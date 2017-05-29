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Мысли вслух. Instagram-обзор

Вероника Никитина
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Instagram позволяет делиться не только своими фотографиями, но и мыслями. О чём же думают ковровчане?




amkhylv Ж И З Н Ь учит меня тому, что ты не можешь держать под контролем чью-то верность.

То, как я к ним добра, не значит, что они будут относиться ко мне так же.

То, сколько они для меня значат, не значит, что для них я буду такой же ценной.

Иногда люди, которых ты любишь больше всего, становятся людьми, которым меньше всего можно доверять.
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lavruuushik Какое ваше любимое время года? Для меня это несомненно весна! А точнее май. Обожаю наблюдать за тем, как распускаются почки на яблонях и вишнях, с каждым новым днём кусты сирени пышнее, люди идут со своих садов с прекрасными букетами тюльпанов, бабушки на рынке предлагают очаровательные нарциссы И помимо природы пробуждаются люди Не хочется сидеть дома, начинаются сезоны пикников, открытых веранд и тёплых встреч с друзьями и близкими Просто #такхорошо

vorobjewad Терять голову

Не забывайте про хештег #gk33!



baklashok Пусть счастье будет тихим. Как шёпот

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