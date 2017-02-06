Соцсети

Ох, уж эти детки! Instagram-обзор

Вероника Никитина
0 310
Ох, уж эти детки! Неугомонные, милые как ангелочки и такие любимые! Хештеги #дети, #крошка и #моймалыш — одни из самых популярных в Instagram...

nastya_leksina Ну вот, пока наш папочка трудится, мы гостим у бабушки с дедушкой Мы в Коврове. И сегодня наконец то была у нас прогулка в парке. Наш парк так облагородили Очень много детских КРУТЫХ площадок Нам так понравилось)Но что самое прикольное было в нашей прогулке, сегодня гуляли одни мальчики. Ни одной девочки не было, кроме нас. Видимо в Коврове возрастает мужскоенаселение #крошка

Ничто не может так улучшить настроение, как улыбка ребенка!


manenok.photo Ну надо же, какие они непохожие друг на друга! Одна смуглая до сих пор ещё с лета, вторая такая белокожая, что и намёка нет, что была на море. Одна взрывная и веселая, другая рассудительная и спокойная! Одна совершенно не выносит одиночества, вторая одна часами играет в одну и ту же игру… Две мои совершенно разные планеты!

kseniiaproko #зима2017#холли#детскаястудияулыбки#gk33

ira_kraynova Сегодня таких девочек красивых фотографировала И с погодой нам повезло — шёл мелкий снежок Если хотите и себе таких зимних фотографий — пишите или Устроим мини-фотопрогулку, пока погода позволяет!)#иринакрайнова #фотографвковрове #зимниефотосессии #instamama_kovrov #ковров

annabauman24 Самая искренняя любовь #пападоча

champion_football_school Дневники — это очень важный момент #школафутболаЧемпионы #футболчастьмоейжизни #footballschool #footballplayers #torres #ковров33 #ковров

ksunych #ДеньРождения #ВалерияАнтоновна #2года

anutka87gol День пельмешек)))) #воскресенье #сынокпомощник #мамавдекрете #приятногоаппетита #моменты

mashakyzma Зайка растёт

julia_sharapova1608 Утренних котят в ленту Наши любимые валяшки-обнимашки Всех с субботой #обнимашки #целовашки #утро #суббота #котята #сонные #милаши #сынок #ямама #люблюнемогу #мысчастливы #любовнаялюбовь #доброеутро #мамасын #мамавдекрете #инстамама #little_mat #дети #любимыйсын #7месяцев #instaboy #lovemyboy #family #instagood #cute #baby #instababy #семья #happy #beutiful

novikov33rus #gk33#выходные

mamedova_ellina #4сестренки

mamamasha._ Сосиски сосиски и ещё раз сосиски.кто понял о чём речь тот поймёт #выходные #природа #лес #зима #погодкачтонадо #жаримсосисочки #няшка#дочарядомлюблюее #ангелмой

ira_hrestenkova Мальчик сам сделал Змея Горыныча #моймалыш #Захарушка #мойпирожок #любимыймужчина #мойсын #люблю #будни #вдекрете #ямама #смыслжизни

nanolga13 #мастеркласс на фабрике ковровской глиняной игрушки

alesya.lipi4 Сыночку 1 годик))))

nastya_leksina А сегодня погода очень, очень Мороз и солнце- день чудесный! Всем хорошего дня Позитива и добра #крошкаК#дети#детицветыжизни#малышканапрогулке#зимняяпрогулка#зима#новый2017

Не забывайте про хештег #gk33!


ira_kraynova Мишки-мимимишки Всем #спокойнойночи Фотосессии новорождённых и детишек до года #ковров #фотографвковрове #иринакрайнова #фотосьемкановорожденных #instamama_kovrov #gk33

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.