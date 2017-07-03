Соцсети
Не забудь поставить лайк! Instagram-обзор
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Как правило, наши инста-обзоры посвящены какой-либо общей теме. Например, забавным котикам, радуге над городом или разнообразным праздникам. Сегодня, что удивительно, общей тенденции, облетевшей аккаунты ковровчан, нет. Но крутые, забавные и необычные фото — на месте! Не забудь поставить лайк!
karisha.gerlah Когда твой пёс заменяет тебе парня)))
Помните, что в Коврове появился необычный знак под названием «Место для поцелуев». Вот первый инста-фотоотчёт. :)
Кстати, предлагаем развить тему. Ждём ваших фото рядом со знаком! Чем необычнее, тем лучше!
Ставьте хештег #gk33 и любуйтесь фото на нашем сайте!
Знак находится на улице Социалистическая (на стоянке возле кафе Almond).
marina_krutysheva_ Мамочка, когда я вырасту буду фотографом)ещё неделю назад она хотела быть стюардессой и чуть чуть президентом ох уж эта мини — женщина #моябукашка #фотограф #айфонофото #ковров #gk33
alexei_pro Турникмэ #турник #polesport #bboying #спорт #лето #nrjkovrov #gk33 #kovrov #ковров
svarnoy33 #gk33 Лисята в заводе
mr.cbrt Когда выходишь с работы… а вокруг-природа… птички...#gk33#доброград
marusya_feofanova Маленькие приятности #айфонофото #феофановафотограф #gk33
missispyx Все преображаются, ждут лета. А я что? Хуже? Столько лет не меняла цвет… и вот оно 5 часов работы и вуаля новая я) #женщина #фрик #новаяя #прическа #покраска #лето #гдеты #скороотпуск #ковров #gk33 #gk
_maria_rabotnova_ Спасибо за день.
mar_sa_la_ Сегодня нюхаю траву
salvadorr_cat
Селфи вам в ленту #вислоухийSalvador #шотландскийвислоухий #cat #cats #catstagram #scottishfold #catsofinstagram #pet #instacats #instagram_pets_animals #cat_features #котикиправятмиром #scottishfolds #scottishfoldcat #scottishfoldkitten #scottishfoldlovers #gk33 #ковров #ковров33 #catslover #catlover #instacat #catofinstagram #cats_of_day #cutecatskittens
sleepwalker_911 Отпраздновал всё, что можно
stannum666
vjuja Архив Я буду скучать
mariletaaaaa
boryagred
__dianaaaa_m Мне без тебя целого мира мало
lapinaaleena Пусть в жизни всегда будет момент для счастья, повод для улыбки и время для мечты.
karisha.gerlah Когда твой пёс заменяет тебе парня)))
Помните, что в Коврове появился необычный знак под названием «Место для поцелуев». Вот первый инста-фотоотчёт. :)
Кстати, предлагаем развить тему. Ждём ваших фото рядом со знаком! Чем необычнее, тем лучше!
Ставьте хештег #gk33 и любуйтесь фото на нашем сайте!
Знак находится на улице Социалистическая (на стоянке возле кафе Almond).
marina_krutysheva_ Мамочка, когда я вырасту буду фотографом)ещё неделю назад она хотела быть стюардессой и чуть чуть президентом ох уж эта мини — женщина #моябукашка #фотограф #айфонофото #ковров #gk33
alexei_pro Турникмэ #турник #polesport #bboying #спорт #лето #nrjkovrov #gk33 #kovrov #ковров
svarnoy33 #gk33 Лисята в заводе
mr.cbrt Когда выходишь с работы… а вокруг-природа… птички...#gk33#доброград
marusya_feofanova Маленькие приятности #айфонофото #феофановафотограф #gk33
missispyx Все преображаются, ждут лета. А я что? Хуже? Столько лет не меняла цвет… и вот оно 5 часов работы и вуаля новая я) #женщина #фрик #новаяя #прическа #покраска #лето #гдеты #скороотпуск #ковров #gk33 #gk
_maria_rabotnova_ Спасибо за день.
mar_sa_la_ Сегодня нюхаю траву
salvadorr_cat
Селфи вам в ленту #вислоухийSalvador #шотландскийвислоухий #cat #cats #catstagram #scottishfold #catsofinstagram #pet #instacats #instagram_pets_animals #cat_features #котикиправятмиром #scottishfolds #scottishfoldcat #scottishfoldkitten #scottishfoldlovers #gk33 #ковров #ковров33 #catslover #catlover #instacat #catofinstagram #cats_of_day #cutecatskittens
sleepwalker_911 Отпраздновал всё, что можно
stannum666
vjuja Архив Я буду скучать
mariletaaaaa
boryagred
__dianaaaa_m Мне без тебя целого мира мало
lapinaaleena Пусть в жизни всегда будет момент для счастья, повод для улыбки и время для мечты.
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