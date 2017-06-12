День России и праздничные выходные. Instagram-обзор

С Днём России! И не забывайте про хештег #gk33 в вашем Instagram!

День РоссииДень России — совсем молодой праздник. 12 июня стало праздничной датой с 1992 года, а в 1998 году Борис Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России».Увы, опросы показывают, что далеко не каждый житель нашей страны знает, как правильно называется праздник и каков его смысл. Некоторые, по привычке, именуют 12 июня Днём независимости и не понимают главную суть торжества. На самом деле смысл праздника прост — национальное единство и общая ответственность за будущее страны.С Праздником, друзья!!!Все в сборе!#gk33 #friendsУ нас есть 92 дня, чтобы оставить след летом, ты просто помни об этом#reefbar #gk33 #а-яband#летилетилепесток #dji #kovrov33 #gk33 #advaced #fantom #виражи #33регион @smoke_antoxa #поднимиглаза #здесьвонкакоевнебесахДень России#праздник#gk33jolly_floristry #моилюбимые #моидети #gk33Кирюшка и Андрюшка#массовикизатейники#мойсын #мояслабость #зеркальныефото #себяшка #gk33#gk33#Доброград#Гудвил#ковров#gk33# встречаем лето. Утащили бабушку с работы и рванули гулять.После 23 км по болотам… #турклубимениденисадоропея # поход #пвд #туризм #отдых #gk33#хорошовдеревнелетом #баня #шашлык #водка #огурцы #стестем #дача #мясо #веник #gk33 #порусски #воскресенье #парилка #лето #бобрульконаотдыхе@savitar.hookah #hookah33 #кальян #кальяннавыезде #ковров #gk33Выходныеее #gk33 #kovrovА время то идёт) #gk33 #папашиМой напарник на вечернию прогулку)#мамаисын #лето #прогулка #велосипед #gk33Мой футболист#футболист#gk33#лучший#шфчемпионы#МатвейКалигин Впереди еще много побед#безфильтров