Мысли вслух. Instagram-обзор

Не забывайте про хештег #gk33!

Ж И З Н Ь учит меня тому, что ты не можешь держать под контролем чью-то верность.То, как я к ним добра, не значит, что они будут относиться ко мне так же.То, сколько они для меня значат, не значит, что для них я буду такой же ценной.Иногда люди, которых ты любишь больше всего, становятся людьми, которым меньше всего можно доверять.#мысливслух#дошлонаконецто#flowers#gk33#me#day#today#sky#smile#greenLove is… сидеть утром в #воскресение в пустынном парке на эстраде и хомячить горячую самсу с говядиной и с #cocacola… #покамашинамоется #gk33 #впарке #weekend #may #самса #папинбродягамаминсимпатяга #покадетиубабушекМоя секси герл Пошли распечатывать фоточки, значит, мы да ...#coolgirls #gk33 #нашарадуга #репетиция#gk33 #всебудет #переменыклучшемуВинни-Пух и Пятачок в поисках шариков #gk33 #kovrov33создаём новый стиль… последний звонок удался #21prom90s #последнийзвонок #пз #пз2017 #выпускной #gk33 #новыйстильСледуй за мной… #kazan #следуйзамной #kovrov #gk33#утро #есленашлавсебесилыпроснутся #трудноеутропонедельника #утробезкофенеутроКакое ваше любимое время года? Для меня это несомненно весна! А точнее май. Обожаю наблюдать за тем, как распускаются почки на яблонях и вишнях, с каждым новым днём кусты сирени пышнее, люди идут со своих садов с прекрасными букетами тюльпанов, бабушки на рынке предлагают очаровательные нарциссы И помимо природы пробуждаются люди Не хочется сидеть дома, начинаются сезоны пикников, открытых веранд и тёплых встреч с друзьями и близкими Просто #такхорошоТерять головуПусть счастье будет тихим. Как шёпот