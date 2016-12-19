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Огни ночного города. Instagram - обзор
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Сегодня нашем в Instagram-обзоре — огни ночного города. Ну, и в связи со стремительно приближающимся Новым годом — ёлочки, гирлянды и прочие светящиеся атрибуты праздника. Любуемся!
levchenkozhekson А это маленький уют между вагонами, причем только между старыми, новые двери/лампы эмоций не вызывают никаких.
Ну кроме приступа клаустрофобии секунд на 5, пока я не отгадала ребус, что дверь открывается кнопкой хотела выложить видос, но он бестолковый абсолютно:
меня мотало из стороны в сторону, пальцев я не чувствовала от мороза, и потом мне помешал какой то безбашенный курильщик #ржд #поезда #нн #путешествиеповагонам #россия
smoke_antoxa Старая часть города#ковров33#gk33
anatoly_khan #огниночногогорода
marusya_feofanova #Огоньки #ногти #gk33 #ковров #kovrov #праздниккнамприходит #айфонофото
esaulova.anya #иний#вечныйогонь#топитледвнашихсердцах #gk33
alexgod79 Праздник к нам приходит! А вы поставили #елку? #gk33 #новыйгод
smoke_antoxa #ковров33#gk33
tatyana_k1983
uliannazaharova Так выглядит предновогоднее настроение #какжепрекрасно #одиндома #елочка #уютныйвечер
salvadorr_cat Привет, Новый год! #вислоухийSalvador
#шотландскийвислоухий #cat #cats #catstagram #scottishfold #catsofinstagram #kitten #kitt #коша #кошки #котикиправятмиром #кошка #кошак #scottishfolds #scottishfoldcat #scottishfoldkitten #scottishfoldlovers #gk33 #ковров #ковров33 #catslover #catlover #instacat #catofinstagram #catoftheday #новыйгод #праздниккнамприходит
nastya.lunnova Спасибо, мои любимые, что сделали эти выходные самыми лучшими Люблю вас безмерно Вы только посмотрите на наши счастливые лица
nastya.45
marisha_artemeva #чтояделаювпятьутра Бегаю наперегонки с троллейбусом, любуюсь природной красотой, определяю погоду на ощупь
dashkat1989 Одно из любимых занятий ездить по ночному городу под любимую музыку, думаю многие меня понимают) всем мира и спокойствия, ну и лёгкой дороги
anniekcc #evening #winternight #vsco #vscocam #vscorussia
hedgehogs_stepa_sofia Happy new year#hedgehog #baby #like4like #winter #newyear
levchenkozhekson А это маленький уют между вагонами, причем только между старыми, новые двери/лампы эмоций не вызывают никаких.
Ну кроме приступа клаустрофобии секунд на 5, пока я не отгадала ребус, что дверь открывается кнопкой хотела выложить видос, но он бестолковый абсолютно:
меня мотало из стороны в сторону, пальцев я не чувствовала от мороза, и потом мне помешал какой то безбашенный курильщик #ржд #поезда #нн #путешествиеповагонам #россия
smoke_antoxa Старая часть города#ковров33#gk33
anatoly_khan #огниночногогорода
marusya_feofanova #Огоньки #ногти #gk33 #ковров #kovrov #праздниккнамприходит #айфонофото
esaulova.anya #иний#вечныйогонь#топитледвнашихсердцах #gk33
alexgod79 Праздник к нам приходит! А вы поставили #елку? #gk33 #новыйгод
smoke_antoxa #ковров33#gk33
tatyana_k1983
uliannazaharova Так выглядит предновогоднее настроение #какжепрекрасно #одиндома #елочка #уютныйвечер
salvadorr_cat Привет, Новый год! #вислоухийSalvador
#шотландскийвислоухий #cat #cats #catstagram #scottishfold #catsofinstagram #kitten #kitt #коша #кошки #котикиправятмиром #кошка #кошак #scottishfolds #scottishfoldcat #scottishfoldkitten #scottishfoldlovers #gk33 #ковров #ковров33 #catslover #catlover #instacat #catofinstagram #catoftheday #новыйгод #праздниккнамприходит
nastya.lunnova Спасибо, мои любимые, что сделали эти выходные самыми лучшими Люблю вас безмерно Вы только посмотрите на наши счастливые лица
nastya.45
marisha_artemeva #чтояделаювпятьутра Бегаю наперегонки с троллейбусом, любуюсь природной красотой, определяю погоду на ощупь
dashkat1989 Одно из любимых занятий ездить по ночному городу под любимую музыку, думаю многие меня понимают) всем мира и спокойствия, ну и лёгкой дороги
anniekcc #evening #winternight #vsco #vscocam #vscorussia
Не забывайте про хештег #gk33 в вашем Instagram!
hedgehogs_stepa_sofia Happy new year#hedgehog #baby #like4like #winter #newyear
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