Ох, уж эти детки! Instagram-обзор

Ничто не может так улучшить настроение, как улыбка ребенка!

Не забывайте про хештег #gk33!

Ну вот, пока наш папочка трудится, мы гостим у бабушки с дедушкой Мы в Коврове. И сегодня наконец то была у нас прогулка в парке. Наш парк так облагородили Очень много детских КРУТЫХ площадок Нам так понравилось)Но что самое прикольное было в нашей прогулке, сегодня гуляли одни мальчики. Ни одной девочки не было, кроме нас. Видимо в Коврове возрастает мужскоенаселение #крошкаНу надо же, какие они непохожие друг на друга! Одна смуглая до сих пор ещё с лета, вторая такая белокожая, что и намёка нет, что была на море. Одна взрывная и веселая, другая рассудительная и спокойная! Одна совершенно не выносит одиночества, вторая одна часами играет в одну и ту же игру… Две мои совершенно разные планеты!#зима2017#холли#детскаястудияулыбки#gk33Сегодня таких девочек красивых фотографировала И с погодой нам повезло — шёл мелкий снежок Если хотите и себе таких зимних фотографий — пишите или Устроим мини-фотопрогулку, пока погода позволяет!)#иринакрайнова #фотографвковрове #зимниефотосессии #instamama_kovrov #ковровСамая искренняя любовь #пападочаДневники — это очень важный момент #школафутболаЧемпионы #футболчастьмоейжизни #footballschool #footballplayers #torres #ковров33 #ковров#ДеньРождения #ВалерияАнтоновна #2годаДень пельмешек)))) #воскресенье #сынокпомощник #мамавдекрете #приятногоаппетита #моментыЗайка растётУтренних котят в ленту Наши любимые валяшки-обнимашки Всех с субботой #обнимашки #целовашки #утро #суббота #котята #сонные #милаши #сынок #ямама #люблюнемогу #мысчастливы #любовнаялюбовь #доброеутро #мамасын #мамавдекрете #инстамама #little_mat #дети #любимыйсын #7месяцев #instaboy #lovemyboy #family #instagood #cute #baby #instababy #семья #happy #beutiful#gk33#выходные#4сестренкиСосиски сосиски и ещё раз сосиски.кто понял о чём речь тот поймёт #выходные #природа #лес #зима #погодкачтонадо #жаримсосисочки #няшка#дочарядомлюблюее #ангелмойМальчик сам сделал Змея Горыныча #моймалыш #Захарушка #мойпирожок #любимыймужчина #мойсын #люблю #будни #вдекрете #ямама #смыслжизни#мастеркласс на фабрике ковровской глиняной игрушкиСыночку 1 годик))))А сегодня погода очень, очень Мороз и солнце- день чудесный! Всем хорошего дня Позитива и добра #крошкаК#дети#детицветыжизни#малышканапрогулке#зимняяпрогулка#зима#новый2017Мишки-мимимишки Всем #спокойнойночи Фотосессии новорождённых и детишек до года #ковров #фотографвковрове #иринакрайнова #фотосьемкановорожденных #instamama_kovrov #gk33