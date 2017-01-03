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Зажигаем! Гид по барам и клубам Коврова
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Ну что, салаты съедены и гости разошлись по домам? А может быть вы уже устали ходить в гости? Но праздничный марафон продолжается. Сегодня наш обзор сообществ ВКонтакте посвящен клубам и барам нашего города.
Пятница — суббота: клубная зона до 4:00!
Информация и резерв: +7 (910) 186-61-64. 27а, Социалистическая ул.
vk.com/almond33
Более 600 подписчиков.
vk.com/reefbar
1283 участника.
Арсенал — это продолжение истории города и его жителей. C 2010 года бывший кинотеатр парка им. В.А.Дегтярева стал местом, куда может прийти каждый желающий, чтобы достойно и качественно провести досуг.
vk.com/clubarsenal33
Почти 14 тысяч подписчиков.
iBar33 – это полный комплекс услуг барного кейтеринга на мероприятиях различного формата во Владимире и Владимирской области. К Вашим услугам команда профессионалов с многолетним опытом организации выездного обслуживания.
vk.com/ibar33
1265 подписчиков.
BAR VINNIE JONES — все как у людей: днем — едят и смотрят концерты популярных групп, вечером — показывают самые актуальные спортивные мероприятия, по выходным и поздно вечером жарко танцуют. Невозможно встретить в другом месте музыкальную программу, как в этом баре.
vk.com/bar_vinnie_jones
Бар Вилы приглашает старых и новых друзей насладиться крафтовым пивом в дружной компании и под хорошую музыку. В баре вас ждёт большой выбор свежих закусок, настольные игры, бесплатная PS4 и непередаваемая атмосфера. По будням действует акция на определенные сорта пива — 50р за бокал. По четвергам Вас ждёт день русского рока — весь вечер играет только рок музыка. А в выходные Вы сможете полностью окунуться в неповторимую атмосферу бара, повеселиться от души и завести новых друзей.
vk.com/forksbar
1500 с лишним участников.
vk.com/redbaru
708 участников.
Развлекательный центр «Националь» в городе Ковров имеет репутацию места, где можно отлично отдохнуть – провести время всей семьёй в детском квартале — для Вас огромная надувная горка «Путешествие Миньонов», весёлые аниматоры, зал видеосимуляторов с получением призов. И конечно потанцевать на ночной дискотеке под популярную музыку, отведать европейскую и японскую кухни, покурить кальян, поиграть в бильярд, найти новые знакомства или просто послушать музыку!
vk.com/club_national
Почти 15 тысяч участников.
vk.com/cloudskovrov
6020 подписчиков.
Клуб, бар, концертная площадка и в целом дружелюбное место, которое показывает альтернативную сторону в жизни города.
адрес: ул.Абельмана д.32
vk.com/ragnarok33
823 подписчика.
Lounge_Bar & Club
vk.com/kovrov_club_noname
712 подписчиков.
Любопытно, что новый клуб открылся в Коврове меньше месяца назад — 10 декабря!
Кафе-Бар «АЛЬМОНД» г.Ковров
Дорогие Гости! Альмонд — это кафе бар с настоящей душой! Само настроение и концепция чувствуются уже в названии!
Наше кафе — это воплощение гостеприимства. Это уютная и теплая атмосфера праздника, льющееся рекой, вкуснейшие блюда, живая музыка… В кафе все создано для того, чтобы Вам хотелось возвращаться сюда снова и снова. Здесь вы также можете провести новогодние корпоративы, банкеты, свадьбы и детские праздники.
Пятница — суббота: клубная зона до 4:00!
Информация и резерв: +7 (910) 186-61-64. 27а, Социалистическая ул.
vk.com/almond33
Более 600 подписчиков.
REEFBAR
Ждем Вас по адресу: Грибоедова, 2. Тел. 8-920-9-444-333 и 8 (49232) 66-8-99
vk.com/reefbar
1283 участника.
