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Долгий поцелуй. World Kiss Day
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Сегодня — Всемирный день поцелуев (World Kiss Day или World Kissing Day). Праздник придумали в Великобритании.
С поцелуями связано немало легенд. Например, считается, что во время этого процесса души целующихся соединяются — не случайно поцелуем заканчивается обряд бракосочетания. Врачи тоже немало говорят о пользе поцелуев. Так, во время оных начинают усиленно вырабатываться гормоны радости — и на душе сразу становится тепло, и все невзгоды кажутся не такими уж большими проблемами. Кроме того, поцелуи укрепляют иммунитет.
Так, одно из исследований доказало, что при поцелуе резко снижается уровень гормона стресса кортизола и повышается уровень гормона любви окситоцина. Поэтому люди, которые целуются часто, более оптимистичны и успешны в жизни.
Судя по Instagram, ковровчане — не любители целоваться (или же не выставляют чувства напоказ). Но несколько интересных постов и фото мы всё-таки нашли:
marusya_feofanova С днем поцелуя! Самый известный поцелуй на Таймс-Сквер снимок фотокорреспондента журнала Life Альфреда Эйзенштадта Культовый снимок был сделан случайно: в кадр одного фотокорреспондента попал моряк, который узнал о победе США над Японией и от счастья поцеловал незнакомую девушку, стоящую неподалёку. 14 августа 1945 год #фотошколаfm #фотостудияfm #gk33
nastusha_love_andrusha Как же я скучаю когда ты не рядом со мной.
annet__star
karzhovamasha
grushin_e._25 #Only love
angelok31094 Милости#всегдавместе
runova.anna Бабочки в животе были сожраны тараканами из головы, не усложняйте себе жизнь.#всебудетофигенно#онрядом#ММ
Кстати, не забывайте ковровское место для поцелуев и ваши фото c хештегом #gk33 непременно попадут в наши обзоры!
kristusy Моя котейка))
С поцелуями связано немало легенд. Например, считается, что во время этого процесса души целующихся соединяются — не случайно поцелуем заканчивается обряд бракосочетания. Врачи тоже немало говорят о пользе поцелуев. Так, во время оных начинают усиленно вырабатываться гормоны радости — и на душе сразу становится тепло, и все невзгоды кажутся не такими уж большими проблемами. Кроме того, поцелуи укрепляют иммунитет.
Так, одно из исследований доказало, что при поцелуе резко снижается уровень гормона стресса кортизола и повышается уровень гормона любви окситоцина. Поэтому люди, которые целуются часто, более оптимистичны и успешны в жизни.
Судя по Instagram, ковровчане — не любители целоваться (или же не выставляют чувства напоказ). Но несколько интересных постов и фото мы всё-таки нашли:
marusya_feofanova С днем поцелуя! Самый известный поцелуй на Таймс-Сквер снимок фотокорреспондента журнала Life Альфреда Эйзенштадта Культовый снимок был сделан случайно: в кадр одного фотокорреспондента попал моряк, который узнал о победе США над Японией и от счастья поцеловал незнакомую девушку, стоящую неподалёку. 14 августа 1945 год #фотошколаfm #фотостудияfm #gk33
nastusha_love_andrusha Как же я скучаю когда ты не рядом со мной.
annet__star
karzhovamasha
grushin_e._25 #Only love
angelok31094 Милости#всегдавместе
runova.anna Бабочки в животе были сожраны тараканами из головы, не усложняйте себе жизнь.#всебудетофигенно#онрядом#ММ
Кстати, не забывайте ковровское место для поцелуев и ваши фото c хештегом #gk33 непременно попадут в наши обзоры!
С праздником и целуйтесь на здоровье!
kristusy Моя котейка))
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