Зажигается солнце. Instagram-обзор

Словами не передать на каком потрясающем концерте мы сегодня побывалиПотрясающее исполнение гениальной Эдит Пиаф французской дивы Кристель.Актерская игра и подача на каком-то нереальном уровне!!!#bravo #mersiboku #paris #france #editpiaf #gk33Конкурс #минимисс2017 прошёл конечно хорошо но для меня всегда будет моя минимисс #лапочкадочка #фрэнсисмария !!!!.. #дети #детскаястудияулыбки #всемдобра #улыбайтесь #dolls #princesa #gk33 #папинадочка #минимисс #закулисьеОтдыхаем с любимой @zaharovairishechka#gk33Мой любимый цветочек #вдеревне #дочка #моялюбовь #instamama_kovrov #gk33Мой маленький дракончик#геккон #эублефар #gk33Первая часть дня рождения с моими девчулями прошла удачно! Было страшно, мы кричали, ползли и падали, но вышли из комнаты #quest_hill #gk33 #фредикрюгер #др #together #happyday_#лошадь #конь #коннаяшкола #весна #красиво #день #небо #дерево #Ковров #ковров33 #пасмурно #horse #spring #day #equestrianschool #beauty #mainlycloudy #kovrov #kovrov33 #gk33believe I can flyI believe I can touch the sky Photo by:@polya_owl #gk33Photo by @sedova_viktoria #followme #model #instagram #instastyle #AnnMi #vladimir #kovrov #like4like #photo #instagood #style #spring #vsco #black #station #gk33никогда не постарею, потому что со мной живет прирождённый стэндапер#instamama_kovrov #gk33Я есть Грут!#полимернаяглина #грут #стражигалактики #handmade #gk33 #суббота #выходной #l4l #followme #follow4follow #instaart #2017 #marvel #marvels #models #стражигалактики2 #themovie #kovrovМай #солнце #речка #облака #gk33Лёша немного #кенгуру#ковров #сфинкс #лысаякошка #кошка #gk33Доброе #утро это когда у тебя есть именная #сосиска #всемхорошихвыходных #gk33 #tatoo #грибы #вхолодильнике #рука #Ру #негативы #доброеутроТак сладко спится после баньки!!! Завтра утром на стрижку#Чарли #Чарльз #собака #друг #милаш #КавалерКингЧарльзСпаниель #cavalierkingcharlesspaniel #cavaholic #cavworld #ковров #gk33Фото со всех станций#семья#ковров#ковров33 #gk33 #уфаПрогулка.Dead Line crew Bad CompanyКак же замечательно заканчивать свой день и идти домой зная, что тебя там ждут#май#весна#дорогадомой#gk33Обезьянкодевочка #МояВасюшка#Люблюнемогу#gk33Если утром дети улыбаются солнце в небе чаще зажигается… Всем хорошей удачной недели по традиции и тепла!!! #дети #сын #Крис #улыбайтесь #gk33 #selfie #утро #сдобрымутром #кристианалександр #хоумсвитхоум #son