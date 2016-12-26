Кино в Коврове. Instagram - обзор

Свершилось!



Я ждал этого! 12 лет! В Азкабане! Ну, не 12, а 5, и не в Азкабане, а в Коврове) Свершилось! Открыли КИНОТЕАТР! И он таки крут! #синемапарк #унассвояатмосфера #здесьживеткино #ковровмолл #сходиливкино #пассажиры #idr33 #weekend #passengers ураураСвершилось!Кстати, любопытная деталь: директор департамента маркетинга «Синема-Парк» Надежда Баимбетова назвала новый кинотеатр «брутальным и хулиганским».Пожалуй наш самый брутальный и хулиганский кинотеатр #СинемаПарк #КовровИ я, и я, ияяяяя очень рада открытию долгожданного кинотеатра Такое приятное событие должно остаться в памяти и в моем инстаграм Спасибо тебе большое за прекрасный и спонтанный вечерЖизнь как кино! Дарите эмоции! Сегодня посетили всей семьёй #СинемаПарк #УНасСвояАтмосфера #ЛюбимыйКинотеатр #ЗдесьЖиветКино #Ковров33 #ковров #gk33 #городвоинскойславыКинотеатр#ковров#33#gk33Не корыто, а корытище!!! #cinemapark #ковров #gk33 #елки5 #приятногопросмотраФильм, фильм, фильм #кино #фильм #пассажиры #cinemapark #ковровмолл #funny #selfie #bboy#синемапарк #ковров ну вот и я доехала до нового кинотеатра для просмотра #фильма #пассажиры #3D. А да и ещё спасибо #мвидео @mvideo_ru @mvideo_official за монопод ) называется оказалась в нужное время в нужном месте и выиграла #монопод ) @cinemapark_ru #gk33 @gorodkovrovКовровмолл#кино#gk33Можно переезжать обратно #gk3 #kovrov#ёлки5 #cinemapark #ковров #ждемсеанс #вожидании #комедия #открытиекинотеатра #УНасСвоя Атмосфера#Ковров Теперь кинотеатр с технологией REAL 3D, не забудь взять с собой очки или купить их на кассе) #afisha33 #kovrov #followme #vladimir #афиша33 #кинотеатр #синемапарк #ковровмолл @kovrovmall #gk33Сегодня праздник для #ковров#Папочка_вернулся #синема_парк #starwarsКовров, встречай новый кинотеатр!#ковров #ковровмолл #cinema park#Очень сложно описать моё впечатление от этого фильма Даже не знаю, что писать Я в шоке Напряжение до самого конца⚡️ Очень рады с мамой, что опоздали на #елки5 #пассажиры #пассажиры2016 #cinemapark #cinemaПусть не самое удачное фото, зато мы все вместе наконец-то сходили в кино #ковров33 #Ковров_Молл #Елки5 #cinemaparkСходили в киношку, пассажиры — классный фильм. #gk33 #ковровНаконец-то в нашем городе снова есть кинотеатр #ковровмолл #синемапарк