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День России и праздничные выходные. Instagram-обзор
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Трёхдневный июньский уик-энд подходит к концу. Как ковровчане провели эти выходные и отметили День России? Расскажет наш новый Instagram-обзор!
zavialov313 День России
День России — совсем молодой праздник. 12 июня стало праздничной датой с 1992 года, а в 1998 году Борис Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России».
Увы, опросы показывают, что далеко не каждый житель нашей страны знает, как правильно называется праздник и каков его смысл. Некоторые, по привычке, именуют 12 июня Днём независимости и не понимают главную суть торжества. На самом деле смысл праздника прост — национальное единство и общая ответственность за будущее страны.
dasha___vasilyeva С Праздником, друзья!!!
anton_joker Все в сборе!#gk33 #friends
annet01001 У нас есть 92 дня, чтобы оставить след летом, ты просто помни об этом
marusya_feofanova #reefbar #gk33 #а-яband
chunaeva_anna #летилетилепесток #dji #kovrov33 #gk33 #advaced #fantom #виражи #33регион @smoke_antoxa #поднимиглаза #здесьвонкакоевнебесах
serjik33reg День России#праздник#gk33
jolly_floristry #моилюбимые #моидети #gk33
n_konnova Кирюшка и Андрюшка#массовикизатейники
jolly_floristry #мойсын #мояслабость #зеркальныефото #себяшка #gk33
molomova #gk33
arisha.mimisha #Доброград#Гудвил#ковров#gk33# встречаем лето. Утащили бабушку с работы и рванули гулять.
aksenov.kovrov После 23 км по болотам… #турклубимениденисадоропея # поход #пвд #туризм #отдых #gk33
negativ_rus #хорошовдеревнелетом #баня #шашлык #водка #огурцы #стестем #дача #мясо #веник #gk33 #порусски #воскресенье #парилка #лето #бобрульконаотдыхе
antipov.dv @savitar.hookah #hookah33 #кальян #кальяннавыезде #ковров #gk33
bboybigmax Выходныеее #gk33 #kovrov
anton_joker А время то идёт) #gk33 #папаши
natalinovaya Мой напарник на вечернию прогулку)#мамаисын #лето #прогулка #велосипед #gk33
evgeniyakaligina Мой футболист#футболист#gk33#лучший#шфчемпионы#МатвейКалигин Впереди еще много побед
torredo_s #безфильтров
zavialov313 День России
День России — совсем молодой праздник. 12 июня стало праздничной датой с 1992 года, а в 1998 году Борис Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России».
Увы, опросы показывают, что далеко не каждый житель нашей страны знает, как правильно называется праздник и каков его смысл. Некоторые, по привычке, именуют 12 июня Днём независимости и не понимают главную суть торжества. На самом деле смысл праздника прост — национальное единство и общая ответственность за будущее страны.
dasha___vasilyeva С Праздником, друзья!!!
anton_joker Все в сборе!#gk33 #friends
annet01001 У нас есть 92 дня, чтобы оставить след летом, ты просто помни об этом
marusya_feofanova #reefbar #gk33 #а-яband
chunaeva_anna #летилетилепесток #dji #kovrov33 #gk33 #advaced #fantom #виражи #33регион @smoke_antoxa #поднимиглаза #здесьвонкакоевнебесах
serjik33reg День России#праздник#gk33
jolly_floristry #моилюбимые #моидети #gk33
n_konnova Кирюшка и Андрюшка#массовикизатейники
jolly_floristry #мойсын #мояслабость #зеркальныефото #себяшка #gk33
molomova #gk33
arisha.mimisha #Доброград#Гудвил#ковров#gk33# встречаем лето. Утащили бабушку с работы и рванули гулять.
aksenov.kovrov После 23 км по болотам… #турклубимениденисадоропея # поход #пвд #туризм #отдых #gk33
negativ_rus #хорошовдеревнелетом #баня #шашлык #водка #огурцы #стестем #дача #мясо #веник #gk33 #порусски #воскресенье #парилка #лето #бобрульконаотдыхе
antipov.dv @savitar.hookah #hookah33 #кальян #кальяннавыезде #ковров #gk33
bboybigmax Выходныеее #gk33 #kovrov
anton_joker А время то идёт) #gk33 #папаши
natalinovaya Мой напарник на вечернию прогулку)#мамаисын #лето #прогулка #велосипед #gk33
evgeniyakaligina Мой футболист#футболист#gk33#лучший#шфчемпионы#МатвейКалигин Впереди еще много побед
С Днём России! И не забывайте про хештег #gk33 в вашем Instagram!
torredo_s #безфильтров
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