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Красотки в «Цезаре». Instagram - обзор
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В субботу в ресторане «Цезарь» прошла вечеринка, где по результатам лайк- и Fasemash-голосования мы назвали двенадцать участниц реалити «Городской красавицы».
katisok Подведём итого этого невероятного вечера В начале хочу сказать всем и каждому, огромное спасибо тем кто голосовал за меня и поддерживал!!! Благодаря именно вам я попала в полуфинал, но ведь это только начало Все самое интересное ждёт нас в 2017 Буду держать вас в курсе, следите за новостями #отличноговечера #gk33 #городскаякрасавица #мои #люди #самые #лучшие
Вы увидете репортаж с мероприятия и узнаете имена полуфиналисток чуть позже, а сейчас любуемся красотками в нашем Instagram — обзоре!
nadezhda_kalacheva Полуфиналистка проекта городская красавица #неожиданно #прошла #реалитипроект #gk33 #городскаякрасавица #праздниккнамприходит
milisa_kissС очаровательной Мариной Горьковой#городскаякрасавица#gk33
kjiy6hu4ka33 Кто молодец? #ямолодец #gk33 #реалитипроект #городскаяКрасавица #kovrov33 #GK_GK #суббота #отдыхаемхорошо
youleee#GK_GK
nadezhda_kalacheva #gk33 #городскаякрасавица
kjiy6hu4ka33 #gk33 #реалитипроект #городскаяКрасавица #kovrov33 #GK_GK #суббота #отдыхаемхорошо #бабсовет
dabliknumberone #gk_gk #студиякрасотыvictory
kiss.the.darkness Эмбэшечки, мы с вами #gk_gk #gk_33 #gk33
dabliknumberone #gk_gk #студиякрасотыvictory
kjiy6hu4ka33 #шоумыльныхпузырей #реалитипроект #городскаяКрасавица #gk_gk #gk33 #kovrov33 #ресторанЦезарь
milisa_kiss С девочками на #городскаякрасавица#городковров#gk33
marinaandrejcenko583 #GK_GK #студиякрасотыVICTORY
youleee #GK_GK
lero4ka120 #заТкач #тылучшая#gk_gk
Марина Горькова #городскаякрасавица2016
#gk33
firuza1888 Можете поздравлять я прошлааааа @artmakarova спасибо за поддержку #конкурскрасоты #gk_gk
xyli_ganka_ #конкурс #конкурскрасоты #ковров #ковров33 #цезарь #ковровскаякрасавица #gk #gk_gk #kovrov33 #kovrov #love #lovestory
marinaandrejcenko583 #спасибо_всем_огромное_благодаря_вам_я_в_полуфинале #я_прошлааа
tanchik_qwestВ ресторане «Цезарь» на определении полуфиналисток проекта «Городская красавица». Спасибо студии красоты Victory за мой вечерний образ и лично Виктории Селеметовой
viktoryaselemetova С участницами конкурса Городская Красавица #gk_gk
firuza1888 Всем кто интересовался какое платье я все таки выбрала #платьевпол #конкурскрасоты #машафитоняша #gk33 #gk_gk
lero4ka120 #заТкач #мойвыигрыш #gk_gk
xyli_ganka_ С @firuza1888 на #gk_gk #девочки #ковров #конкурскрасоты #конкурс #мультифит
arian_rodionova А у нас тут #городскаякрасавица #GK_GK #студиякрасотыVICTORY #caesar #славныйгородковров
makarovfilm Городская красавица — полуфиналистки. #gk33 #makarovfilm
katisok Подведём итого этого невероятного вечера В начале хочу сказать всем и каждому, огромное спасибо тем кто голосовал за меня и поддерживал!!! Благодаря именно вам я попала в полуфинал, но ведь это только начало Все самое интересное ждёт нас в 2017 Буду держать вас в курсе, следите за новостями #отличноговечера #gk33 #городскаякрасавица #мои #люди #самые #лучшие
Вы увидете репортаж с мероприятия и узнаете имена полуфиналисток чуть позже, а сейчас любуемся красотками в нашем Instagram — обзоре!
nadezhda_kalacheva Полуфиналистка проекта городская красавица #неожиданно #прошла #реалитипроект #gk33 #городскаякрасавица #праздниккнамприходит
milisa_kissС очаровательной Мариной Горьковой#городскаякрасавица#gk33
kjiy6hu4ka33 Кто молодец? #ямолодец #gk33 #реалитипроект #городскаяКрасавица #kovrov33 #GK_GK #суббота #отдыхаемхорошо
youleee#GK_GK
nadezhda_kalacheva #gk33 #городскаякрасавица
kjiy6hu4ka33 #gk33 #реалитипроект #городскаяКрасавица #kovrov33 #GK_GK #суббота #отдыхаемхорошо #бабсовет
dabliknumberone #gk_gk #студиякрасотыvictory
kiss.the.darkness Эмбэшечки, мы с вами #gk_gk #gk_33 #gk33
dabliknumberone #gk_gk #студиякрасотыvictory
kjiy6hu4ka33 #шоумыльныхпузырей #реалитипроект #городскаяКрасавица #gk_gk #gk33 #kovrov33 #ресторанЦезарь
milisa_kiss С девочками на #городскаякрасавица#городковров#gk33
marinaandrejcenko583 #GK_GK #студиякрасотыVICTORY
youleee #GK_GK
lero4ka120 #заТкач #тылучшая#gk_gk
Марина Горькова #городскаякрасавица2016
#gk33
firuza1888 Можете поздравлять я прошлааааа @artmakarova спасибо за поддержку #конкурскрасоты #gk_gk
xyli_ganka_ #конкурс #конкурскрасоты #ковров #ковров33 #цезарь #ковровскаякрасавица #gk #gk_gk #kovrov33 #kovrov #love #lovestory
marinaandrejcenko583 #спасибо_всем_огромное_благодаря_вам_я_в_полуфинале #я_прошлааа
tanchik_qwestВ ресторане «Цезарь» на определении полуфиналисток проекта «Городская красавица». Спасибо студии красоты Victory за мой вечерний образ и лично Виктории Селеметовой
viktoryaselemetova С участницами конкурса Городская Красавица #gk_gk
firuza1888 Всем кто интересовался какое платье я все таки выбрала #платьевпол #конкурскрасоты #машафитоняша #gk33 #gk_gk
lero4ka120 #заТкач #мойвыигрыш #gk_gk
xyli_ganka_ С @firuza1888 на #gk_gk #девочки #ковров #конкурскрасоты #конкурс #мультифит
arian_rodionova А у нас тут #городскаякрасавица #GK_GK #студиякрасотыVICTORY #caesar #славныйгородковров
makarovfilm Городская красавица — полуфиналистки. #gk33 #makarovfilm
1 комментарий
2. Почему на 6 фотках лицо подруги Кирилла, которая в конкурсе не участвует?