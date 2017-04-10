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Маленькое чудо. Самый полезный Instagram-обзор
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Котиками в Инстаграм никого не удивишь. Но сегодня наши пушистые герои не хотят славы и лайков. Они просто ищут дом.
В субботу волонтёры из группы помощи домашним животным «Хочу домой» провели акцию по сбору помощи:
А сегодня мы публикуем их посты с хештегом #gk33. Маленькое чудо произойдет?
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #собаки #хочудомой #нужендом Друзья! Мухтару примерно год. Его крохой подобрала добрая, но очень запущенная женщина, которая кормит собаку картофельными очистками. У Мухи авитаминоз и не только, но это не заразно. Сейчас его кормят и лечат. Собаке срочно нужна передержка, в идеале дом, потому что женщину со дня на день ждет выселение и куда она уведет собаку неизвестно.Пожалуйста, люди, помогите, кто может! 8 904 033 78 62
zookovrov_hochu_domo #gk33 #потеряшка #животные #ковров #кошки #помогивернутсядомой И снова мы пытаем счастье о находке своего любимца… Почти уже неделю как наш домашний пушистик пропал, напомню что малыши отзывается на имя «Рыжий»… Может все же хоть кто-нибудь откликнется?! Позвоните, если что то о нем узнаете, может видели или похожий… 89209104581
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #кошки #хочудомой #спасижизнь #gk33 Зайка ищет дом и доброго хозяина. Молодая, стерилизованная, обладательница роскошной шубки, очень нежная. Навыки квартирного содержания на отлично, в еде неприхотлива. К сожалению, если хозяина не найдем, после передержки придется выпустить на улицу (старое место обитания), чего очень бы не хотелось. 89040337862.
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #кошки #gk33 #хочудомой Отдам в добрые руки котят) малышам 1.5месяца, чёрные мальчики а дымчатая девочка. Очень ласковые и игривые малыши) кушают все и знают лоточек. Ждут своих хозяев). 89206279489 Юлия
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #собаки #хочудомой #нужендом #возьмидомой #кошки Две малышки ждут своих мама и пап. Девочки очень умные, ходят на прогулке рядом, кушают все, игривые позитивные. Девчушкам где то 2 -3 мес. Они не крупные, вырастут примерно до середины икры. 89028899058
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #собаки #хочудомой #нужендом Фиф супер пёс… Добрый игривый, активный, послушный. Любит детей. Ему где-то 2-3 года. Привит кастрирован. Приходите знакомится 89028899058
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #собаки #хочудомой #нужендом #возьмидомой Ася все еще ждет когда придут и скажут ' ты теперь моя собака, идем домой" Ася добрая и ласковая. Любит внимание и прогулки. Отлично ходит на поводке. Приходите знакомится с ней. 89028899058
zookovrov_hochu_domo #ищудом #меняпредали #gk33 #хочудомой #хочудомой #нужендом #возьмидомой Срочно ищем дом или передержку для молодого, полного сил Рея, который волею судьбы оказался на улице. Рей — красивый, крупный, статный пес, по виду — метис восточно европейской овчарки. Раньше жил в квартире. Приучен к выгулу на поводке. Сейчас этот красавец скитается на улице. Сегодня утром чудом не попал под машину — выскочил буквально в последний момент. Возьмите Рея — не пожалеете. Возможно как квартирное, так и вольерное содержание. Тел. 89612547088 Татьяна
zookovrov_hochu_domo #ищудом #меняпредали #gk33 #хочудомой #хочудомой #нужендом #возьмидомой Срочно ищем дом или передержку для молодого, полного сил Рея, который волею судьбы оказался на улице. Рей — красивый, крупный, статный пес, по виду — метис восточно европейской овчарки. Раньше жил в квартире. Приучен к выгулу на поводке. Сейчас этот красавец скитается на улице. Сегодня утром чудом не попал под машину — выскочил буквально в последний момент. Возьмите Рея — не пожалеете. Возможно как квартирное, так и вольерное содержание. Тел. 89612547088 Татьяна
