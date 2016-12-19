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Огни ночного города. Instagram - обзор

Вероника Никитина
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Сегодня нашем в Instagram-обзоре — огни ночного города. Ну, и в связи со стремительно приближающимся Новым годом — ёлочки, гирлянды и прочие светящиеся атрибуты праздника. Любуемся!

levchenkozhekson А это маленький уют между вагонами, причем только между старыми, новые двери/лампы эмоций не вызывают никаких.

Ну кроме приступа клаустрофобии секунд на 5, пока я не отгадала ребус, что дверь открывается кнопкой хотела выложить видос, но он бестолковый абсолютно:

меня мотало из стороны в сторону, пальцев я не чувствовала от мороза, и потом мне помешал какой то безбашенный курильщик #ржд #поезда #нн #путешествиеповагонам #россия

smoke_antoxa Старая часть города#ковров33#gk33

anatoly_khan #огниночногогорода

marusya_feofanova #Огоньки #ногти #gk33 #ковров #kovrov #праздниккнамприходит #айфонофото


esaulova.anya #иний#вечныйогонь#топитледвнашихсердцах #gk33

alexgod79 Праздник к нам приходит! А вы поставили #елку? #gk33 #новыйгод

smoke_antoxa #ковров33#gk33

tatyana_k1983

uliannazaharova Так выглядит предновогоднее настроение #какжепрекрасно #одиндома #елочка #уютныйвечер

salvadorr_cat Привет, Новый год! #вислоухийSalvador

#шотландскийвислоухий #cat #cats #catstagram #scottishfold #catsofinstagram #kitten #kitt #коша #кошки #котикиправятмиром #кошка #кошак #scottishfolds #scottishfoldcat #scottishfoldkitten #scottishfoldlovers #gk33 #ковров #ковров33 #catslover #catlover #instacat #catofinstagram #catoftheday #новыйгод #праздниккнамприходит

nastya.lunnova Спасибо, мои любимые, что сделали эти выходные самыми лучшими Люблю вас безмерно Вы только посмотрите на наши счастливые лица

nastya.45

marisha_artemeva #чтояделаювпятьутра Бегаю наперегонки с троллейбусом, любуюсь природной красотой, определяю погоду на ощупь

dashkat1989 Одно из любимых занятий ездить по ночному городу под любимую музыку, думаю многие меня понимают) всем мира и спокойствия, ну и лёгкой дороги

anniekcc #evening #winternight #vsco #vscocam #vscorussia

Не забывайте про хештег #gk33 в вашем Instagram!


hedgehogs_stepa_sofia Happy new year#hedgehog #baby #like4like #winter #newyear

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