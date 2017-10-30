Соцсети
Настоящий шабаш. Instagram-обзор
0 320
ds_ylubki Карнавал ХЭЛЛОУИН. Дети смеялись и называли меня почему-то Юлей, а Вурдалака понять не могла-«Кто такая ЮлЯ?». Сегодня было УУУУ и ООООО и ААААА… очень весело прошёл наш карнавал. Снова напишу — для меня Хэл это как Новый год с костюмами зайчиков. ОГРОМНОЕ СПАСИБО @manhattan_kovrov, и лично двум Юляшкам — @plotnikova_j_a и @_yuliya_filenkova. Летающая ведьма была очаровательна!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо танцевальному коллективу НОВЫЙ СТИЛЬ и лично Марине Чунаевой. Когда Зомби вышли к детям — дети убежали к мамам, но потом вернулись, поняв что это всего лишь танец. И спасибо РРК «Арсенал» за гостеприимство. @photosokolov Сашка, а давай я сейчас колдую, а ты мне фотки присылаешь
masha_kulygina Ночью отметили ужасно классный праздник «Хэллоуин» Много веселья, танцев, шуток, фотографий, ярких эмоций!!! Получила заряд энергией на всю следующую неделю
Открыла в себе новый талант: рисовать на людях Очень понравилось создавать страшные образы +1 новый навык в копилочку. Спасибо Вам, мои прекрасные друзья, за такую незабываемую ночь #gk33 #хэллоуин #хэллоуин2017 #ВсеИнструментыРулят #всеинструменты
alencox This is #Halloween #Альмонд #gk33
ekaterina11031986 Моя вампирша -ведьмочка! #gk33
marina_gorgeeva33 Доброе утро, а мы готовимся к Хэллоуину Фото @sokolov_evgeny_photo #осень #октябрь #хеллоуин #хеллоуин2017 #ведьма #ГордееваМарина #Ковров #gk33
gordeeva_kseniya33 Вот такая я ведьмочка Фото @sokolov_evgeny_photo #gk33 #Хеллоуин
coffee_break33 Празднуйте Хэллоуин вместе с нами! У нас весело и вкусно!#кофебрейк33 #кофебрейкнамира2 #GK33 #gk #ковров #хэллоуин #хэллоуинвковрове
helgaosaku Люблю #макдональдс #gk33 #оно #heloween #party #pennywise #casio #antagonist #asos
tipichnbiy_reklamshik Хэллоуин в самом разгаре, ждем Пеннивайза. Буду спасать мир....#tipichnbIy_reklamshik #альмонд #kovrov #хеллоуин2017 #ковров#gk33
alyona_kondrateva
Как же я соскучилась по детям!!! Не передать словами. Сегодня был очень трудный день, но моральное удовлетворение побеждает мою усталость!
А уже завтра утром в #Арсенал нас ждёт #Halloween
Будет страшно интересно! #ДетскаяСтудияУлыки #Аниматоры #АниматорыКовров #ВсёЛучшееДетям #яЛюблюСвоюРаботу #GK33 #Kovrov33 #LoveIs #Children #Work #iAmHappy
holiday_paint_kovrov Вот так покрасили машинку… #holidaypaint #холидейпэинт #смываемаякраска #меловаякраска #аэрозольнаякраска #живиярко #яркоелето #яркаяжизнь #краски #цветнойдым #праздник #розыгрыш #деньрождения #рождениеребенка #признаниевлюбви #подарокнадр #выпискаизроддома #хеллоуин #halloween #дымдляфотоссесий #др #детскийпраздник #яркиекраские #яркаясвадьба #отличноефото #ковров #gk33 #камешково
dasha___vasilyeva Ну, что Ковров готовы к концерту? Мы с Андреем Сергеевичем #ready! #князь #gk33 #доброград Aqua Grimm @krylovanastasya This is #halloween
semuschkin Весёлыми людьми не рождаются- их делает счастливая, беззаботная жизнь#шабаш #хэллуин #gk33region #gk33 #ведьмочк #летучаямышь #бобрулько#ds_ylubki
tipichnbiy_reklamshik Даже так?! Всех убить и сбежать? Простите… Эти голоса… Ха-ха-ха, я шучу, Господи! Они не это сказали.#tipichnbIy_reklamshik #rishugar #reklama_kovrov #helloween #хэллоуин2017 #kovrov #альмонд #gk33
Наш хештег — #gk33!
redart33 Helloween party в @lite__room #photo #video #literoom #gk33 #redart33 #фотовидеосъемка #хеллоуин2017 #helloween @yarataer @victoriyaukolov
0 комментариев