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #кошки #gk33 #хочудомой #спасижизнь #gk33region ПЕЛЕШКА — ему 6 м-цев. Дитеныш подземелья. Из-за белых штанишек похож на футболиста. Любит играть с камушками. Позволяет взять себя на ручки. Был у него старший братик ЛАМПАСИК. Играли всегда вместе, но теперь его нет. СОВСЕМ НЕТ, уже третий месяц. Мордочка, видимо, не понравилась… ПЕЛЕШКА достоин лучшей жизни с ДОБРЫМИ хозяевами!.. ПО договору отдам в ТЕРПЕЛИВЫЕ, ДОБРЫЕ руки. Помогу с кастрацией и лечением ТЕЛ. 89065623512 / личные сообщения
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #кошки #хочудомой #нужендом #возьмидомой 2 девочки-сестрички — МУРЗОНЯ и ГЕРДА ищут новую передержку (хотя бы до стерилизации) Их через 11 дней вернули (выбросили) в подвал без объяснений. Возраст — примерно 7 месяцев. С тех пор сородичи их особо не принимают. Кошарки бегают по подвалу, прячутся и плачут, немного диковаты. Не откажутся от постоянного места жительства. Отдам с дальнейшим отслеживанием судьбы. Все вопросы о стерилизации и лечении будут решены. Тел. 89065623512
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #кошки #хочудомой #нужендом #возьмидомой знакомьтесь это Стеша. мать героиня которая выкормила 5 своих котят и двоих приемных, которых «добрые» люди выкинули в мусорный бак… а Стеша их приняла как своих, любила, лелеяла… но настал тот черед когда котята подросли и Стеше нужно искать дом… из за своей не лучшей бездомной жизни у Стеши проблемы с пищеварением… кушает она только спец корм только GASTROINTESTINAL. поэтому надеемся что найдется хозяин который будет принимать ее такой какая она есть и обеспечивать ее всем необхродимым… мы тебя очень ждем!!! лоток знает отлично, в меру ласковая, мурчательная кошка весом 5 кг… приходите знакомиться!!! 8-920-903-20-89 Марина
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #кошки #gk33 #хочудомой #потеряшка Добрый день. Чья потеряшечка сейчас бегал по дороге на Шмидта.забрала себе в офис.Но нужен дом.Парень ласковый. Нахожусь на проспекте Ленина, 89040377210
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #кошки #хочудомой #нужендом #возьмидомой #спасижизнь Очередной подкидыш, оказалась беременной, начались преждевременные роды, сегодня отвезли на стерилизацию в ветклинику на 25 октября. Нужна передержка, корм, или сразу дом! Галина 8 919 000 29 05, 8 904 039 61 81
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #кошки #хочудомой #нужендом #возьмидомой #спасижизнь Нужен дом для Голубоглаза, у кота было несколько смотрин, но характер не зависимый, поэтому кот до сих пор в ожидании тех хозяев, которым будет достаточно его красоты, и минутка ласки от него. Кот приходит столоваться, не давно ему досталось от дворовых собак, сейчас жильцы дома настроены против кошек, им без разницы кого травить кошек или крыс, поэтому прошу присмотреться к этому красавцу! Нужна передержка, корм, или сразу дом! Галина 8 919 000 29 05, 8 904 039 61 81
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #кошки #gk33 #хочудомой #спасижизнь #кот #котики #помогиобрестидом Ищем ответственную семью для замечательного котика Алекса. Мальчишке год, кастрирован, лоток на отлично, кушает корм, ласковый и контактный, хорошо уживается с другими кошками. Отдается с условием отслеживания судьбы. т. 8-915-791-28-07 Ирина.
zookovrov_hochu_domo #gk33 #потеряшка #животные #ковров #кошки Пропал кот пушистый черного цвета(чисто черный), в районе комсомольской улицы, кто обладает какой либо информацией писать в ЛС или звоните по номеру 8904-656-07-82
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #собаки #хочудомой #нужендом 05.04.2017 в районе Троицко-Никольского кладбища найден щенок. Примерно 3 месяца, девочка, без ошейника, чистенькая, упитанная. Ищем хозяина. Обращаться по тел. 8-915-773-68-94 Сергей
zookovrov_hochu_domo #gk33 #кошки#нужендом Здравствуйте, снова нужна ваша помощь.Сейчас мы их приютили, но котята как дети малые, одни сидеть не могут, пищат. Долго скрывать малышей в офисе мы не сможем. Подкинули трех котят, одного котика взяли, остались две сестрички-кошечки. Очень красивые. По характеру разные. Одна быстро идет на контакт, непоседа такая… а другая трусишка. Кушают сами, в лоточек ходят, в игрушки играют. Но не хватает малышкам дома. 8920-928-92-69 Нина.
