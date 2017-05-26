Соцсети
По следам «Последнего Звонка». Insta-выпускники
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Как и обещали, выпускники, которые поставили наш хэштег и подписались на аккаунт GK в Instagram попадают в наш обзор!
kulikovafox
Просто не могла не добавить это фото с моего последнего звонка. Так получилось, что сегодня у моего самого близкого человечка последний звонок, а я не смогла к тебе приехать. Ну что ж, наконец-то! Скоро наш союз восстановится и мы с тобой и с ещё одной моей прекрасной дамой @lime.son будем вместе 24/7. Я желаю тебе удачной сдачи экзаменов, выбрать правильный вуз(хотя, ты уже его выбрала) Желаю не бояться трудностей, не быть как я в общем. Ты у меня самая лучшая. Помню, как я, с большим трепетом ждала этого дня. Но, грустно мне не было, потому что я с огромной силой ждала нового глотка воздуха и новых возможностей, которые можно было получить в институте. Многие выпускники, наверно, скучают по школьным годам. А я нет, не скучаю, ведь именно сейчас мне жизнь подарила новые замечательные знакомства и понимающую подругу, без которой я вообще не могу сейчас представить жизнь/ Да и одногруппники у меня просто лапочки... А вы скучаете по школе? И вопросик для выпускников, что сдавать будете? Куда поступать планируете?..
valeriaeltsova
#prom_school22#школа22#последнийзвонок#последнийразв11класс
antnv.m
Теперь подошла и наша очередь. Мы молодцы! Безмерно люблююю
rofan4ik
#пз #выпуск2к17 #выпуск2017 #последнийзвонок
n_mal18
Родная Викуля. Вот и доучились мы с тобой до 11 класса…
demchenko.na
Это был мой выпуск. Это был мой самый счастливый и приятный день. Я была счастлива от того, что самые дорогие и любимые для меня люди были рядом, а особенно с тем, кто был со мной вечером.
0frolova0
Навсегда
sela_kovrov
Аутфит дня! Поздравляем всех причастных! #нипуханипера
alyona_kondrateva
Я завалю всё фотками. Но их ещё не скинули.
alyona_kondrateva
Мой 11К. Спасибо вам за вечер. Спасибо за всё проведенное вместе время!!! Мы это сделали
alyona_kondrateva
Моя рыжая любовь
anastasia_ponomareva_97
Сегодня шли навстречу выпускники, все такие красивые: мальчики в костюмах, девочки с бантиками и шариками. А наш выпускной, кажется, был давным давно, столько всего успело произойти за эти 2 года...) Но мы все равно всегда вспоминаем школьные годы с любовью и улыбкой
mochkina33
Последний звонок
vedyakina.ds
Вот и всё Счастлива? Безумно
vedyakina.ds
Счастье
kulikovafox
Просто не могла не добавить это фото с моего последнего звонка. Так получилось, что сегодня у моего самого близкого человечка последний звонок, а я не смогла к тебе приехать. Ну что ж, наконец-то! Скоро наш союз восстановится и мы с тобой и с ещё одной моей прекрасной дамой @lime.son будем вместе 24/7. Я желаю тебе удачной сдачи экзаменов, выбрать правильный вуз(хотя, ты уже его выбрала) Желаю не бояться трудностей, не быть как я в общем. Ты у меня самая лучшая. Помню, как я, с большим трепетом ждала этого дня. Но, грустно мне не было, потому что я с огромной силой ждала нового глотка воздуха и новых возможностей, которые можно было получить в институте. Многие выпускники, наверно, скучают по школьным годам. А я нет, не скучаю, ведь именно сейчас мне жизнь подарила новые замечательные знакомства и понимающую подругу, без которой я вообще не могу сейчас представить жизнь/ Да и одногруппники у меня просто лапочки... А вы скучаете по школе? И вопросик для выпускников, что сдавать будете? Куда поступать планируете?..
valeriaeltsova
#prom_school22#школа22#последнийзвонок#последнийразв11класс
antnv.m
Теперь подошла и наша очередь. Мы молодцы! Безмерно люблююю
rofan4ik
#пз #выпуск2к17 #выпуск2017 #последнийзвонок
n_mal18
Родная Викуля. Вот и доучились мы с тобой до 11 класса…
demchenko.na
Это был мой выпуск. Это был мой самый счастливый и приятный день. Я была счастлива от того, что самые дорогие и любимые для меня люди были рядом, а особенно с тем, кто был со мной вечером.
0frolova0
Навсегда
sela_kovrov
Аутфит дня! Поздравляем всех причастных! #нипуханипера
alyona_kondrateva
Я завалю всё фотками. Но их ещё не скинули.
alyona_kondrateva
Мой 11К. Спасибо вам за вечер. Спасибо за всё проведенное вместе время!!! Мы это сделали
alyona_kondrateva
Моя рыжая любовь
anastasia_ponomareva_97
Сегодня шли навстречу выпускники, все такие красивые: мальчики в костюмах, девочки с бантиками и шариками. А наш выпускной, кажется, был давным давно, столько всего успело произойти за эти 2 года...) Но мы все равно всегда вспоминаем школьные годы с любовью и улыбкой
mochkina33
Последний звонок
vedyakina.ds
Вот и всё Счастлива? Безумно
vedyakina.ds
Счастье
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