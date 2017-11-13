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Выделяйся! Instagram-обзор
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natusik_gordeeva Любите себя. Любите себя безо всяких «но» и «за что». Любите, потому что вы — это вы, и никто больше вам не нужен. Будьте настолько самодостаточны, насколько это делает вас счастливыми. Не думайте о том, что думают люди — всегда будут те, кто недоволен. Не думайте слишком много о будущем, это приводит к нервозности. Не думайте через чур много и о прошлом — это ведёт к депрессии. Сделанный выбор — единственный правильный, хватит сожалеть. Любите себя и своё окружение настолько, чтобы стать гордым и избирательным, не разрешать вами пользоваться или относиться к вам плохо. Будьте высокомерны к людям, которые хотят вам причинить боль — они не заслуживают вас и вашего внимания. Будьте добры к людям, которые помогают вам быть счастливыми. Будьте открыты к тем, чьи раны кровоточат и кому вы можете помочь — ведь всегда, если хочешь чтобы что-то пришло в твою жизнь, нужно сначала делиться этим самому. Хочешь любви — люби, хочешь добра — будь добр. Но избирателен! #gk33 #ипустьвесьмирподождет
mimi_aleksandrovna УТРО ДОБРОЕ#рассвет #небо #красиво #miminails #ковров #ковров33 #ковровсити #ковровгород #городковров #ковровгородвоинскойславы #kovrov #kovrovcity #kovrov33 #Владимирскаяобласть #инстаграм #gk33 #инстаграмнедели
catherine_gorlach Сегодня посетила выставку посвящённую 100летию ЗАГСа. Очень интересно и познавательно. Экспозиция выставки собиралась «с миру по нитке», в этом, я считаю и ценность выставки. Если кого заинтересовало, то выставка проходит в музее этнографии. #выставка #длясаморазвития #100летзагс #ковров #gk33 #kovrov
esaulova.anya Срочно! Кто у 21 школы потерял которебенка! Отзовитесь! #gk33 #kovrov33 #kovrovgorod #ищу
grygory_athlete83 Будь сам себе мотивацией… Be your own motivation… #bodybuilding#aestetics#fitness#fitnessmotivation#fitnessmodel#пляжныйбодибилдинг#tattoo
__elena__d__ Планетарий #planetarium #cosmos #НижегородскийПланетарий #ПланетарийНижнийНовгород #НижнийНовгород #astronomy #гуляемотдыхаем #мамаисын #моесолнышко #ямама #инстамама #инстаграм_порусски #instagram #lforlikes #kovrov #kovrov33 #ковров33 #ковровмолл #ковров #gk33 #kovrovmoll #ковровгород
anton_joker Выделяйся! #gk33 #ковров
natalia_radionova_ Никогда не знаешь, что или кого встретишь… а тут такое #чучело #музейныйэкспонат #музей #ковров33 #gk33 #insta #instagram #instagood #museum #dummy #e #rns
gsp_sneakerpanda На улице Погода-мрак. Где-то идёт снег, а у нас дождь… Нос даже показывать не хочется из дома, потому что куда-то идти: промокнешь и испачкаешься С тротуарами-то в городе беда
da_vinchi33
Спасибо, что не забываете нас отмечать!@Regranned from @__elena__d__ — Музей иллюзий @da_vinchi33 #музейиллюзий #da_vinchi33 #museumopticalillusions #морепозитива #мечтай #жизньпрекрасна #ловимомент #dream #напозитиве #отдыхаемкакумеем #крыльяангела #вдохновениерядом #каждыйденьпрекрасен #полетаем #ипустьвесьмирподождёт #отдыхаем #доброград #ковровмолл #kovrovmoll #gk33 #kovrov #kovrov33 #kovrovcity #ковров33 #ковровгород #ковровсити #вковрове #славныйгородковров
fatalniivistrel Are you ready my friends? #барабаны и #бас нового материала уже записаны, скоро приступим к записи гитар… #fатальныйвыстрел #rockband #rockmusic #gk33 #рокздесь
ckalolazka94 Травка зеленеет, Солнышко блестит, Ласточка с семьёю На Бали летит… #зимаблизко #photography #nikon #professionalphotographer #photoshop #style #fashion #model #picoftheday #photooftheday #bestoftheday #instagood #instadaily #33 #gk33 #russia #autumn #sunset
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zaika_vizhaika Это была любовь с первого взгляда/ Моя принцесса и прекрасный Олаф от @vozdushnyezamki33 У них много мега-крутых идей к новогодним праздникам за красотой и позитивом все бегом в @vozdushnyezamki33 #vkovrove #gk33 #воздушныезамки33
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