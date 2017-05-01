Почти лето. Instagram-обзор

В Е С Н А П Р И Ш Л А утро началось в обед мама любезно прогулялась по парку, пока я бегала все-таки бег это такой кайф, такая эйфория, когда счётчик км отсчитывает ещё +1 Солнышко светит так ярко, настроение, энергии море) завтракать и за дела #утреннеекардио #gk33 #парк #весна #смотрикакяумеюАх да, забыли предупредить. Обзор следует изучать на сытый желудок. Уж слишком вкусный шашлык получился у наших читателей!#ковров33 #gk33 #весна2017 сегодня многих принимали в пионеры, кто то катался на велике, кто то ел. денечек удался на славу.#почтилето#май#первомай#отдых#природа#Клязьма#речка#шашлык#gk33#миртрудмай #1мая #весна2017 #бабсовет #гуляемхорошо #gk33Днюшка#пейнтбол#друзья #gk33Выходные продолжаются, едем за город #выходные #ковров #gk33Пока погода «шепчет», а шашлык уже не лезет — замутили пробежечку #run #бег #тренировка #отдых #зож #gk33Смотрят кто куда зато за руки держатся) мои зайчики #ковров #сынидочка #деткиконфетки #gk33Мои любимые куколки#всегдавместевсегдарядом#мояжизнь#моевсе#люблюбольшежизни#детимоделиЖдали, ждали тепла, а сами оказались не готовы шапки-то легкой нет! Хорошо няня одолжили свою. Злата наша чудо нянечка. 10 лет, а уже очень самостоятельная и ответственная девочка. Моя дочка её обожает! Весь день гуляли практически… Неужели лето уже близко?!#весна #гуляем #тепло #дочка #дочурка #мама #семья #ямама #инстамама #instamama #instamama_kovrov #baby #child #mother #mom #love #good #sunny #sunnyday #ковров #gk33Прогулка #тепло #весна #славныйгородковров #gk33 #Ковров #spring #красотаШашлычный сезон официально открыт #тепло #spring #weekend #friends #gk33А мы вот так открываем дачный сезон, мои любимые #сыночек и #сестренка #такпроводят #выходные #instamama #gk33 #ковровОгород не щадит никого #мир#труд#май#дерево#лестница#яблоня#огород#праздники#Открыли #велосезон2017 Вжарили 120 км #турклубимениденисадоропея #велосипед #спорт #туризм #отдых #зож #выходные #держава33 #gk33Наверное- это мой #рай #welcometojuliПока жарится #шашлык угощу ка я дедушку Ленина нашего пивком в честь первомая… #ленин #пиво #первомай #хорошовдеревнелетом #дача #выходные #чегевара #стародуб #beer #gk33