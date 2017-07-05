Соцсети

Маньяк в городе? «Как же скучно я живу»

ValyaVilova
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В соцсетях жизнь бьет ключом. «Как же скучно я живу» — первая фраза, которая приходит на ум после прочтения некоторых постов.


Ещё бы, по «данным» горожан, в Коврове орудует маньяк, разъяренный мужчина прыгает по машинам, а в обычной квартире разыгралась самая настоящая детективная история.



Мама дорогая, маньяк в городе. В полиции на эту тему не говорят, так что информация больше похожа на «утку». Особенно смущает странная фраза: «ПОСТРАДАЛИ НЕВИННЫЕ ЛЮДИ!!! Описать увы не могу, женщина не помнит внешность насильника, но точно заявляет, что он не русский».

Сколько жертв у «насильника»? Невинные люди или только одна женщина? В общем, пост странный.

Но на всякий случай возьмите на заметку: не ходите в одиночестве по темным переулкам и не входите в лифт и подъезд с незнакомцами.

А паблик «Подслушано автомобилистов» почему-то опубликовал пост про отношения. Сложные отношения.



Странная, ну очень невнимательная девушка, коварный Дима и несчастный технически продвинутый автор.

Ещё одна история «у автомобилистов» более актуальна для паблика.



«Выясняя отношения, разбили на автомобиле лобовое стекло, следы от обуви на капоте и на самом стекле свидетельствует о том, что молодой человек на машину просто прыгнул. Есть следы крови».

А страсти кипят также и у жителей «Города грехов». Цитировать не будем, ибо цензура (загляните сами, 18+). Хотя один любопытный пост всё-таки приведём.



Мы попытались взять комментарии по данным вопросам у представителей городского УВД. Однако полицейские комментировать ситуацию категорически отказались.

Меж тем страсти в городе продолжают накаляться:



GK продолжит следить за развитием ситуации...

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