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#gk33. Instagram-обзор
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vtorovaaliona «Ничего в этой жизни не даётся легко.Чтобы достичь своих целей необходимо идти на определенные жертвы-тратить свои силы, время, ограничивать себя в чем либо.Иногда бывают моменты, когда хочется все бросить и отказаться от мечты.В такие моменты нужно вспомнить, как много я получу, если пойду дальше и как много потеряю, если сдамся! Цена успеха, как правило, меньше, чем цена неудачи.» Мухаммед Али… #успех #успехонлайн #мечта #цель #действие #небойтесьмечтать #вдохновленныемечтой #gk33
masha_kulygina Сходили на концерт группы «Фактор 2» Лучшие из лучших! Взорвали зал #фактор2 @gruppa_faktor2 #gk33
almond33gkovrov Альмонд объединяет сердца#альмонд33#гдеотдохнуть#кафебар#всевальмонд#gk33#счастливаяпара
dasha___vasilyeva Бодрого утречка всем, кто уже проснулся #gk33 #городскаякрасавица
ekaterinazakharova3107
eakrutov Пробежались слегонца с #флаг'ами #РФ, #БоевоеБратство и #Держава33 по городу #Ковров в #ДеньНародногоЕдинства #зож #govegan #eakrutov #vegansport #веганспорт #спорт #sport #DERZHAVA33 #Фитнес #fitness #ЖизньСпорт #running #ФитнесКлубКовров #DERZHAVA33зал #ковров33 #gk33 #eakrut
_viktoria_kykolka_ @gruppa_faktor2 в Коврове море эмоций и впечатлений! Собрали очень много народу и время пролетело как мгновение! Это был незабываемый вечер #фактор2
annastrelcova81 В семье, где все чудные, и #коты такие же. Добик почти час пролежал в такой позе, закрыв ушки лапами, видимо нервы сдали от танцевальных репетиций ребёнка. #котыонитакиекоты #зверьемое #котикиправятмиром #ржунемогу #ковров #gk33
allenapolushkina Сегодня #суббота, а это значит, что у моей Лизы очередные занятия в #мажанна Ведь мы участвуем в #владимирскаямаленькаякрасавица #конкурс #ковров #gk33
makarovvs
Мало кто помнит))) а я вспомнил, что у меня гитара оказывается есть. Раз в пол года, причем это правда, я вспоминаю о ней и немного пыль сдуваю. Понятно, что уже пальцы не те, моторика никакая)), но чет получается!
Эххх молодость… а как я на баяне фигачил… все бабки в подъезде свататься приходили… короче немного старья вам в ленту. #ковров #gk33 #ковров33 #kovrov #kovrov33 #metallica
aksenov.kovrov Сходили в небольшой #пвд. Не все же дома сидеть #поход#турклубимениденисадоропея#gk33
natulyavolkova Что-что, а вот подурачиться мы любим.#мои#любимчики#детки#семья#gk33
Наш хештег — #gk33
aristarkhovayul Смелее будьте. Живём один раз. Один, единственный раз. #gk33 #городковров #ковров33 #33reg #33region
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