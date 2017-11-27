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Время снега и мандаринов. Instagram-обзор
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zaika_vizhaika
У нас тут #доброеутро Дочка в школу ушла, а мы еще собираемся так как копуши
Желаем всем доброго утра и позитивного дня улыбайтесь всегда!
Несмотря ни на что!
Ведь кто-то может влюбиться в вашу улыбку#gk33 #городскаякрасавица #мамасын #vkovrove #instamama_kovrov
vookfox#vookfox #fox #cute #animal #pets #vsco #vscoanimal #vscopets #vscorussia #vscocam #лисеноквук #gk33
xyli___ganka Единственный, к кому я испытываю чувства#кот #мой #марс #марсон #марик #настярайская #сын #любимый #мойкосмос #любовь #самая #неподдельная #искренняя #лучший #cat #love #my #lovely #son #mars #live #like #follow #follow4follow #photo #photography #black #чб #ковров #gk33
anyta_fa Сказка#артемкафадеев #instamama_kovrov #gk33
vikissssss Маленький океан. Это я, мечтаю выиграть главный приз на «Городской красавице », путешествие на Мальдивы#городскаякрасавица #gk33#трцмандарин #studiovictory
chik_deni Я и друг мой #микрофон #студия #gk33 #top10kovrov
konfet_ty Пусть фото и темное и нас плохо видно, зато очень хорошо видно мои супер угги.Они очень теплые и клевые. Я в них влюблена #вечер#прогулка#шпицуля_сынуля#шпицуля#моясобака#evening#ugg#зима
alina_klevi Пришла, рассыпалась; клоками Повисла на суках дубов… А.С.Пушкин P.S. в Славный Город Ковров пришла зима.#gk33
uudd17 Хочется красок!)#городскаякрасавица #gk33 Ph:@marusya_feofanova
golvelo96 Столько наслышана советов как надо жить что нужно делать, надо это надо то, да кто может знать что надо? Придуманные обществом какие то правила, я их не придумывала у меня другое мировоззрение, я не обязана жить чужой головой. По моему самое ужасное у человека когда он живет не своими мыслями/ мечтами, этот человек в принципе не может быть счастливым. Ни кто не жил моей жизнью и не имеет морального права ее обсуждать или еще хуже пытаться вмешаться. Есть то что можно обсудить с друзьями/ подружками, а есть моменты которые я храню у себя в сердце потому что это моё и не для чужих ушей. Не спешите обсуждать или осуждать человека кто знает почему он поступает таким образом, ни кто не знает как бы вы поступили будь в этой шкуре. Фотограф: @maxyurich Макияж: @aabaturina #vsco#vscocam#владимир#воркута#ковров#фотосессия#фото#вознесенскаяслобода
martynova_shura96 Пусть у каждого из нас этой зимой случится что-то незабываемое#городскойкрасавице #gk33 #studiovictory #koekinphoto #moymandarin #grimglass #showroomslivki
mariy_fm Шопинг продлевает жизнь женщины. Воооот на столько. #икеа #ikearussia #ikea #gk33
mariy_fm Алло, прачечная?#мебель2017 #экспоцентр #выставкамебели #выставкамебели2017 #iphoneX #gk33
maxvernigorov#gk33 #kovrov
olga_engels_ Хороший вечер, давно такого не было#Городскаякрасавица #gk33
rumyantseva_alena Зима, что то волшебное, время мандаринов, снега, Деда Мороза, Снегурочки, праздника, и свежего воздуха, дышите чисто и будьте добрыми. Ведь добро побеждает зло;) #gk33 #городскаякрасавица #зимойхолоднонокрасив
marinaandrejcenko583 Если бы не этот дурацкий свет на лице фотка была бы бомбическая Паша Proorok #городскаякрасавица #gk33
anna_toloknova Вид снизу, взгляд сверху #смотри #какдела #ковров33 #gk33
evgesha_anatoli #приключения_Бурана в лесу#хаскиголубыеглазки #моялюбимаясобака #gk33
marina_gorgeeva33Какое чудо — утром встать, включить компьютер на рассвете… И день удачный пожелать, друзьям, разбросаным по свету! ЖЕЛАЮ ВСЕМ ДОБРОГО УТРА!!! Фото @sokolov_evgeny_photo
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koteikaerofeika Утро начинается не с кофе...#котейкаЕрофейка#блогЕрофея#gk33
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