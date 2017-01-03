Зажигаем! Гид по барам и клубам Коврова

Кафе-Бар «АЛЬМОНД» г.Ковров

Дорогие Гости! Альмонд — это кафе бар с настоящей душой! Само настроение и концепция чувствуются уже в названии!

Наше кафе — это воплощение гостеприимства. Это уютная и теплая атмосфера праздника, льющееся рекой, вкуснейшие блюда, живая музыка… В кафе все создано для того, чтобы Вам хотелось возвращаться сюда снова и снова. Здесь вы также можете провести новогодние корпоративы, банкеты, свадьбы и детские праздники.

REEFBAR

Ждем Вас по адресу: Грибоедова, 2. Тел. 8-920-9-444-333 и 8 (49232) 66-8-99

АРСЕНАЛ

Сейчас это большая, культовая городская площадка, на которой успели выступить лучшие артисты: DJ, танцоры, вокалисты, как нашей страны, так и заграницы! И это только начало! Контактный телефон (49232) 6-21-11

iBar33 ВЫЕЗДНОЙ БАР БАРНЫЙ КЕЙТЕРИНГ

Информация и материалы на данной странице предназначены для лиц, достигших 18 лет. Телефон доставки 8(49232)6-21-11

BAR VINNIE JONES

Тут все свои!

Бар «ВИЛЫ» Крафтовое пиво Пиво Ковров

Ждем Вас по адресу: пр-т Ленина, 17. Тел. 8(904) 593 97 04

Red Bar | Крафтовое пиво | Ковров

Режим работы: пн-пт 16:00-23:00; сб, вск 14:00-23:00. Ждем Вас по адресу: ул. Грибоедова, д.1. Телефон брони стола: 89157656554 Владимир

РЦ Националь

CLOUDS VAPE BAR Ковров

Ждем Вас в гости в РЦ Националь ежедневно с 15 до 21

Добро пожаловать в первый Вейп Бар Коврова!!!

Ждем Вас ежедневно с 15 до 21 в РЦ Националь 2 этаж

RAGNAROK

Маргинальный ночной клуб, рвущий в клочья пропахшие «Нафталином» каноны клубной жизни Коврова…



NONAME

Info & Reserve: 8 930 222 0 444

Пятница — суббота: клубная зона до 4:00!Информация и резерв: +7 (910) 186-61-64. 27а, Социалистическая ул.Более 600 подписчиков.1283 участника.Арсенал — это продолжение истории города и его жителей. C 2010 года бывший кинотеатр парка им. В.А.Дегтярева стал местом, куда может прийти каждый желающий, чтобы достойно и качественно провести досуг.Почти 14 тысяч подписчиков.iBar33 – это полный комплекс услуг барного кейтеринга на мероприятиях различного формата во Владимире и Владимирской области. К Вашим услугам команда профессионалов с многолетним опытом организации выездного обслуживания.1265 подписчиков.BAR VINNIE JONES — все как у людей: днем — едят и смотрят концерты популярных групп, вечером — показывают самые актуальные спортивные мероприятия, по выходным и поздно вечером жарко танцуют. Невозможно встретить в другом месте музыкальную программу, как в этом баре.Бар Вилы приглашает старых и новых друзей насладиться крафтовым пивом в дружной компании и под хорошую музыку. В баре вас ждёт большой выбор свежих закусок, настольные игры, бесплатная PS4 и непередаваемая атмосфера. По будням действует акция на определенные сорта пива — 50р за бокал. По четвергам Вас ждёт день русского рока — весь вечер играет только рок музыка. А в выходные Вы сможете полностью окунуться в неповторимую атмосферу бара, повеселиться от души и завести новых друзей.1500 с лишним участников.708 участников.Развлекательный центр «Националь» в городе Ковров имеет репутацию места, где можно отлично отдохнуть – провести время всей семьёй в детском квартале — для Вас огромная надувная горка «Путешествие Миньонов», весёлые аниматоры, зал видеосимуляторов с получением призов. И конечно потанцевать на ночной дискотеке под популярную музыку, отведать европейскую и японскую кухни, покурить кальян, поиграть в бильярд, найти новые знакомства или просто послушать музыку!Почти 15 тысяч участников.6020 подписчиков.Клуб, бар, концертная площадка и в целом дружелюбное место, которое показывает альтернативную сторону в жизни города.адрес: ул.Абельмана д.32823 подписчика.Lounge_Bar & Club712 подписчиков.