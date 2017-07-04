Лисёнок Вук. Самый рыжий Instagram

Как-то так, сами не знаем))) Смотрели фото в интернете, красивые животные. Узнали, что можно купить на ферме и решились. Перед покупкой изучили много литературы и общались с лисоводами. Взвешивали, планировали и рискнули!

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— У него есть домик в клеточке, специальной, для собак, — рассказывает хозяйка лисёнка. — Пока он маленький, обитает там. Строим ему просторный вольер, где будем создавать для него не скучную, так скажем, среду, со всякими «лазалками» и интересными штуками. Проект и фундамент уже готовы.Лисёнку всего три месяца. Но ежедневно он выходит на прогулки во дворе и по окрестностям на поводочке.Знакомится с окружающей средой, людьми, транспортом, животными. По-тихоньку, чтоб не было сильного стресса, — продолжает Юлия.Лисицы — плотоядные животные и очень близки по питанию к собакам и енотам, которые употребляют в основном корма животного происхождения. Вук питается специальным кормом для собак и мясом. В качестве лакомства предпочитает яблоки, бананы и, разумеется, сыр.По мере взросления участились попытки поохотиться. Зайцы поблизости не прыгают, но есть кролики. Благо, ушастые живут в своем отдельном домике и у них всегда есть возможность спрятаться от маленького хищника.Как подобает всем лисичкам, Вук копает норки, а также прыгает вниз головой в песок:) Это не баловство, а охотничий инстинкт.У малыша есть приёмный папа и очень хороший друг. Правда, это не лис, а собака. Русский черный терьер Леонардо, сокращенно Лёня.Несмотря на то, что Вук ест собачий корм, гуляет на поводке и дружит с терьером, привычки Лёни лисёнок не перенял. Скорее Леонардо учит его контролировать силу укусов в игре.На вопрос, как пришла идея завести такого необычного питомца, Юлия отвечает так:Кстати, лисёнка назвали в честь великого охотника — лисёнка по кличке Вук из советского мультика.