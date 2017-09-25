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Instagram-обзор. Осень
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irina_khripunova
С утра отправилась с семьёй за грибами душу отвела, нагулялась осенний лес прекрасен, несмотря даже на небольшое количество грибного улова #ивановское #ковровскийрайон #ковров #gk33 #лес #луг #природа #nature #naturephotography #wood #tree #forest #meadow #field #нагуляласьотдуши #saturdaymorning #autumn #travel #adventure
molomova Всем доброе утро#gk33 #vscorussia #vscokovrov
denis.merinov Md: @elenakimova_ #kovrov #gk33 #nnov #nntoday #vladimir #photographer #photography #vsco #vscocam #redhead #ginger #freckles #girl #model #fashion #photo #canon #50mm
mira___01 На прогулке))) «День юного патриота» в Ковровском районе. #патриот #армия #ковровскийрайон #рхбз #gk33
dashaofficial_ хочется поддаться осенней хандре и грусти...#instagram #gk33 #russiangirl #girl #style #followme #like #follow #instagood #follow #like4like #gk
kiss61077 #мойдом#строителей28#gk33 Вот и все! История закончилась благополучно! Совушку назвали Соней))) и отвезли в ДК Родина! Там замечательный живой уголок! О котором мало кто знает. Уважаемые ковровчане, посетите это замечательное местечко! Вам удовольствие, а питомцам будет на что жить)))
golvelo96#еваголвело#ковров#детскаяплощадка#осень2017#gk33
juli_barskih С Добрым Утром, Ковров Всем, всем тепла в ваши сердца этой осенью..#осень2017#kovrov#gk33
natusik_gordeeva Не знаю как у вас, а мое #утро сегодня доброе и мурчащие)) лежим с этим хитрюгой, наслаждаясь выходным#gk33 #доммилыйдом
alyona_kondrateva Говорит: «Покатай меня, лошадка!!!» А ты то не лошадка… Скучала по этому чуду, по детям, по их искренним эмоциям и безграничной энергии!!! P. S. Стала замечать, что близкие мне люди пользуются моей добротой… Знают, как сильно я их люблю и то, что я всегда помогу или сделаю что угодно для них. А потому, котик сегодня задержался минут на 20 и катал ослика А из ашана мы с Аллой уходим с длиииииинным чеком P. P. S. Так непривычно быть НЕ в единороге… P. P. P. S. Что-то меня в последнее время потянуло на размышления… Вы это переживёте?)) #ДетскаяСтудияУлыки #ВсёЛучшееДетям #яЛюблюСвоюРаботу #GK33 #Kovrov33 #iAmHappy #LoveIs #Children #BestFriends #Аниматоры #АниматорыКовров
rijaya_bestijaya Любовь в фотографии #gk33#любовь#рыжая
maricha_novikova С папой за грибами#сергейцево#любимаядоченька#хорошовдеревне#gk33
lenka_kulikovskaya Лине очень понравились зайки#доченька #mylife #люблюбезумно #gk33
alisha_lin А у нас в доме теперь как то так)))#котопес p.s. у усатой есть своя кровать)
lenka_kulikovskaya Как же #красиво#природа #речка #gk33 #causeimhappy #хорошаяпогода #сентябрь
dashaofficial_ хочется поддаться осенней хандре и грусти...#instagram #gk33 #russiangirl #girl #style #followme #like #follow #instagood #follow #like4like #gk
talmantaska#gk33
marina_krutysheva_ Сентябрь ...#осень #gk33
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