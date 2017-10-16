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Дневники красавиц. Instagram-обзор
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_yuliakrasnova_ Вчера был какой-то удивительный день.Я не верю в совпадения и убеждена, что каждая ситуация дается для чего-то. Так вот, сажусь в поезд, долго так ищу свое место, но все же нахожу и уже собираюсь надеть наушники и подремать, как вижу знакомое лицо — нашу воздушную феечку @irina_zuykova Но ирония в том, что у обеих 47 место. Только в соседних вагонах и как выяснилось потом — я просто по какой-то необъяснимой причине прошла свой вагон и приземлилась ровно на место Иры. Такие дела. Зато мы отлично провели время и оно пролетело незаметно. Ир, держись, осталось 2 часа. Питеру привет. Когда-то и для меня этот поезд был почти родным… но это уже совсем другая история #ничтонеслучайно#москва#спб#люблюпоезда#городскаякрасавица #gk33
natulyavolkova Жизнь порой готовит неожиданные повороты, вроде проверяя нас. В эти моменты нужно уметь балансировать. А главное, пожалуй, соблюдать правило: не отчаиваться и не сворачивать с намеченного пути! Мы- творцы своего счастья!#gk33#городскаякрасавица#красивая#осень#главное#гармония#души#и#тела
anyatkastep Итак… дорогие мои милые!!! Обращаюсь ко всем, кто поддерживал меня до этого момента)) Я все таки решила ещё побороться до НГ за место в топ-12. Если дают шанс, почему бы им не воспользоваться. Самое главное, мне очень не хочется, чтобы вся ваша поддержка вот так оказалась впустую, поэтому прошу вас продолжать поощрять мою активность своими лайками и комментариями. Без вас мне будет не интересно. Я постараюсь радовать вас интересными постами и красивыми фотографиями, а не исключительно своим фейсом #gk33 #городскаякрасавица
ekaterinazakharova3107 В этом году особенная осень. Она поистине Золотая. Как правило, осень считают временем унынья -ведь птицы улетают листья желтеют и опадают, близится зима. Но я вам скажу, что осень -пора смелых. В это время года люди стремятся начать что-то новое, изменить свою жизнь, готовы к экстремальным поступкам!!! Зажжём эту #осень #краскамияркими #небораскрашуя #городскаякрасавица #gk33 #ковров #золотаяосень#чтотакоеосень
dasha___vasilyeva Пусть добрые мысли поселятся в разум, Хорошие люди бок о бок идут. Знай, «всё хорошо» — это больше, чем фраза, И больше чем слоган на пару минут. @vikisssss #мысливслух #городскаякрасавица #gk33
uudd17 Когда на душе сумасшествие)))#gk33 #городскаякрасавица
zaika_vizhaika #мужижена#люблюнемогу#городскаякрасавица#gk33#зайкивижайки
golvelo96 Спасибо всем кто рядом #городскаякрасавица#gk33#реалитипроект#фотосессия
likemarinaandrejcenko583 Исполняйте свои мечты, а не стойте на месте#городскаякрасавица #gk33
rumyantseva_alena Мы узнали наши результат:) иииии к сожалению я не прошла, но есть одна новость, хоть мы, девочки красавицы, которые не прошли в 12 лидирующих, мы остаёмся так же на проекте, и уже кто то из нас, может стать полноценной участницей реалити #городскаякрасавица спасибо всем кто отдавал свой чудесный голос за меня, мой рейтинг 2,59 и он является самым высшим среди тех кто не прошёл. Я не побеждена это взлёт для того что бы побороться за место на реалити. Но там прошла моя дорогая #МаринаАндрейченко будем голосовать за неё. Маринка жди я к тебе приду…
martynova_shura96Всем большое спасибо за поддержку, за ваши голоса их было очень много т.к, я по результатам голосования заняла 3 позицию в рейтинге, но не пришла одна из участниц и на данный момент я на месте. Я даже не ожидала#городскаякрасавица#gk33 #ковров33
vishnya_fit День прошёл на славу. Я попала в топ-12 и теперь в проекте #городскаякрасавица! Кстати, ни капли не волновалась и была уверена, что попаду. Всем, кто за меня голосовал — огромное спасибо! Следующее испытание — календарь «Городская Красавица». Пора готовиться...) #проект #городковров #gk33
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vikissssss Самые красивые люди, которых мы знаем это те, кто потерпели поражение, прошли через страдания, боролись, потеряли и в итоге нашли свой путь. Они этого не скрывают, об этом известно всем. Эти люди высоко ценятся, чувствительны и понимают жизнь, которая наполняет их состраданием, мягкостью и глубоко любящим беспокойством. Красивыми людьми не рождаются#городскаякрасавица
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