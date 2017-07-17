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Хэштег #собакаобниманка. Снимки в Instagram
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Еще при объявлении благотворительной акции «Собака-обнимака» мы предложили нашим читателям опубликовать фото своих объятий в Instagram с хэштегом #gk33. Лучшие фото в нашем обзоре.
Этот «мишка» никого не оставил равнодушным, особенно детей. Смотрите как чешут, изнывающего от жары аляскинского маламута.
arkadakatya Сегодня нам с Ди довелось побывать на благотворительной фотосессии с собаками #собакаобнимака. Я пищала, как дитя. Собаководы, вы счастливые люди! #собаки #собачьялюбовь #питомцы #gk #kovrov33
А кто-то, судя по Instagram, загорелся покупкой собственного четвероногого «обнимателя».
ya_toropova #собакаобнимака Всё, последнее фото! Хорошо, что не позволила себе пропустить эту благотворительную фотоакцию. Это была мегаконцентрация добра и хороших людей, дружелюбных зверят на кв.м. Видела много знакомых с их замечательными питомцами. Извините, к кому не подошла, с кем из четвероногих не сфотографировалась. Все обнимательные и красивые. Всех хотелось потискать))) От такой пушистой красоты кругом шла голова:))) Ну а это один из самых мощных участников сегодняшней «Собаки-обнимаки»:)) Атмосфера была такой, что напрочь забыла, что вобще-то боюсь собак… Ну и пришло время поблагодарить за тот позитив, которым я завалила свой инстахлам, своего талантливого и любимого фотографа @alexemg81
Фото выкладывали не только посетители акции, но и участники с собаками. В ожидании начала…
ne_barbie33_sport Мы уже пришли на собаку-обнимаку. Ждём и вас! #собакаобнимака #собакаобнимакаковров
А вот Сэмми и его родители. Как же не сфотографироваться, ведь у каждого члена семьи свои аккаунт!
mascotdj Сегодня были на акции #собакаобнимака, все старались помочь передать деткам и взрослым своё тепло и улыбки, @sammy_kovrov так устал, что потом просто лёг и повернулся ко всем попой))) Аня Устинова, поправляйся. За фото спасибо @illarionovphoto
Свой аккаунт есть и у пса Яна Курганова Ванхельсинга. Шоколадный лабрадор рассказывает о своей жизни. О таком весёлом мероприятии, как «Собака-обнимака» Ваня не мог не упомянуть!
van_helsing33 Сегодня участвовали в благотворительной акции Собака-обнимака. Всем участникам и посетителям спасибо, мы вместе делаем хорошее дело! #собакаобнимака #ванхельсинг #шоколадныйлабрадор #gk33 #лабрадор #ретривер #собакадругчеловека #labrador #labradorretriever
Ванхельсинг засветился и в аккаунтах других пользователей.
chunaeva_anna #собакаобнимака #kovrov #2017 #kovrov33 #шоколадный #лабрадор #красавец #gk33
Русский черный терьер Лёня привлек внимание даже собаководов, ну как не сфотографироваться с таким красавцем?
ne_barbie33_sport Я тоже пообнималась сегодня. #собакаобнимакаковров #собакаобнимака #gk33
sokolova__sveta__ #собакаобнимака#gk33
chunaeva_anna #gk33 #kovrov #kovrov33 #cобакаобнимака #лучшийдругчеловека #благотворительность #мокрыйнос #спасибоорганизаторам #2017
Трогательные объятия и комочек счастья в руках.
gcpob Пообнимала большого хомяка) #gk33 #kovrov33 #собакаобнимака
Участница проекта «МИНИ МИСС PS» на благотворительной акции опубликовала фото с тремя псами.
meri060110 #воскресение оказался прекрасным днём. Мы поучаствовали в благотворительной акции #собакаобнимака увидели огромное количество собак разных пород. Получили массу не забываемых эмоций. #МиниМиссPS #gk33 #ГордееваМарина #лето2017 #Ковров #Школа21
mister_julic Сегодня в нашем городе проходила благотворительная фотоакция #собакаобнимака #мистержулик и его друг. Остин приняли активное участие, сфоткались и пообнимались с большим количеством желающий. Все собранные средства от фото.