В субботу волонтёры из группы помощи домашним животным «Хочу домой» провели акцию по сбору помощи:
Дорогие наши помощники, хотим сказать вам огромное спасибо. Спасибо что вы с нами. Благодаря вам, удалось собрать корма и лекарства для хвостиков. А также 7500 рублей на лечение и стерилизации животных, — пишут на своей страничке в ВК волонтёры.
А сегодня мы публикуем их посты с хештегом #gk33. Маленькое чудо произойдет?
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #собаки #хочудомой #нужендом Друзья! Мухтару примерно год. Его крохой подобрала добрая, но очень запущенная женщина, которая кормит собаку картофельными очистками. У Мухи авитаминоз и не только, но это не заразно. Сейчас его кормят и лечат. Собаке срочно нужна передержка, в идеале дом, потому что женщину со дня на день ждет выселение и куда она уведет собаку неизвестно.Пожалуйста, люди, помогите, кто может! 8 904 033 78 62
zookovrov_hochu_domo #gk33 #потеряшка #животные #ковров #кошки #помогивернутсядомой И снова мы пытаем счастье о находке своего любимца… Почти уже неделю как наш домашний пушистик пропал, напомню что малыши отзывается на имя «Рыжий»… Может все же хоть кто-нибудь откликнется?! Позвоните, если что то о нем узнаете, может видели или похожий… 89209104581
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #кошки #хочудомой #спасижизнь #gk33 Зайка ищет дом и доброго хозяина. Молодая, стерилизованная, обладательница роскошной шубки, очень нежная. Навыки квартирного содержания на отлично, в еде неприхотлива. К сожалению, если хозяина не найдем, после передержки придется выпустить на улицу (старое место обитания), чего очень бы не хотелось. 89040337862.
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #кошки #gk33 #хочудомой Отдам в добрые руки котят) малышам 1.5месяца, чёрные мальчики а дымчатая девочка. Очень ласковые и игривые малыши) кушают все и знают лоточек. Ждут своих хозяев). 89206279489 Юлия
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #собаки #хочудомой #нужендом #возьмидомой #кошки Две малышки ждут своих мама и пап. Девочки очень умные, ходят на прогулке рядом, кушают все, игривые позитивные. Девчушкам где то 2 -3 мес. Они не крупные, вырастут примерно до середины икры. 89028899058
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #собаки #хочудомой #нужендом Фиф супер пёс… Добрый игривый, активный, послушный. Любит детей. Ему где-то 2-3 года. Привит кастрирован. Приходите знакомится 89028899058
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #собаки #хочудомой #нужендом #возьмидомой Ася все еще ждет когда придут и скажут ' ты теперь моя собака, идем домой" Ася добрая и ласковая. Любит внимание и прогулки. Отлично ходит на поводке. Приходите знакомится с ней. 89028899058
zookovrov_hochu_domo #ищудом #меняпредали #gk33 #хочудомой #хочудомой #нужендом #возьмидомой Срочно ищем дом или передержку для молодого, полного сил Рея, который волею судьбы оказался на улице. Рей — красивый, крупный, статный пес, по виду — метис восточно европейской овчарки. Раньше жил в квартире. Приучен к выгулу на поводке. Сейчас этот красавец скитается на улице. Сегодня утром чудом не попал под машину — выскочил буквально в последний момент. Возьмите Рея — не пожалеете. Возможно как квартирное, так и вольерное содержание. Тел. 89612547088 Татьяна
zookovrov_hochu_domo #ищудом #меняпредали #gk33 #хочудомой #хочудомой #нужендом #возьмидомой Срочно ищем дом или передержку для молодого, полного сил Рея, который волею судьбы оказался на улице. Рей — красивый, крупный, статный пес, по виду — метис восточно европейской овчарки. Раньше жил в квартире. Приучен к выгулу на поводке. Сейчас этот красавец скитается на улице. Сегодня утром чудом не попал под машину — выскочил буквально в последний момент. Возьмите Рея — не пожалеете. Возможно как квартирное, так и вольерное содержание. Тел. 89612547088 Татьяна
