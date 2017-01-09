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Instagram-обзор. Frozen

Вероника Никитина
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Город замёрз. В Коврове наступил «Ледниковый период» или же в 33 регионе обосновалась Эльза из «Холодного сердца»?



twinkleinkle Что за день вчера был, просто отвратительный. Мы основательно застряли в Коврове, из-за морозов машина решительно отказывается заводиться. За окном -30. Будто фильм ужасов. Зато потискали мягчайшую котейку.

Конечно же нет, это всего лишь настоящие русские морозы. Уже во вторник ожидается потепление. По прогнозу gismeteo.ru вечером 10 января столбик термометра покажет — 9 градусов. Ну а пока машины не заводятся, носы и ладошки мёрзнут. Чем занимаются ковровчане в лютый холод? Узнаем из нашего традиционного и немного холодного инста-обзора.


aksenov.kovrov Есть у нас такая #традиция на #Рождество ходить в #фотопоход на Пакинское озеро В этом году перейти Клязьму не получилось… Да, как это не странно звучит, лед вдоль берега слишком тонкий… #турклубимениденисадоропея #поход #морознестрашен #снежныйбум2017 #gk33

sofyanesmashnaya Мы согревались как могли #отпуститенасдомойпожалуйста #офисныебомжи #gk33

eartman222 Welcome to Russian Winter When you have -34 in the night and surprisingly in the morning our car accumulator is dead #winter #arschkalt #зима #carisdead

andreeva_ilonka Мерзнет даже кошка#кошка #мороз #мерзнем #зима #winter #happynewyear

zotin_24 Когда на улице чуть чуть похоладало#gk33

kunushya -34 давайте больше

lavruuushik С Рождеством Христовым Добра, счастливых и радостных дней, светлых людей рядом, здоровья, семейного благополучия и терпения. Верьте в чудеса и все обязательно сбудется

lutik.tarasova#красота#коврова#лес#байкал#дорога#зима#январь#рождество#07012017#gk33

krasavin_andrey #kovrov #холод #33 #gk33

mansmuz Дамы и господа — это ...! #зима #мороз #2017 #gk33 #зимауходи #градус #воскресенье #доматепло

twinkleinkle Как белый человек путешествую на автобусе #vscocam #vsco #winter #sun #russia #gk33

irina_zuykova #Мороз#и#Солнце#-24#

aleksarussu Настоящее Рождество) Когда за окном -29C°, на стекле узоры, а дома уютно и на душе тепло. #морозит #зима #русскаязима #winter #russianwinter #frozen

aksenov.kovrov В -30 дома не сидится… Сгонял покататься на коньках в #ковровец #зимахолода #мороз #спасаемсяотхолода #турклубимениденисадоропея #иней #отдых #каникулы #снежныйбум2017 #gk33

happy_denis_kovrov Хороший хозяин в такую погоду идет с собакой#немка#мороз#холодно#gk33#погулять

nadezhdamashtakova #ковров #минус30 #дубак #морозисолнце #мороз #холодно #frozen #gk33

krasavin_andrey #утро #морозец #труба #парить #gk33 #kovrov #лучсолнца

snarosha Всей душой ненавижу холод, не моё это. Кому может нравится скользить капустой с вечным насморком? Любимая погода как у поэта — мороз и солнце. Но никак не дубак.

1836zy Завёл))))

vydumannyyobraz на улице такая температура, что думаешь: «боже, быстрее бы дойти, и не умереть» #weather #зима #winter #cold #погода #холод #auto #car #магнит #magnet #shop #взаимныелайки #взаимныеподписки #night #вечер #negative #отрицательно

j.tagirova Что по погоде?

vleonchenko

vasj_pypkin #-30 #мысогревалиськакмогли #жгу #костры

notna_vorofilof Подойдет для отморозков в поисках ледяной свежести #мороз и #солнце #айс #frozen #winter

Не забывайте про хештег #gk33!



avtoyurist33

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