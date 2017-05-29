Соцсети
Мысли вслух. Instagram-обзор
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Instagram позволяет делиться не только своими фотографиями, но и мыслями. О чём же думают ковровчане?
amkhylv Ж И З Н Ь учит меня тому, что ты не можешь держать под контролем чью-то верность.
То, как я к ним добра, не значит, что они будут относиться ко мне так же.
То, сколько они для меня значат, не значит, что для них я буду такой же ценной.
Иногда люди, которых ты любишь больше всего, становятся людьми, которым меньше всего можно доверять.
#мысливслух#дошлонаконецто#flowers#gk33#me#day#today#sky#smile#green
negativ_rus Love is… сидеть утром в #воскресение в пустынном парке на эстраде и хомячить горячую самсу с говядиной и с #cocacola… #покамашинамоется #gk33 #впарке #weekend #may #самса #папинбродягамаминсимпатяга #покадетиубабушек
less_17_2001 Моя секси герл Пошли распечатывать фоточки, значит, мы да ...#coolgirls #gk33 #нашарадуга #репетиция
zhukovanastena#gk33 #всебудет #переменыклучшему
anton_joker Винни-Пух и Пятачок в поисках шариков #gk33 #kovrov33
levinaelizavetaa создаём новый стиль… последний звонок удался #21prom90s #последнийзвонок #пз #пз2017 #выпускной #gk33 #новыйстиль
alexei_pro Следуй за мной… #kazan #следуйзамной #kovrov #gk33
lenka2818 #утро #есленашлавсебесилыпроснутся #трудноеутропонедельника #утробезкофенеутро
elisabethmironova
lavruuushik Какое ваше любимое время года? Для меня это несомненно весна! А точнее май. Обожаю наблюдать за тем, как распускаются почки на яблонях и вишнях, с каждым новым днём кусты сирени пышнее, люди идут со своих садов с прекрасными букетами тюльпанов, бабушки на рынке предлагают очаровательные нарциссы И помимо природы пробуждаются люди Не хочется сидеть дома, начинаются сезоны пикников, открытых веранд и тёплых встреч с друзьями и близкими Просто #такхорошо
vorobjewad Терять голову
baklashok Пусть счастье будет тихим. Как шёпот
amkhylv Ж И З Н Ь учит меня тому, что ты не можешь держать под контролем чью-то верность.
То, как я к ним добра, не значит, что они будут относиться ко мне так же.
То, сколько они для меня значат, не значит, что для них я буду такой же ценной.
Иногда люди, которых ты любишь больше всего, становятся людьми, которым меньше всего можно доверять.
#мысливслух#дошлонаконецто#flowers#gk33#me#day#today#sky#smile#green
negativ_rus Love is… сидеть утром в #воскресение в пустынном парке на эстраде и хомячить горячую самсу с говядиной и с #cocacola… #покамашинамоется #gk33 #впарке #weekend #may #самса #папинбродягамаминсимпатяга #покадетиубабушек
less_17_2001 Моя секси герл Пошли распечатывать фоточки, значит, мы да ...#coolgirls #gk33 #нашарадуга #репетиция
zhukovanastena#gk33 #всебудет #переменыклучшему
anton_joker Винни-Пух и Пятачок в поисках шариков #gk33 #kovrov33
levinaelizavetaa создаём новый стиль… последний звонок удался #21prom90s #последнийзвонок #пз #пз2017 #выпускной #gk33 #новыйстиль
alexei_pro Следуй за мной… #kazan #следуйзамной #kovrov #gk33
lenka2818 #утро #есленашлавсебесилыпроснутся #трудноеутропонедельника #утробезкофенеутро
elisabethmironova
lavruuushik Какое ваше любимое время года? Для меня это несомненно весна! А точнее май. Обожаю наблюдать за тем, как распускаются почки на яблонях и вишнях, с каждым новым днём кусты сирени пышнее, люди идут со своих садов с прекрасными букетами тюльпанов, бабушки на рынке предлагают очаровательные нарциссы И помимо природы пробуждаются люди Не хочется сидеть дома, начинаются сезоны пикников, открытых веранд и тёплых встреч с друзьями и близкими Просто #такхорошо
vorobjewad Терять голову
Не забывайте про хештег #gk33!
baklashok Пусть счастье будет тихим. Как шёпот
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