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #кошки #gk33 #хочудомой #спасижизнь #gk33region ПЕЛЕШКА — ему 6 м-цев. Дитеныш подземелья. Из-за белых штанишек похож на футболиста. Любит играть с камушками. Позволяет взять себя на ручки. Был у него старший братик ЛАМПАСИК. Играли всегда вместе, но теперь его нет. СОВСЕМ НЕТ, уже третий месяц. Мордочка, видимо, не понравилась… ПЕЛЕШКА достоин лучшей жизни с ДОБРЫМИ хозяевами!.. ПО договору отдам в ТЕРПЕЛИВЫЕ, ДОБРЫЕ руки. Помогу с кастрацией и лечением ТЕЛ. 89065623512 / личные сообщения
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #кошки #хочудомой #нужендом #возьмидомой 2 девочки-сестрички — МУРЗОНЯ и ГЕРДА ищут новую передержку (хотя бы до стерилизации) Их через 11 дней вернули (выбросили) в подвал без объяснений. Возраст — примерно 7 месяцев. С тех пор сородичи их особо не принимают. Кошарки бегают по подвалу, прячутся и плачут, немного диковаты. Не откажутся от постоянного места жительства. Отдам с дальнейшим отслеживанием судьбы. Все вопросы о стерилизации и лечении будут решены. Тел. 89065623512
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #кошки #хочудомой #нужендом #возьмидомой знакомьтесь это Стеша. мать героиня которая выкормила 5 своих котят и двоих приемных, которых «добрые» люди выкинули в мусорный бак… а Стеша их приняла как своих, любила, лелеяла… но настал тот черед когда котята подросли и Стеше нужно искать дом… из за своей не лучшей бездомной жизни у Стеши проблемы с пищеварением… кушает она только спец корм только GASTROINTESTINAL. поэтому надеемся что найдется хозяин который будет принимать ее такой какая она есть и обеспечивать ее всем необхродимым… мы тебя очень ждем!!! лоток знает отлично, в меру ласковая, мурчательная кошка весом 5 кг… приходите знакомиться!!! 8-920-903-20-89 Марина
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #кошки #gk33 #хочудомой #потеряшка Добрый день. Чья потеряшечка сейчас бегал по дороге на Шмидта.забрала себе в офис.Но нужен дом.Парень ласковый. Нахожусь на проспекте Ленина, 89040377210
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #кошки #хочудомой #нужендом #возьмидомой #спасижизнь Очередной подкидыш, оказалась беременной, начались преждевременные роды, сегодня отвезли на стерилизацию в ветклинику на 25 октября. Нужна передержка, корм, или сразу дом! Галина 8 919 000 29 05, 8 904 039 61 81
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #кошки #хочудомой #нужендом #возьмидомой #спасижизнь Нужен дом для Голубоглаза, у кота было несколько смотрин, но характер не зависимый, поэтому кот до сих пор в ожидании тех хозяев, которым будет достаточно его красоты, и минутка ласки от него. Кот приходит столоваться, не давно ему досталось от дворовых собак, сейчас жильцы дома настроены против кошек, им без разницы кого травить кошек или крыс, поэтому прошу присмотреться к этому красавцу! Нужна передержка, корм, или сразу дом! Галина 8 919 000 29 05, 8 904 039 61 81
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #кошки #gk33 #хочудомой #спасижизнь #кот #котики #помогиобрестидом Ищем ответственную семью для замечательного котика Алекса. Мальчишке год, кастрирован, лоток на отлично, кушает корм, ласковый и контактный, хорошо уживается с другими кошками. Отдается с условием отслеживания судьбы. т. 8-915-791-28-07 Ирина.
zookovrov_hochu_domo #gk33 #потеряшка #животные #ковров #кошки Пропал кот пушистый черного цвета(чисто черный), в районе комсомольской улицы, кто обладает какой либо информацией писать в ЛС или звоните по номеру 8904-656-07-82
zookovrov_hochu_domo #ищудом #животные #ковров #gk33 #собаки #хочудомой #нужендом 05.04.2017 в районе Троицко-Никольского кладбища найден щенок. Примерно 3 месяца, девочка, без ошейника, чистенькая, упитанная. Ищем хозяина. Обращаться по тел. 8-915-773-68-94 Сергей
zookovrov_hochu_domo #gk33 #кошки#нужендом Здравствуйте, снова нужна ваша помощь.Сейчас мы их приютили, но котята как дети малые, одни сидеть не могут, пищат. Долго скрывать малышей в офисе мы не сможем. Подкинули трех котят, одного котика взяли, остались две сестрички-кошечки. Очень красивые. По характеру разные. Одна быстро идет на контакт, непоседа такая… а другая трусишка. Кушают сами, в лоточек ходят, в игрушки играют. Но не хватает малышкам дома. 8920-928-92-69 Нина.
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