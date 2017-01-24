Культура и просвещение. Полезный обзор пабликов

Союз творческий объединений 33 региона

Есть идея? Воплощай в жизнь ее уже сегодня! Следим за анонсами!

Ковровская центральная районная библиотека

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Ты молод? Креативен? Талантлив? Полон энергии и желания развиваться в новых сферах? Фигасе, завидуем тебе.

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«Фотоклуб КОВРОВ»

Наш фотоклуб объединяет как любителей, так и профессионалов фотоискусства г.Ковров. Клуб по интересам, где каждый может высказаться, показать себя, поделиться сокровенным, пообщаться на интересующие темы, получить критику своих работ, поднять уровень фотомастерства.



Мы рады каждому, кто разделяет нашу любовь к фотографии! Присоединяйтесь к нам, приходите на фотовстречи, участвуйте в жизни фотоклуба.



Музей-усадьба Танеевых с. Маринино

… расположенная в живописном месте Ковровского района, усадьба Танеевых открывает новый мир, где стираются границы времени, восстанавливается утраченная связь с прошлым. Здесь словно попадаешь в сказку — разом оживает романтика «дворянских гнезд», а каждый посетитель ощущает себя представителем высшего сословия...

Ковров | Молодежь города

Группа для молодежи и о молодежи города Коврова — школьниках, студентах, молодых специалистах. Группа ДЛЯ ТЕБЯ!

Здесь ты найдешь важную для себя информацию, новости молодежной политики города и области, сможешь узнать о различных муниципальных и региональных мероприятиях, конкурсах и акциях. Присоединяйся!

Продолжение следует.

Союз творческих объединений Владимирской области (СТО33) подразумевает под собой объединение людей и организаций, чьи усилия направлены на поддержку и развитие творческой деятельности различных коллективов и отдельных креативных личностей.Проведение фестивалей, концертов, творческих вечеров и других событий и проектов.2106 участников.Страничка муниципального бюджетного учреждения культуры «Ковровская центральная районная библиотека».Информация о выставках, книжных пополнения, встречи с литераторами и книжные флешмобы!98 участников.519 участников.Фотоклуб основан в 2010 г. под эгидой Теплова В.В. и Филипчука О. Председатель: Василий Нарышкин.368 участников.Анонсы, красивые фотографии и не только.273 участника.413 участников.Это ещё не всё.