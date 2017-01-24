Соцсети

Культура и просвещение. Полезный обзор пабликов

Anna_Kalinina
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А Вы знали что у библиотек есть группы в соцсетях? Сегодня мы подготовили очень полезный и культурный обзор пабликов ВКонтакте.

Союз творческий объединений 33 региона




Союз творческих объединений Владимирской области (СТО33) подразумевает под собой объединение людей и организаций, чьи усилия направлены на поддержку и развитие творческой деятельности различных коллективов и отдельных креативных личностей.

Проведение фестивалей, концертов, творческих вечеров и других событий и проектов.

2106 участников.

Есть идея? Воплощай в жизнь ее уже сегодня! Следим за анонсами!

vk.com/sto33

Ковровская центральная районная библиотека




Страничка муниципального бюджетного учреждения культуры «Ковровская центральная районная библиотека».

Информация о выставках, книжных пополнения, встречи с литераторами и книжные флешмобы!

98 участников.

Присоединяйтесь!

vk.com/kovcrb

РУКИ-РешительныеУникальныеКреативныеИнициативные




Ты молод? Креативен? Талантлив? Полон энергии и желания развиваться в новых сферах? Фигасе, завидуем тебе.
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ!

519 участников.

vk.com/rukikovr

«Фотоклуб КОВРОВ»




Наш фотоклуб объединяет как любителей, так и профессионалов фотоискусства г.Ковров. Клуб по интересам, где каждый может высказаться, показать себя, поделиться сокровенным, пообщаться на интересующие темы, получить критику своих работ, поднять уровень фотомастерства.

Фотоклуб основан в 2010 г. под эгидой Теплова В.В. и Филипчука О. Председатель: Василий Нарышкин.
Мы рады каждому, кто разделяет нашу любовь к фотографии! Присоединяйтесь к нам, приходите на фотовстречи, участвуйте в жизни фотоклуба.

368 участников.

vk.com/club27341582

Музей-усадьба Танеевых с. Маринино




… расположенная в живописном месте Ковровского района, усадьба Танеевых открывает новый мир, где стираются границы времени, восстанавливается утраченная связь с прошлым. Здесь словно попадаешь в сказку — разом оживает романтика «дворянских гнезд», а каждый посетитель ощущает себя представителем высшего сословия...

Анонсы, красивые фотографии и не только.

273 участника.

vk.com/taneevy

Ковров | Молодежь города




Группа для молодежи и о молодежи города Коврова — школьниках, студентах, молодых специалистах. Группа ДЛЯ ТЕБЯ!
Здесь ты найдешь важную для себя информацию, новости молодежной политики города и области, сможешь узнать о различных муниципальных и региональных мероприятиях, конкурсах и акциях. Присоединяйся!

413 участников.

vk.com/molodejkovrov33

Это ещё не всё.

Продолжение следует.

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