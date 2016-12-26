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Кино в Коврове. Instagram - обзор
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На прошлой неделе в Коврове открылся кинотеатр. Ковровчане довольны! Доказательства — в нашем Instagram-обзоре.
katy321yeah Я ждал этого! 12 лет! В Азкабане! Ну, не 12, а 5, и не в Азкабане, а в Коврове) Свершилось! Открыли КИНОТЕАТР! И он таки крут! #синемапарк #унассвояатмосфера #здесьживеткино #ковровмолл #сходиливкино #пассажиры #idr33 #weekend #passengers ураура
Свершилось!
Свершилось!Кстати, любопытная деталь: директор департамента маркетинга «Синема-Парк» Надежда Баимбетова назвала новый кинотеатр «брутальным и хулиганским».
buksami Пожалуй наш самый брутальный и хулиганский кинотеатр #СинемаПарк #Ковров
_jaga_jaga_ И я, и я, ияяяяя очень рада открытию долгожданного кинотеатра Такое приятное событие должно остаться в памяти и в моем инстаграм Спасибо тебе большое за прекрасный и спонтанный вечер
sholeva_assist Жизнь как кино! Дарите эмоции! Сегодня посетили всей семьёй #СинемаПарк #УНасСвояАтмосфера #ЛюбимыйКинотеатр #ЗдесьЖиветКино #Ковров33 #ковров #gk33 #городвоинскойславы
serjik33reg Кинотеатр#ковров#33#gk33
zotin_24 Не корыто, а корытище!!! #cinemapark #ковров #gk33 #елки5 #приятногопросмотра
alexei_pro Фильм, фильм, фильм #кино #фильм #пассажиры #cinemapark #ковровмолл #funny #selfie #bboy
dashamart93 #синемапарк #ковров ну вот и я доехала до нового кинотеатра для просмотра #фильма #пассажиры #3D. А да и ещё спасибо #мвидео @mvideo_ru @mvideo_official за монопод ) называется оказалась в нужное время в нужном месте и выиграла #монопод ) @cinemapark_ru #gk33 @gorodkovrov
irina_gorshkova_foto Ковровмолл#кино#gk33
psixopad22 Можно переезжать обратно #gk3 #kovrov
ksesha_vi_ #ёлки5 #cinemapark #ковров #ждемсеанс #вожидании #комедия #открытиекинотеатра #УНасСвоя Атмосфера
afisha33 #Ковров Теперь кинотеатр с технологией REAL 3D, не забудь взять с собой очки или купить их на кассе) #afisha33 #kovrov #followme #vladimir #афиша33 #кинотеатр #синемапарк #ковровмолл @kovrovmall #gk33
eliseeva_26
ira_kraynovaСегодня праздник для #ковров
kazakooov_ #Папочка_вернулся #синема_парк #starwars
ivanovcfc Ковров, встречай новый кинотеатр!#ковров #ковровмолл #cinema park#
ssvetashh Очень сложно описать моё впечатление от этого фильма Даже не знаю, что писать Я в шоке Напряжение до самого конца⚡️ Очень рады с мамой, что опоздали на #елки5 #пассажиры #пассажиры2016 #cinemapark #cinema
lizalapina_19 Пусть не самое удачное фото, зато мы все вместе наконец-то сходили в кино #ковров33 #Ковров_Молл #Елки5 #cinemapark
yankurganov Сходили в киношку, пассажиры — классный фильм. #gk33 #ковров
dogonina_elena Наконец-то в нашем городе снова есть кинотеатр #ковровмолл #синемапарк
sergey_k93
katy321yeah Я ждал этого! 12 лет! В Азкабане! Ну, не 12, а 5, и не в Азкабане, а в Коврове) Свершилось! Открыли КИНОТЕАТР! И он таки крут! #синемапарк #унассвояатмосфера #здесьживеткино #ковровмолл #сходиливкино #пассажиры #idr33 #weekend #passengers ураура
Свершилось!
Свершилось!Кстати, любопытная деталь: директор департамента маркетинга «Синема-Парк» Надежда Баимбетова назвала новый кинотеатр «брутальным и хулиганским».
buksami Пожалуй наш самый брутальный и хулиганский кинотеатр #СинемаПарк #Ковров
_jaga_jaga_ И я, и я, ияяяяя очень рада открытию долгожданного кинотеатра Такое приятное событие должно остаться в памяти и в моем инстаграм Спасибо тебе большое за прекрасный и спонтанный вечер
sholeva_assist Жизнь как кино! Дарите эмоции! Сегодня посетили всей семьёй #СинемаПарк #УНасСвояАтмосфера #ЛюбимыйКинотеатр #ЗдесьЖиветКино #Ковров33 #ковров #gk33 #городвоинскойславы
serjik33reg Кинотеатр#ковров#33#gk33
zotin_24 Не корыто, а корытище!!! #cinemapark #ковров #gk33 #елки5 #приятногопросмотра
alexei_pro Фильм, фильм, фильм #кино #фильм #пассажиры #cinemapark #ковровмолл #funny #selfie #bboy
dashamart93 #синемапарк #ковров ну вот и я доехала до нового кинотеатра для просмотра #фильма #пассажиры #3D. А да и ещё спасибо #мвидео @mvideo_ru @mvideo_official за монопод ) называется оказалась в нужное время в нужном месте и выиграла #монопод ) @cinemapark_ru #gk33 @gorodkovrov
irina_gorshkova_foto Ковровмолл#кино#gk33
psixopad22 Можно переезжать обратно #gk3 #kovrov
ksesha_vi_ #ёлки5 #cinemapark #ковров #ждемсеанс #вожидании #комедия #открытиекинотеатра #УНасСвоя Атмосфера
afisha33 #Ковров Теперь кинотеатр с технологией REAL 3D, не забудь взять с собой очки или купить их на кассе) #afisha33 #kovrov #followme #vladimir #афиша33 #кинотеатр #синемапарк #ковровмолл @kovrovmall #gk33
eliseeva_26
ira_kraynovaСегодня праздник для #ковров
kazakooov_ #Папочка_вернулся #синема_парк #starwars
ivanovcfc Ковров, встречай новый кинотеатр!#ковров #ковровмолл #cinema park#
ssvetashh Очень сложно описать моё впечатление от этого фильма Даже не знаю, что писать Я в шоке Напряжение до самого конца⚡️ Очень рады с мамой, что опоздали на #елки5 #пассажиры #пассажиры2016 #cinemapark #cinema
lizalapina_19 Пусть не самое удачное фото, зато мы все вместе наконец-то сходили в кино #ковров33 #Ковров_Молл #Елки5 #cinemapark
yankurganov Сходили в киношку, пассажиры — классный фильм. #gk33 #ковров
dogonina_elena Наконец-то в нашем городе снова есть кинотеатр #ковровмолл #синемапарк
sergey_k93
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