Соцсети
О чём грустят котики. Instagram-обзор
0 384
Этот июнь — аномально холодный. Ищем рецепт тепла и выясняем, о чём грустят котики.
molomova
утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели.
пришло лето, и ветер был летний – теплое дыхание мира, неспешное и ленивое.
стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь…
рэй брэдбери “вино из одуванчиков” #vscorussia #vladimircity #gk33
coffee_break33
Найдите время для себя… и кофе. Отключите телефон, сходите на природу и посмотрите на красоту вокруг… ваша голова станет легче от потока нескончаемых мыслей и забот. Проверено. Дело за вами) #кофебрейк33 #кофебрейкнамира2 #кофебрейктреугольник #летовнутринас #скофетеплее #gk #gk33
gleo33Только бы Лето не уходило… Только бы Лето не исчезало… Только бы Лето было и было… Сколько бы ни было… Всё его мало… #gk33 #gleo33 #oleggolovin #instamama_kovrov #instagram_kids #thechildrenoftheworld
haletskaya.00
kovrovmechtyКак же жалко бездомных....#ковров #kovrov #kovrov33 #33region #ковров33 #rus #russia #россия #beautiful #красота #жесть #грязь #город #городковров #gorodkovrov #gk #ковровгород #kovrovcity #kovrovgorod #33 #amazing #best #ikovrov #gk33 #кот
gentle_vi0let Здесь я ещё счастливый человек, ровно через сутки всё изменится. Кто хочет поговорить, пишите#какдальшежить #онаболевшем #хочусчастья
koteikaerofeikaКотик-кругленький животик!
anton_jokerSunset in the industrial city #gk33 #kovrov33 #ковров33
ksyusha_medvedeva_ Наша малышка #Никки#счастье #котенок #дождались
natusik_gordeeva… если Душа «тянется»— не отменяйте встречу. #33регион #92дня #2017 #лето #ковров #девушка #ипустьвесьмирподождет#июнь
sergey.stekolshchikov #catstagram #котики #контраст #cat #contrast #nofilter #безфильтров #невскаямаскарадная наша Варя, кошка гуляющая сама по себе
nkorikova
И в завершение, рецепт тёплого июня:
falkyshaНормальная погода… #gk33 P.S: надеваем лосины 2 шт, носки с кроличьим пухом, под толстовку футболку и привет, лето!
Добавим, что котики тоже согревают неплохо. Миру — мур, а нам — жаркого лета! И не забывайте про хештег #gk33 в вашем Инстаграм.
molomova
утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели.
пришло лето, и ветер был летний – теплое дыхание мира, неспешное и ленивое.
стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начинается, настоящая свобода и жизнь…
рэй брэдбери “вино из одуванчиков” #vscorussia #vladimircity #gk33
coffee_break33
Найдите время для себя… и кофе. Отключите телефон, сходите на природу и посмотрите на красоту вокруг… ваша голова станет легче от потока нескончаемых мыслей и забот. Проверено. Дело за вами) #кофебрейк33 #кофебрейкнамира2 #кофебрейктреугольник #летовнутринас #скофетеплее #gk #gk33
gleo33Только бы Лето не уходило… Только бы Лето не исчезало… Только бы Лето было и было… Сколько бы ни было… Всё его мало… #gk33 #gleo33 #oleggolovin #instamama_kovrov #instagram_kids #thechildrenoftheworld
haletskaya.00
kovrovmechtyКак же жалко бездомных....#ковров #kovrov #kovrov33 #33region #ковров33 #rus #russia #россия #beautiful #красота #жесть #грязь #город #городковров #gorodkovrov #gk #ковровгород #kovrovcity #kovrovgorod #33 #amazing #best #ikovrov #gk33 #кот
gentle_vi0let Здесь я ещё счастливый человек, ровно через сутки всё изменится. Кто хочет поговорить, пишите#какдальшежить #онаболевшем #хочусчастья
koteikaerofeikaКотик-кругленький животик!
anton_jokerSunset in the industrial city #gk33 #kovrov33 #ковров33
ksyusha_medvedeva_ Наша малышка #Никки#счастье #котенок #дождались
natusik_gordeeva… если Душа «тянется»— не отменяйте встречу. #33регион #92дня #2017 #лето #ковров #девушка #ипустьвесьмирподождет#июнь
sergey.stekolshchikov #catstagram #котики #контраст #cat #contrast #nofilter #безфильтров #невскаямаскарадная наша Варя, кошка гуляющая сама по себе
nkorikova
И в завершение, рецепт тёплого июня:
falkyshaНормальная погода… #gk33 P.S: надеваем лосины 2 шт, носки с кроличьим пухом, под толстовку футболку и привет, лето!
Добавим, что котики тоже согревают неплохо. Миру — мур, а нам — жаркого лета! И не забывайте про хештег #gk33 в вашем Инстаграм.
0 комментариев