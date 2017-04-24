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Ваши выходные. Instagram-обзор

Вероника Никитина
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Утро понедельника начинаем с Instagram-обзора. Смотрим, как ковровчане провели минувшие выходные и настраиваемся на рабочий лад!

ds_ylubkiВчера эмоции были настолько сильные, что я молчала! А сегодня хочу процитировать Лу (и подписаться под каждым словом): «Слушайте честную музыку, не ведитесь на стереотипы, на моду. Прислушивайтесь к своему сердцу и будьте собой». Пока есть такие люди, их творчество и взгляды, их музыка и идеи — есть надежда....! P.s. Добрый мужчина, который подарил Маленькой девочке медиатор — если Вы вдруг прочитаете — СПАСИБО!!! Ребёнок рад до безумия. Думает что Вы волшебник и подарили сердечко. Так круто) будем хранить

mani_pulite Друзья! Морозов больше не будет. Я узнавала. Так что можно смело расчехлять мангалы, готовить рассаду и здоровье к первомаю! Гисметео обещает плюс 20 через неделю. Врёт поди, но так хочется в это верить) #ПогодыТоКакиеСтоят #ОторвиПопуОтДивана #ИдиГуляй #Ковров

anna_rybochkina Вот такое доброе утро, не смотря на то что понедельник. Клубничка на завтрак. Мелкие радости от мужа. Потому что любимая.

dibro23 Навестили братика

alinaklimanowa Мечты сбываются

iriksss Быть прекрасным — значит быть собой. Тебе не нужно чтобы другие принимали тебя. Ты должен принять себя.

sidorova___natasha

olya.abramova_99

mihalna91 #арсенал7лет #отдыхаемхорошо #леравалера #Концерт #краски #акула #оксанапочепа #gk33 #ковров33 #Ковров

negativ_rus «теперь я в группе #пилот неожиданно начал петь...»© #рок #негативы #сукинсын #черт #япростоиграюрок #ильячерт #рога #коза #gk33 #nirvana #двадцатничек

iris_nikki #springmelody #тюльпаны #выходные #милыйдом

А вот и обещанный FaceApp. Увы, по хештегу #gk33 мы нашли всего один пост (аккуант должен быть открытым):

anton_joker Кто эти люди? #faceapp #gk33

pavlentyi33

feze1

Ставьте хэштег #gk33 и ищите себя в нашем instagram-обзоре!

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