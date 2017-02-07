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Хорьки пролезут даже в душу. Пушистый обзор пабликов ВК
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Любите собак, кошечек и других домашних животных? Тогда наш очередной обзор ВК-сообществ создан специально для вас!
Здесь любят бультерьеров:
600 участников.
Веб-адрес: vk.com/ilovebullterrier
Группа для любителей собак!
59 участников.
Веб-адрес: vk.com/club64936698
Хорьки пролезут куда угодно. Даже в душу. Особенно в душу.
Правила группы:
Веб-адрес: vk.com/club58550410
Сообщество Anny Gretxen — Анны Постниковой, спортсменки и нашего ведущего автора.
101 подписчик.
Веб-адрес: vk.com/annygretxen
Кстати, у самоеда Сэмми, несмотря на юный возраст, есть аккаунт в Instagram и он был героем одной из наших публикаций. Пёс спит на кровати вместе со своими родителями, иногда воет по ночам и любит ездить в машине.
293 подписчика.
Веб-адрес: vk.com/petskovrov33
Сообщество любителей кошек. my cat — my life
91 подписчик.
Веб-адрес: vk.com/public33860913
Казалось бы, всё. Но кого-то в нашем обзоре точно не хватает. Помните, как год назад по городу разгуливали еноты? Все местные паблики пестрили сообщениями «Пропал енот», «Видели енота» и «Енот нашёлся». Но сообщества, посвященного енотам в Коврове, мы, увы, не нашли…
Фоторяд: vk.com
Английский Бультерьер
Здесь любят бультерьеров:
Все боятся бультерьера!
Мол он страшная Химера.
И газеты на досуге ересь пишут,
Все в испуге!
Разбегается народ, На прогулку буль идет!
Я скажу на всю округу: На земле нет лучше друга!
Весел, ласков, добродушен.
И в моих руках послушен.
А чтоб булька был таким
Заниматься нужно с ним!
600 участников.
Веб-адрес: vk.com/ilovebullterrier
Верный друг-моя собака (г. Ковров)
Группа для любителей собак!
А также для назначения встреч совместного выгула наших питомцев.
59 участников.
Веб-адрес: vk.com/club64936698
Хорьки во Владимире и Коврове
Хорьки пролезут куда угодно. Даже в душу. Особенно в душу.
Правила группы:
Посты о продаже, вязке хорьков запрещены! Пост будет снесен админами без предупреждения.
На стене запрещено размещение рекламы. Исключение: объявление о потерянном хорьке, найденном хорьке, отдаваемом в дар хорьке, поиске лекарств и доноров.
За оскорбление, мат — бан.
Веб-адрес: vk.com/club58550410
Anny Gretxen
Сообщество, где я расскажу вам о моей жизни, связанной с конным спортом.
Сообщество Anny Gretxen — Анны Постниковой, спортсменки и нашего ведущего автора.
101 подписчик.
Веб-адрес: vk.com/annygretxen
Домашние Животные Коврова. Собаки, кошки и все
Всем привет! Нас зовут Сергей, Лена и Сэм) В этой группе Вы сможете увидеть все разновидности животных Коврова, спросить совет по выбору домашнего питомца к себе домой и конечно же жизнь нашего любимого самоеда Сэмми. Также мы будем рекомендовать различные ветеринарные клиники, зоомагазины и т.д И будем активно помогать обрести дом, многим животным.
Кстати, у самоеда Сэмми, несмотря на юный возраст, есть аккаунт в Instagram и он был героем одной из наших публикаций. Пёс спит на кровати вместе со своими родителями, иногда воет по ночам и любит ездить в машине.
293 подписчика.
Веб-адрес: vk.com/petskovrov33
Мой лучший друг — кошка
Сообщество любителей кошек. my cat — my life
91 подписчик.
Веб-адрес: vk.com/public33860913
Казалось бы, всё. Но кого-то в нашем обзоре точно не хватает. Помните, как год назад по городу разгуливали еноты? Все местные паблики пестрили сообщениями «Пропал енот», «Видели енота» и «Енот нашёлся». Но сообщества, посвященного енотам в Коврове, мы, увы, не нашли…
А вы енота не видели?
Фоторяд: vk.com
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