Соцсети

Кино в Коврове. Instagram - обзор

Вероника Никитина
0 1155
На прошлой неделе в Коврове открылся кинотеатр. Ковровчане довольны! Доказательства — в нашем Instagram-обзоре.

katy321yeah Я ждал этого! 12 лет! В Азкабане! Ну, не 12, а 5, и не в Азкабане, а в Коврове) Свершилось! Открыли КИНОТЕАТР! И он таки крут! #синемапарк #унассвояатмосфера #здесьживеткино #ковровмолл #сходиливкино #пассажиры #idr33 #weekend #passengers ураура

Свершилось!

Свершилось!

Кстати, любопытная деталь: директор департамента маркетинга «Синема-Парк» Надежда Баимбетова назвала новый кинотеатр «брутальным и хулиганским».

buksami Пожалуй наш самый брутальный и хулиганский кинотеатр #СинемаПарк #Ковров

_jaga_jaga_ И я, и я, ияяяяя очень рада открытию долгожданного кинотеатра Такое приятное событие должно остаться в памяти и в моем инстаграм Спасибо тебе большое за прекрасный и спонтанный вечер

sholeva_assist Жизнь как кино! Дарите эмоции! Сегодня посетили всей семьёй #СинемаПарк #УНасСвояАтмосфера #ЛюбимыйКинотеатр #ЗдесьЖиветКино #Ковров33 #ковров #gk33 #городвоинскойславы

serjik33reg Кинотеатр#ковров#33#gk33

zotin_24 Не корыто, а корытище!!! #cinemapark #ковров #gk33 #елки5 #приятногопросмотра

alexei_pro Фильм, фильм, фильм #кино #фильм #пассажиры #cinemapark #ковровмолл #funny #selfie #bboy

dashamart93 #синемапарк #ковров ну вот и я доехала до нового кинотеатра для просмотра #фильма #пассажиры #3D. А да и ещё спасибо #мвидео @mvideo_ru @mvideo_official за монопод ) называется оказалась в нужное время в нужном месте и выиграла #монопод ) @cinemapark_ru #gk33 @gorodkovrov

irina_gorshkova_foto Ковровмолл#кино#gk33

psixopad22 Можно переезжать обратно #gk3 #kovrov

ksesha_vi_ #ёлки5 #cinemapark #ковров #ждемсеанс #вожидании #комедия #открытиекинотеатра #УНасСвоя Атмосфера

afisha33 #Ковров Теперь кинотеатр с технологией REAL 3D, не забудь взять с собой очки или купить их на кассе) #afisha33 #kovrov #followme #vladimir #афиша33 #кинотеатр #синемапарк #ковровмолл @kovrovmall #gk33

eliseeva_26

ira_kraynovaСегодня праздник для #ковров

kazakooov_ #Папочка_вернулся #синема_парк #starwars

ivanovcfc Ковров, встречай новый кинотеатр!#ковров #ковровмолл #cinema park#

ssvetashh Очень сложно описать моё впечатление от этого фильма Даже не знаю, что писать Я в шоке Напряжение до самого конца⚡️ Очень рады с мамой, что опоздали на #елки5 #пассажиры #пассажиры2016 #cinemapark #cinema

lizalapina_19 Пусть не самое удачное фото, зато мы все вместе наконец-то сходили в кино #ковров33 #Ковров_Молл #Елки5 #cinemapark

yankurganov Сходили в киношку, пассажиры — классный фильм. #gk33 #ковров

dogonina_elena Наконец-то в нашем городе снова есть кинотеатр #ковровмолл #синемапарк

sergey_k93

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.