Этот «мишка» никого не оставил равнодушным, особенно детей. Смотрите как чешут, изнывающего от жары аляскинского маламута.
arkadakatya Сегодня нам с Ди довелось побывать на благотворительной фотосессии с собаками #собакаобнимака. Я пищала, как дитя. Собаководы, вы счастливые люди! #собаки #собачьялюбовь #питомцы #gk #kovrov33
А кто-то, судя по Instagram, загорелся покупкой собственного четвероногого «обнимателя».
ya_toropova #собакаобнимака Всё, последнее фото! Хорошо, что не позволила себе пропустить эту благотворительную фотоакцию. Это была мегаконцентрация добра и хороших людей, дружелюбных зверят на кв.м. Видела много знакомых с их замечательными питомцами. Извините, к кому не подошла, с кем из четвероногих не сфотографировалась. Все обнимательные и красивые. Всех хотелось потискать))) От такой пушистой красоты кругом шла голова:))) Ну а это один из самых мощных участников сегодняшней «Собаки-обнимаки»:)) Атмосфера была такой, что напрочь забыла, что вобще-то боюсь собак… Ну и пришло время поблагодарить за тот позитив, которым я завалила свой инстахлам, своего талантливого и любимого фотографа @alexemg81
Фото выкладывали не только посетители акции, но и участники с собаками. В ожидании начала…
ne_barbie33_sport Мы уже пришли на собаку-обнимаку. Ждём и вас! #собакаобнимака #собакаобнимакаковров
А вот Сэмми и его родители. Как же не сфотографироваться, ведь у каждого члена семьи свои аккаунт!
mascotdj Сегодня были на акции #собакаобнимака, все старались помочь передать деткам и взрослым своё тепло и улыбки, @sammy_kovrov так устал, что потом просто лёг и повернулся ко всем попой))) Аня Устинова, поправляйся. За фото спасибо @illarionovphoto
Свой аккаунт есть и у пса Яна Курганова Ванхельсинга. Шоколадный лабрадор рассказывает о своей жизни. О таком весёлом мероприятии, как «Собака-обнимака» Ваня не мог не упомянуть!
van_helsing33 Сегодня участвовали в благотворительной акции Собака-обнимака. Всем участникам и посетителям спасибо, мы вместе делаем хорошее дело! #собакаобнимака #ванхельсинг #шоколадныйлабрадор #gk33 #лабрадор #ретривер #собакадругчеловека #labrador #labradorretriever
Ванхельсинг засветился и в аккаунтах других пользователей.
chunaeva_anna #собакаобнимака #kovrov #2017 #kovrov33 #шоколадный #лабрадор #красавец #gk33
Русский черный терьер Лёня привлек внимание даже собаководов, ну как не сфотографироваться с таким красавцем?
ne_barbie33_sport Я тоже пообнималась сегодня. #собакаобнимакаковров #собакаобнимака #gk33
sokolova__sveta__ #собакаобнимака#gk33
chunaeva_anna #gk33 #kovrov #kovrov33 #cобакаобнимака #лучшийдругчеловека #благотворительность #мокрыйнос #спасибоорганизаторам #2017
Трогательные объятия и комочек счастья в руках.
gcpob Пообнимала большого хомяка) #gk33 #kovrov33 #собакаобнимака
Участница проекта «МИНИ МИСС PS» на благотворительной акции опубликовала фото с тремя псами.
meri060110 #воскресение оказался прекрасным днём. Мы поучаствовали в благотворительной акции #собакаобнимака увидели огромное количество собак разных пород. Получили массу не забываемых эмоций. #МиниМиссPS #gk33 #ГордееваМарина #лето2017 #Ковров #Школа21
mister_julic Сегодня в нашем городе проходила благотворительная фотоакция #собакаобнимака #мистержулик и его друг. Остин приняли активное участие, сфоткались и пообнимались с большим количеством желающий. Все собранные средства от фото.
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