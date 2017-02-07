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Хорьки пролезут даже в душу. Пушистый обзор пабликов ВК

ValyaVilova
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Любите собак, кошечек и других домашних животных? Тогда наш очередной обзор ВК-сообществ создан специально для вас!

Английский Бультерьер




Здесь любят бультерьеров:

Все боятся бультерьера!
Мол он страшная Химера.
И газеты на досуге ересь пишут,
Все в испуге!
Разбегается народ, На прогулку буль идет!
Я скажу на всю округу: На земле нет лучше друга!
Весел, ласков, добродушен.
И в моих руках послушен.
А чтоб булька был таким
Заниматься нужно с ним!

600 участников.

Веб-адрес: vk.com/ilovebullterrier

Верный друг-моя собака (г. Ковров)




Группа для любителей собак!

А также для назначения встреч совместного выгула наших питомцев.

59 участников.

Веб-адрес: vk.com/club64936698

Хорьки во Владимире и Коврове




Хорьки пролезут куда угодно. Даже в душу. Особенно в душу.

Правила группы:

Посты о продаже, вязке хорьков запрещены! Пост будет снесен админами без предупреждения.
На стене запрещено размещение рекламы. Исключение: объявление о потерянном хорьке, найденном хорьке, отдаваемом в дар хорьке, поиске лекарств и доноров.
За оскорбление, мат — бан.

Веб-адрес: vk.com/club58550410

Anny Gretxen




Сообщество, где я расскажу вам о моей жизни, связанной с конным спортом.

Сообщество Anny Gretxen — Анны Постниковой, спортсменки и нашего ведущего автора.

101 подписчик.

Веб-адрес: vk.com/annygretxen

Домашние Животные Коврова. Собаки, кошки и все




Всем привет! Нас зовут Сергей, Лена и Сэм) В этой группе Вы сможете увидеть все разновидности животных Коврова, спросить совет по выбору домашнего питомца к себе домой и конечно же жизнь нашего любимого самоеда Сэмми. Также мы будем рекомендовать различные ветеринарные клиники, зоомагазины и т.д И будем активно помогать обрести дом, многим животным.

Кстати, у самоеда Сэмми, несмотря на юный возраст, есть аккаунт в Instagram и он был героем одной из наших публикаций. Пёс спит на кровати вместе со своими родителями, иногда воет по ночам и любит ездить в машине.

293 подписчика.

Веб-адрес: vk.com/petskovrov33

Мой лучший друг — кошка




Сообщество любителей кошек. my cat — my life

91 подписчик.

Веб-адрес: vk.com/public33860913

Казалось бы, всё. Но кого-то в нашем обзоре точно не хватает. Помните, как год назад по городу разгуливали еноты? Все местные паблики пестрили сообщениями «Пропал енот», «Видели енота» и «Енот нашёлся». Но сообщества, посвященного енотам в Коврове, мы, увы, не нашли…



А вы енота не видели?


Фоторяд: vk.com

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