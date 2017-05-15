Улыбки, ножки и #мимими. Instagram-обзор

Не забывайте про хештег #gk33!

Самое сложное в том, чтобы найти баланс. Знаете какой? Между «относиться к людям с принятием, с пониманием и любовью» и «защищать свои собственные границы». Если что-то не нравится — смело говорить об этом вслух! И при этом принимать и понимать выбор других людей. Вот сложность. Золотую середину найти между этими полярностями. В общем, я про эмпатию что ли... Вроде и чувствовать надо других и при этом не забывать про себя. И не играйте в «терпелочку», не копите внутри обиду, вопросы, недопонимание! Скажите, что чувствуете! Обнимитесь! И все пойдёт в нужную сторону. Всем доброй среды. #мирумирамнепломбир #пурумтурум#будтедобрее #мысливслух100 лет не делала себяшку #себяшка#gk33#vinniejones #отличныйвечер #выходные #понеслось #бабсовет #отдыхаемхорошо #пятница #весна2017 #gk33#чтоещенужнодлясчастья#какжеялюблюжратьБро#gk33Воскресеньеотдых#велоспорт#ЗОЖ#gk33Очень трудно найти своего человека в жизни. Ведь перед тем как его найти столько трудностей ожидает вас, столько не простых путей нужно пройти, но зачастую люди сами становятся препятствием для общения или дружбы! Вот и со мной такое случилось… (...) Если вы что-то думаете о человеке с которым долго общаетесь, плохое или хорошее говорите ему это в лицо, лучше услышать это от вас, чем потом от других лиц, но с упоминанием того, что это вы так говорили! Сказать что я жалею об этом человеке, нет. Она осталась в прошлом, сейчас я дружу и общаюсь только с надёжными людьми P.S на фото я не плачуПрощай Ковров#МногоцветочковТихое… домашнее… завершение дня… Каролина спит, а что ещё делать, можно и расслабится)) и посмотреть фильм А на завтра много планов ну а пока #relaksВот такой он ковровский Байкал! В нём даже облака купаются!!!