Хэштег #собакаобниманка. Снимки в Instagram

Мимими много не бывает. #gk33

Этот «мишка» никого не оставил равнодушным, особенно детей. Смотрите как чешут, изнывающего от жары аляскинского маламута.Сегодня нам с Ди довелось побывать на благотворительной фотосессии с собаками #собакаобнимака. Я пищала, как дитя. Собаководы, вы счастливые люди! #собаки #собачьялюбовь #питомцы #gk #kovrov33А кто-то, судя по Instagram, загорелся покупкой собственного четвероногого «обнимателя».#собакаобнимака Всё, последнее фото! Хорошо, что не позволила себе пропустить эту благотворительную фотоакцию. Это была мегаконцентрация добра и хороших людей, дружелюбных зверят на кв.м. Видела много знакомых с их замечательными питомцами. Извините, к кому не подошла, с кем из четвероногих не сфотографировалась. Все обнимательные и красивые. Всех хотелось потискать))) От такой пушистой красоты кругом шла голова:))) Ну а это один из самых мощных участников сегодняшней «Собаки-обнимаки»:)) Атмосфера была такой, что напрочь забыла, что вобще-то боюсь собак… Ну и пришло время поблагодарить за тот позитив, которым я завалила свой инстахлам, своего талантливого и любимого фотографа @alexemg81Фото выкладывали не только посетители акции, но и участники с собаками. В ожидании начала…Мы уже пришли на собаку-обнимаку. Ждём и вас! #собакаобнимака #собакаобнимакаковровА вот Сэмми и его родители. Как же не сфотографироваться, ведь у каждого члена семьи свои аккаунт!Сегодня были на акции #собакаобнимака, все старались помочь передать деткам и взрослым своё тепло и улыбки, @sammy_kovrov так устал, что потом просто лёг и повернулся ко всем попой))) Аня Устинова, поправляйся. За фото спасибо @illarionovphotoСвой аккаунт есть и у псаВанхельсинга. Шоколадный лабрадор рассказывает о своей жизни. О таком весёлом мероприятии, как «Собака-обнимака» Ваня не мог не упомянуть!Сегодня участвовали в благотворительной акции Собака-обнимака. Всем участникам и посетителям спасибо, мы вместе делаем хорошее дело! #собакаобнимака #ванхельсинг #шоколадныйлабрадор #gk33 #лабрадор #ретривер #собакадругчеловека #labrador #labradorretrieverВанхельсинг засветился и в аккаунтах других пользователей.#собакаобнимака #kovrov #2017 #kovrov33 #шоколадный #лабрадор #красавец #gk33Русский черный терьер Лёня привлек внимание даже собаководов, ну как не сфотографироваться с таким красавцем?Я тоже пообнималась сегодня. #собакаобнимакаковров #собакаобнимака #gk33#собакаобнимака#gk33#gk33 #kovrov #kovrov33 #cобакаобнимака #лучшийдругчеловека #благотворительность #мокрыйнос #спасибоорганизаторам #2017Трогательные объятия и комочек счастья в руках.Пообнимала большого хомяка) #gk33 #kovrov33 #собакаобнимакаУчастница проекта «МИНИ МИСС PS» на благотворительной акции опубликовала фото с тремя псами.#воскресение оказался прекрасным днём. Мы поучаствовали в благотворительной акции #собакаобнимака увидели огромное количество собак разных пород. Получили массу не забываемых эмоций. #МиниМиссPS #gk33 #ГордееваМарина #лето2017 #Ковров #Школа21Сегодня в нашем городе проходила благотворительная фотоакция #собакаобнимака #мистержулик и его друг. Остин приняли активное участие, сфоткались и пообнимались с большим количеством желающий. Все собранные средства от фото.