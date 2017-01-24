Соцсети
Культура и просвещение. Полезный обзор пабликов
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А Вы знали что у библиотек есть группы в соцсетях? Сегодня мы подготовили очень полезный и культурный обзор пабликов ВКонтакте.
Союз творческих объединений Владимирской области (СТО33) подразумевает под собой объединение людей и организаций, чьи усилия направлены на поддержку и развитие творческой деятельности различных коллективов и отдельных креативных личностей.
Проведение фестивалей, концертов, творческих вечеров и других событий и проектов.
2106 участников.
vk.com/sto33
Страничка муниципального бюджетного учреждения культуры «Ковровская центральная районная библиотека».
Информация о выставках, книжных пополнения, встречи с литераторами и книжные флешмобы!
98 участников.
vk.com/kovcrb
519 участников.
vk.com/rukikovr
Фотоклуб основан в 2010 г. под эгидой Теплова В.В. и Филипчука О. Председатель: Василий Нарышкин.
368 участников.
vk.com/club27341582
Анонсы, красивые фотографии и не только.
273 участника.
vk.com/taneevy
413 участников.
vk.com/molodejkovrov33
Это ещё не всё.
Союз творческий объединений 33 региона
Союз творческих объединений Владимирской области (СТО33) подразумевает под собой объединение людей и организаций, чьи усилия направлены на поддержку и развитие творческой деятельности различных коллективов и отдельных креативных личностей.
Проведение фестивалей, концертов, творческих вечеров и других событий и проектов.
2106 участников.
Есть идея? Воплощай в жизнь ее уже сегодня! Следим за анонсами!
vk.com/sto33
Ковровская центральная районная библиотека
Страничка муниципального бюджетного учреждения культуры «Ковровская центральная районная библиотека».
Информация о выставках, книжных пополнения, встречи с литераторами и книжные флешмобы!
98 участников.
Присоединяйтесь!
vk.com/kovcrb
РУКИ-РешительныеУникальныеКреативныеИнициативные
Ты молод? Креативен? Талантлив? Полон энергии и желания развиваться в новых сферах? Фигасе, завидуем тебе.
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ!
519 участников.
vk.com/rukikovr
«Фотоклуб КОВРОВ»
Наш фотоклуб объединяет как любителей, так и профессионалов фотоискусства г.Ковров. Клуб по интересам, где каждый может высказаться, показать себя, поделиться сокровенным, пообщаться на интересующие темы, получить критику своих работ, поднять уровень фотомастерства.
Фотоклуб основан в 2010 г. под эгидой Теплова В.В. и Филипчука О. Председатель: Василий Нарышкин.
Мы рады каждому, кто разделяет нашу любовь к фотографии! Присоединяйтесь к нам, приходите на фотовстречи, участвуйте в жизни фотоклуба.
368 участников.
vk.com/club27341582
Музей-усадьба Танеевых с. Маринино
… расположенная в живописном месте Ковровского района, усадьба Танеевых открывает новый мир, где стираются границы времени, восстанавливается утраченная связь с прошлым. Здесь словно попадаешь в сказку — разом оживает романтика «дворянских гнезд», а каждый посетитель ощущает себя представителем высшего сословия...
Анонсы, красивые фотографии и не только.
273 участника.
vk.com/taneevy
Ковров | Молодежь города
Группа для молодежи и о молодежи города Коврова — школьниках, студентах, молодых специалистах. Группа ДЛЯ ТЕБЯ!
Здесь ты найдешь важную для себя информацию, новости молодежной политики города и области, сможешь узнать о различных муниципальных и региональных мероприятиях, конкурсах и акциях. Присоединяйся!
413 участников.
vk.com/molodejkovrov33
Это ещё не всё.
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