот это день молодёжи! Вот это богатырь! #gk33 @andrei_bubeninДень молодежи #goodday #fanny #happy #gk33у всех день молодёжи… а мы эту молодёжь развлекаем #gk33 #магикшоу #иллюзионист #владимиревсеев #иллюзионистнасвадьбуГулянки #ковров #парк #gk33#Friends спасибо всем и кто нас поддержал! Это было круто! #Атмосфера #gk33 #нашнарод #негативы #rockfest #rockmusic #коза #rockband #бобрульконаотдыхе #всемрок #fans #openair #атмосфера2017 #weekend #рок #лето #slam #peopleВ Е Р А В Л Ю Д Е Й. Мы будем миллион раз искать оправдания поступкам, объяснять сотней причин, почему человек так поступил. Тяжело признаваться (самому себе), что ты не нужен. Что человек, которого ты считал другом, не ставит тебя ни в грош. Просто поражает, как люди могут запросто вычеркнуть человека из своей жизни. Как легко и просто возвращаются к бывшим/нынешним. Как забывают свои обещания мне/себе/близким. Как быстро заводят новые знакомства, «крепкие» отношения. Нам не понять, зачем люди женятся, когда изначально смотрят в разные стороны по жизни. Не понять, почему люди чушат бывших в хвост и в гриву и возвращаются к ним. Не понять, почему люди обещают пять раз перезвонить и не перезванивают. Нам не понять, но мы ищем оправдания. Мы верим, что все это временно, и все наладится. В семье будет гармония, отношения заиграют новыми красками, а у человека просто нулевой баланс.. И мы тонем в этом самообмане, лелея своё эго, отказываясь смотреть правде в глаза. Придумывая новые причины просто верить в людей… #gk33Друзья, сейчас в парке Дегтярева проходит благотворительный #артбазар для Ульяны Шкатовой. Наш столик номер два =) рисуем портреты и не только. За любую сумму. #ульянашкатова #ракдурак #меланома #раккожи #ковров #атмосфера #благотворительность #gk33Ы #атмосфера #2017 #gk33 #негативы #мнимыечисла #КовровКаждое #лето особенное, Каждое #лето незабываемое.#лето2017 #деньмолодежи #суббота #gk33День молодежи#роуп- скиппинг#скакалки#gk33Моя любимая семья Ефремовых. #друзья #селфи #выходныеначались #gk33 #selfie #summer #follow4follow #followme #photo #vkpost #vkНаконец-то пятница Погодка хорошая, можно немного прогуляться Дует прохладный ветерок#утро#доброе#доброеутро#пятница#выходной#gk33#ковров33#скоровыходной#отдыхать##выходные #gk33Притаранил запаску для своего будущего автомобиля на #кроссфитбитваотдержава33, которую провёл наш «СВПЦ Держава» на #Деньмолодежи #eakrutov #vegansport #веганспорт #зож #govegan #спорт #sport #Держава33 #DERZHAVA33 #Фитнес #fitness #ПП #ЖизньСпорт #ФитнесКлубКовров #DERZHAVA33залDrum collaboration#деньмолодежи #прогулка#мойтигренокДороже вас нет никого. Я вас люблю#парк#деньмолодежи#субботатакаясуббота #гуляет#Лето2017#тепло#Атмосфера#батут#карусели#настроение#дочка#дочкиматери#девочкитакиедевочки#ковров#Всегда классно встретиться с друзьями и единомышленниками @poshivalkin @maxfomichev_gladiator @nikulincoach#сэлфи #аукцион #деньмолодежи #парк #ковров #картиныШел Шива по шоссе разрушая сущее.