АРСЕНАЛ
Арсенал — это продолжение истории города и его жителей. C 2010 года бывший кинотеатр парка им. В.А.Дегтярева стал местом, куда может прийти каждый желающий, чтобы достойно и качественно провести досуг.
Сейчас это большая, культовая городская площадка, на которой успели выступить лучшие артисты: DJ, танцоры, вокалисты, как нашей страны, так и заграницы! И это только начало! Контактный телефон (49232) 6-21-11
vk.com/clubarsenal33
Почти 14 тысяч подписчиков.
iBar33 ВЫЕЗДНОЙ БАР БАРНЫЙ КЕЙТЕРИНГ
iBar33 – это полный комплекс услуг барного кейтеринга на мероприятиях различного формата во Владимире и Владимирской области. К Вашим услугам команда профессионалов с многолетним опытом организации выездного обслуживания.
Информация и материалы на данной странице предназначены для лиц, достигших 18 лет. Телефон доставки 8(49232)6-21-11
vk.com/ibar33
1265 подписчиков.
BAR VINNIE JONES
Тут все свои!
BAR VINNIE JONES — все как у людей: днем — едят и смотрят концерты популярных групп, вечером — показывают самые актуальные спортивные мероприятия, по выходным и поздно вечером жарко танцуют. Невозможно встретить в другом месте музыкальную программу, как в этом баре.
vk.com/bar_vinnie_jones
Бар «ВИЛЫ» Крафтовое пиво Пиво Ковров
Ждем Вас по адресу: пр-т Ленина, 17. Тел. 8(904) 593 97 04
Бар Вилы приглашает старых и новых друзей насладиться крафтовым пивом в дружной компании и под хорошую музыку. В баре вас ждёт большой выбор свежих закусок, настольные игры, бесплатная PS4 и непередаваемая атмосфера. По будням действует акция на определенные сорта пива — 50р за бокал. По четвергам Вас ждёт день русского рока — весь вечер играет только рок музыка. А в выходные Вы сможете полностью окунуться в неповторимую атмосферу бара, повеселиться от души и завести новых друзей.
vk.com/forksbar
1500 с лишним участников.
Red Bar | Крафтовое пиво | Ковров
Режим работы: пн-пт 16:00-23:00; сб, вск 14:00-23:00. Ждем Вас по адресу: ул. Грибоедова, д.1. Телефон брони стола: 89157656554 Владимир
vk.com/redbaru
708 участников.
РЦ Националь
Развлекательный центр «Националь» в городе Ковров имеет репутацию места, где можно отлично отдохнуть – провести время всей семьёй в детском квартале — для Вас огромная надувная горка «Путешествие Миньонов», весёлые аниматоры, зал видеосимуляторов с получением призов. И конечно потанцевать на ночной дискотеке под популярную музыку, отведать европейскую и японскую кухни, покурить кальян, поиграть в бильярд, найти новые знакомства или просто послушать музыку!
vk.com/club_national
Почти 15 тысяч участников.
CLOUDS VAPE BAR Ковров
Ждем Вас в гости в РЦ Националь ежедневно с 15 до 21
Добро пожаловать в первый Вейп Бар Коврова!!!
Ждем Вас ежедневно с 15 до 21 в РЦ Националь 2 этаж
vk.com/cloudskovrov
6020 подписчиков.
RAGNAROK
Маргинальный ночной клуб, рвущий в клочья пропахшие «Нафталином» каноны клубной жизни Коврова…
Клуб, бар, концертная площадка и в целом дружелюбное место, которое показывает альтернативную сторону в жизни города.
адрес: ул.Абельмана д.32
vk.com/ragnarok33
823 подписчика.
NONAME
Lounge_Bar & Club
Info & Reserve: 8 930 222 0 444
vk.com/kovrov_club_noname
712 подписчиков.
Любопытно, что новый клуб открылся в Коврове меньше месяца назад — 10 декабря!
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