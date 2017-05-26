По следам «Последнего Звонка». Insta-выпускники

Не забывайте ставить хэштег #gk33!

Просто не могла не добавить это фото с моего последнего звонка. Так получилось, что сегодня у моего самого близкого человечка последний звонок, а я не смогла к тебе приехать. Ну что ж, наконец-то! Скоро наш союз восстановится и мы с тобой и с ещё одной моей прекрасной дамой @lime.son будем вместе 24/7. Я желаю тебе удачной сдачи экзаменов, выбрать правильный вуз(хотя, ты уже его выбрала) Желаю не бояться трудностей, не быть как я в общем. Ты у меня самая лучшая. Помню, как я, с большим трепетом ждала этого дня. Но, грустно мне не было, потому что я с огромной силой ждала нового глотка воздуха и новых возможностей, которые можно было получить в институте. Многие выпускники, наверно, скучают по школьным годам. А я нет, не скучаю, ведь именно сейчас мне жизнь подарила новые замечательные знакомства и понимающую подругу, без которой я вообще не могу сейчас представить жизнь/ Да и одногруппники у меня просто лапочки... А вы скучаете по школе? И вопросик для выпускников, что сдавать будете? Куда поступать планируете?..#prom_school22#школа22#последнийзвонок#последнийразв11классТеперь подошла и наша очередь. Мы молодцы! Безмерно люблююю#пз #выпуск2к17 #выпуск2017 #последнийзвонокРодная Викуля. Вот и доучились мы с тобой до 11 класса…Это был мой выпуск. Это был мой самый счастливый и приятный день. Я была счастлива от того, что самые дорогие и любимые для меня люди были рядом, а особенно с тем, кто был со мной вечером.НавсегдаАутфит дня! Поздравляем всех причастных! #нипуханипераЯ завалю всё фотками. Но их ещё не скинули.Мой 11К. Спасибо вам за вечер. Спасибо за всё проведенное вместе время!!! Мы это сделалиМоя рыжая любовьСегодня шли навстречу выпускники, все такие красивые: мальчики в костюмах, девочки с бантиками и шариками. А наш выпускной, кажется, был давным давно, столько всего успело произойти за эти 2 года...) Но мы все равно всегда вспоминаем школьные годы с любовью и улыбкойПоследний звонокВот и всё Счастлива? БезумноСчастье