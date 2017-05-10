День Победы в Instagram

Не забывайте про хештег #gk33!

Этот пост я посвящаю своему #прадеду Вите который защищая Родину, своих родных, детей, родителей погиб в бою под Ленинградом… ему было всего 29, домой он не вернулся, но своим подвигом и поступками память и гордость о нем сохранилась в наших сердцах и будет передаваться от отца к детям.Читая его последнее письмо с фронта которое мне передала бабушка в своё время, я как бы перенесся в тот день и представил всю боль человеческой души и сильный дух того поколения, жаль мы сейчас не такие… #помним #гордимся #9мая #бессмертныйполк С праздником великой победы!!! #gk33Уже становится традицией на 9 мая в нашем городе воинской славы Коврове ходить на бессмертный полк. Пока что ходит наш папа так как с погодой в этом году не повезло всех с праздником великой победы!#спраздником #спасибозачистоенебонадголовой #карпинахатка #япомню #gk33«Опять весна на белом свете!» В этот праздник 72-й годовщины Великой Победы самое замечательное — быть рядом со своим ветераном! С Днём Победы!!! Спасибо!#деньпобеды #gk33#gk33 #ковров33 Празднование 9маяС Днём ПобедыСегодня были в Доброграде, прошли всю полосу препятствий и получили погоны генерала#9мая #Доброград #gk33 #ковров #дети#9мая#2017#греча#япомнюягоржусь#деньпобед#ковров#gk33С Днем Великой ПОБЕДЫ!!! Спасибо нашему деду и всем ветеранам за победу!!! Мы гордимся Вами!!!_kovrov #смываемаякраска #меловаякраска #9мая #ковров #ковровмолл #gk339 мая. Ну и погодка для эстафеты. #ковров #9мая #деньпобеды #kovrov #gk33Мой самый лучший #9мая #gk33#бессмертныйполк #9мая #деньпобедыЭтот Вечный огонь, Нам завещанный одним, Мы в груди храним… #сднемпобеды #9мая #вечныйогонь #вечнаяпамять #gk33И обещанный бонус. Снегопад, который прошёл в нашем городе накануне Дня Победы, далеко не всем испортил настроение. Смотрим красивое видео от