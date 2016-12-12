Красотки в «Цезаре». Instagram - обзор

Подведём итого этого невероятного вечера В начале хочу сказать всем и каждому, огромное спасибо тем кто голосовал за меня и поддерживал!!! Благодаря именно вам я попала в полуфинал, но ведь это только начало Все самое интересное ждёт нас в 2017 Буду держать вас в курсе, следите за новостями #отличноговечера #gk33 #городскаякрасавица #мои #люди #самые #лучшиеПолуфиналистка проекта городская красавица #неожиданно #прошла #реалитипроект #gk33 #городскаякрасавица #праздниккнамприходитС очаровательной Мариной Горьковой#городскаякрасавица#gk33Кто молодец? #ямолодец #gk33 #реалитипроект #городскаяКрасавица #kovrov33 #GK_GK #суббота #отдыхаемхорошо#GK_GK#gk33 #городскаякрасавица#gk33 #реалитипроект #городскаяКрасавица #kovrov33 #GK_GK #суббота #отдыхаемхорошо #бабсовет#gk_gk #студиякрасотыvictoryЭмбэшечки, мы с вами #gk_gk #gk_33 #gk33#gk_gk #студиякрасотыvictory#шоумыльныхпузырей #реалитипроект #городскаяКрасавица #gk_gk #gk33 #kovrov33 #ресторанЦезарьС девочками на #городскаякрасавица#городковров#gk33#GK_GK #студиякрасотыVICTORY#GK_GK#заТкач #тылучшая#gk_gk#городскаякрасавица2016#gk33Можете поздравлять я прошлааааа @artmakarova спасибо за поддержку #конкурскрасоты #gk_gk#конкурс #конкурскрасоты #ковров #ковров33 #цезарь #ковровскаякрасавица #gk #gk_gk #kovrov33 #kovrov #love #lovestory#спасибо_всем_огромное_благодаря_вам_я_в_полуфинале #я_прошлаааВ ресторане «Цезарь» на определении полуфиналисток проекта «Городская красавица». Спасибо студии красоты Victory за мой вечерний образ и лично Виктории СелеметовойС участницами конкурса Городская Красавица #gk_gkВсем кто интересовался какое платье я все таки выбрала #платьевпол #конкурскрасоты #машафитоняша #gk33 #gk_gk#заТкач #мойвыигрыш #gk_gkС @firuza1888 на #gk_gk #девочки #ковров #конкурскрасоты #конкурс #мультифитА у нас тут #городскаякрасавица #GK_GK #студиякрасотыVICTORY #caesar #славныйгородковровГородская красавица — полуфиналистки. #gk33 #makarovfilm