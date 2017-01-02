Новогодний Instagram - обзор

С Новым годом! Не забывайте про хештег #gk33!

Это был наш год… смена работы, жилья, потеря друзей или псевдодрузей… множество испытаний, смерть родителя… мы всё пережили, мы со всем справились, нас двое и у каждого есть по лучшему другу, по домашнему животному, всё у каждого по одному и мы у друг друга одни-такие родные и настоящие! Уходи 2016 со своими печальками и скорее ждём 2017!!! С Новым годом друзья, берегите близких!!!!#2017 #новыйгод #ковров #ковров33 #kovrov33 #kovrovcity #kovrov #gk33 #семья #любовь #берегитедругдруга #нг #love #family #husbandИзучает подарок Деда Мороза! #instamama_kovrov#елки2017#gk33Эти праздники для меня будут с чайным привкусом. #gk33 #чай #айфонофото #iphonephotography #instamama_kovrov #kovrov @heychai2016#любимый#коллектив#последний#рабочий#день#2016#gk33#наработе#сновымгодом#отмечаем#ковров#gk33#наработе#елочка#провожаем#уже#старый#2016#год#gk33Мой взросляк#елка#gk33#новыйгод#снаступающимДрузья с наступающими праздниками и я наконец ооочень рад, что мои родители наконец-то дома #новыйгод #dog #gk33 #instadog #ковров#Новыйгод к нам мчится И я приехала на санях в #Ковров #ковровмолл #gk33Смотрю Шерлока! Всех с наступившим Новым 2017 годом! #вислоухийSalvador #шотландскийвислоухий #cat #cats #catstagram #scottishfold #catsofinstagram #pet #pets #animal #kitten #kitt #коша #кошки #котикиправятмиром #кошка #кошак #scottishfolds #scottishfoldcat #scottishfoldkitten #scottishfoldlovers #gk33 #ковров #ковров33 #catslover #catlover #instacat #catofinstagram #catoftheday#gk33 #Ковров #хорошо_дома #НовыйГодДоброе утро друзья!!! Сегодняшний мой пост я хочу посвятить «Серым кардиналам» Новогодней МОРСКОЙ ВЕЧЕРИНКИ клуба «АЯКС» Организатор @yanaayax — с первой и до последней минуты подготовки детского праздника контролировала все детали процесса☝; Сценарий @svetlana_nechaeva33 — всегда люблю нестандартные подходы про себя не могу писать; Ведущий Аквамен @luzyanov — я ещё не видела кручеУдержать внимание почти 100 детей в течении 4 часовникому не удавалось!!! Свет, дым машина, пузыри — Александр — владеет переносной аппаратурой в любую точку вселенной; Фото @photosokolov — спасибоооо за яркие воспоминания Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!! Мы сделали это!!! #мы_аякс_и_это_клево #gk33 #kovrov #городковров #ведущиевковровеМой! #heppynewyear #ridersfamily #gk33Сейчас я расскажу о плюсах одиночества в новогоднюю ночь. Их нет.#girl #smile #redhead #newyear #happynewyear #selfie #christmastree #gk33 #vsco #vscocam #2017 #сновымгодомС новым годом!!! #gk33Я и маленький кукурузик поздравляем вас с новым годом! любите и будьте любимы! #сновымгодом #1января #ковров #люблюсвоихдеток #мойсыночек #gk33Вот уже третий раз я вступаю в Новый год вместе с самым-самым #gk33 #новый2017С Новым годом! Мы снова без папы вскрыли подарочки и спать, в голове парочка очень заветных желаний и они сбудутся в этом году, точно знаю #gk33 #instamama_kovrov #newyear2017#нг2017 #gk33#нг2017#вместе#праздник#ковров#gk33#gk33 Пусть в новом году все будет хорошо#новыйгод #gk33Домашний пингвин. #girl #smile #christmastree #newyear #happynewyear #2017 #gk33 #kovrov #vsco #vscocamГудим 4:40. #me #instagram #instagood #instame #night #like #love #life #happy #happynewyear #goodnight #goodday #alko #party #gk33 #like4like #follow4follow #likeforlike #followforfollow #friends #snow #cold #beautifulday #nice #НГ #новыйгод #гудим #ночь #утроНаш президент #gk33