Соцсети
Маньяк в городе? «Как же скучно я живу»
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В соцсетях жизнь бьет ключом. «Как же скучно я живу» — первая фраза, которая приходит на ум после прочтения некоторых постов.
Ещё бы, по «данным» горожан, в Коврове орудует маньяк, разъяренный мужчина прыгает по машинам, а в обычной квартире разыгралась самая настоящая детективная история.
Мама дорогая, маньяк в городе. В полиции на эту тему не говорят, так что информация больше похожа на «утку». Особенно смущает странная фраза: «ПОСТРАДАЛИ НЕВИННЫЕ ЛЮДИ!!! Описать увы не могу, женщина не помнит внешность насильника, но точно заявляет, что он не русский».
Сколько жертв у «насильника»? Невинные люди или только одна женщина? В общем, пост странный.
Но на всякий случай возьмите на заметку: не ходите в одиночестве по темным переулкам и не входите в лифт и подъезд с незнакомцами.
А паблик «Подслушано автомобилистов» почему-то опубликовал пост про отношения. Сложные отношения.
Странная, ну очень невнимательная девушка, коварный Дима и несчастный технически продвинутый автор.
Ещё одна история «у автомобилистов» более актуальна для паблика.
«Выясняя отношения, разбили на автомобиле лобовое стекло, следы от обуви на капоте и на самом стекле свидетельствует о том, что молодой человек на машину просто прыгнул. Есть следы крови».
А страсти кипят также и у жителей «Города грехов». Цитировать не будем, ибо цензура (загляните сами, 18+). Хотя один любопытный пост всё-таки приведём.
Мы попытались взять комментарии по данным вопросам у представителей городского УВД. Однако полицейские комментировать ситуацию категорически отказались.
Меж тем страсти в городе продолжают накаляться:
Ещё бы, по «данным» горожан, в Коврове орудует маньяк, разъяренный мужчина прыгает по машинам, а в обычной квартире разыгралась самая настоящая детективная история.
Мама дорогая, маньяк в городе. В полиции на эту тему не говорят, так что информация больше похожа на «утку». Особенно смущает странная фраза: «ПОСТРАДАЛИ НЕВИННЫЕ ЛЮДИ!!! Описать увы не могу, женщина не помнит внешность насильника, но точно заявляет, что он не русский».
Сколько жертв у «насильника»? Невинные люди или только одна женщина? В общем, пост странный.
Но на всякий случай возьмите на заметку: не ходите в одиночестве по темным переулкам и не входите в лифт и подъезд с незнакомцами.
А паблик «Подслушано автомобилистов» почему-то опубликовал пост про отношения. Сложные отношения.
Странная, ну очень невнимательная девушка, коварный Дима и несчастный технически продвинутый автор.
Ещё одна история «у автомобилистов» более актуальна для паблика.
«Выясняя отношения, разбили на автомобиле лобовое стекло, следы от обуви на капоте и на самом стекле свидетельствует о том, что молодой человек на машину просто прыгнул. Есть следы крови».
А страсти кипят также и у жителей «Города грехов». Цитировать не будем, ибо цензура (загляните сами, 18+). Хотя один любопытный пост всё-таки приведём.
Мы попытались взять комментарии по данным вопросам у представителей городского УВД. Однако полицейские комментировать ситуацию категорически отказались.
Меж тем страсти в городе продолжают накаляться:
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