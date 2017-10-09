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Осторожно, осень. Instagram-обзор
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natulyavolkova В наше время никого не удивишь фотоснимками из ресторанов за тарелочкой с панакотой, из баров/клубов, где в фокусе- бокал, в котором обнимается старый виски с колой, из салонов красоты, где в четыре руки вам делают безупречный маникюр.Нет, этим фото я не пытаюсь эпатировать, всего лишь хочу напомнить об истинном предназначении женщины на этой планете. Мы- хранительницы очага любви, семейного очага. А ведь издревле повелось, что за скотиной ухаживали в доме женщины. И этот труд куда сложнее того, коим мы заняты сегодня. Это гораздо сложнее, чем вести модный инстаграм, ночами думая, где б сфотографироваться удачненько, чтоб тысячу лайков получить. А когда ты встаёшь с восходом солнышка и дышишь чистым воздухом, наблюдая за пробуждением природы, душа искренне радуется. В такие моменты понимаешь, что главное- правильно расставленные приоритеты в жизни. Моё глубокое уважение тем, кто имеет подсобное хозяйство. Это неимоверный труд!!! #воскресное#деревенское#утро#gk33#городскаякрасавица
vermax33 Погода сегодня была просто шикарной и мы не упустили момент сделать крутые фотки #vermax33 #gk33 #kovrov #ikovrov #ковров #вковрове #gorodkovrov #bboy #street #streetstyle #stteetwear
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photo_birkova #photographer#photooftheday#photo_birkova#love#nizhniynovgorod#kovrov#gk33
ekaterinazakharova3107 Ну что же, дорогие мои друзья! Остался всего один день до конца голосования!!! Спасибо огромное всем, кто уже проголосовал!!! А кто ещё не успел-голосуем!!! У вас есть ещё больше 24-ёх часов, чтобы выбрать свою Городскую Красавицу!!! #городскаякрасавица #gk33
marina_krutysheva_ Осень золотая #Доброград #gk33
svetlana_zhukova_oficial #ДевочкаОсеньКленовыеЛистья#ОсторожноЛистопад#Выходной#gk33
_manyaa_a#autumn#love#lovestory #lovedogs #happy#baby#day#black#vsco#vscocam#vscorussia#gk33
kalsinata Сегодня у нас семейный выходной день Такое бывает редко, чтоб вот прям никуда не нужно было ехать, можно было сходить спокойно всем вместе погулять Всё успели сегодня сделать и даже папе навели красоту ну и мы с Василисой времени зря не теряли — не упустили возможность зафоткаться в нашем любом зеркале в @studiospa_ Все дела переделали и отправились на семейный тихий час воскресенье же… оно такое. Как у вас выходные проходят? активно или тоже пассивно-сонный отдых??? #селфивзеркало#мамаидочка #белыйшоколад#beatyspace #матоваяпомада #девочкитакиедевочки #воскресенье#осень #выходныессемьей#ковров #владимир#kovrov#vladimir #зеленоград#тверь#ярославль #нижнийновгород#ростовнадону #ростов#краснодар#сочи#киров #вятка#nnov#gk33#gorodkovrov #instamama_kovrov #instamam_vladimir#чебоксары
meri060110 Оказывается не только в садик или в школу #поделки нужны, но и на работу тоже. Вот такой #букетик мы смастерили#ручнаяработа #выходные#воскресение #осень #ГордееваМарина #Ковров #gk33
ommmmanipadmehum Когда фотосет Котика лучше твоего.#gk33
natusik_gordeeva Люблю осень за то, что она такая красивая и разноцветная ))) выбрались погулять за город ну и как же не сфоткаться #gk33 #осень
millakovrov Эта Осень станет для всех нас светлее, теплее… и счастливее, непременно счастливее.!!! #ковров33 #ковров #фотографвладимир #фотограф33 #свадьба33 #фотографковров #gk33 #kovrov #kovrov33 makeup: @hellen_erm
arkadakatya 8-е октября. Летний привет) #малина #октябрь #gk33 #осень2017
Наш хештег — #gk33!
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