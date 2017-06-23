Соцсети
Припарковался. Чудеса на виражах
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Откроем секрет: ковровская Госавтоинспекция оперативно предоставляет прессе информацию только о тех ДТП, в которых пострадали люди. Неважно, какой диагноз: ушиб, черепно-мозговая травма или более трагические последствия...
Тем временем на дорогах города, что называется, жизнь бьёт ключом.
За ней активно следят пользователи соцсетей. Что же произошло на наших «магистралях» за последнее время?
Обратимся к ковровским ВК-пабликам.
Начнём с уже нашумевшей затонувшей машины. Про случай мы писали, но и соцсети «утопленница» не обошла стороной. Кстати, именно из обсуждений этого поста ковровской прессе и удалось установить подробность произошедшего. По словам очевидцев, водитель был пьян.
А это авария в Сенинских Двориках:
И в час пик в Коврове:
Много постов посвящено теме под условным названием «я паркуюсь как
чудак».
Также ковровчане предостерегают автовладельцев. На улице Муромская появилась опасная пенсионерка.
Подслушано Ковровских Автомобилистов:
*орфография и пунктуация сохранены
Встречаются и обращения к обидчикам:
Есть просто наблюдения. Когда не хочется платить штрафы:
А этот пост, несмотря на то, что на фото есть авто, к автомобильной теме отношения не имеет, мы не смогли удержаться:
И закончим не на менее позитивной ноте. На парковке возле кафе-бара «Альмонд» появился новый знак. Почти дорожный. «Место для поцелуев».
Тем временем на дорогах города, что называется, жизнь бьёт ключом.
За ней активно следят пользователи соцсетей. Что же произошло на наших «магистралях» за последнее время?
Обратимся к ковровским ВК-пабликам.
Начнём с уже нашумевшей затонувшей машины. Про случай мы писали, но и соцсети «утопленница» не обошла стороной. Кстати, именно из обсуждений этого поста ковровской прессе и удалось установить подробность произошедшего. По словам очевидцев, водитель был пьян.
А это авария в Сенинских Двориках:
И в час пик в Коврове:
Много постов посвящено теме под условным названием «я паркуюсь как
Также ковровчане предостерегают автовладельцев. На улице Муромская появилась опасная пенсионерка.
Подслушано Ковровских Автомобилистов:
Автовладельцы, кто оставляет машины сзади дома 25 по улице Муромская, будьте внимательнее когда паркуеетесь!!! В доме 25 живет БабУшка, которая бросает брёвна с гвоздями, бьет бутылки и ложит их под колёса, тут даже резину от машины приперла чтоб машины не могли поставить( хотя у нас стоянка всегда там была). А сегодня на капоты машин положила булыжники. Однажды нам даже записку подложила с угрозой (типо ещё раз поставишь- разобью машину). Ходили к участковому, написали заявление, пока тишина. Понимаю что старая бабушка, что не нужно внимания обращать, но что она в следующий раз выкинет неизвестно. В каждом доме есть такая безумная....*
*орфография и пунктуация сохранены
Встречаются и обращения к обидчикам:
Есть просто наблюдения. Когда не хочется платить штрафы:
А этот пост, несмотря на то, что на фото есть авто, к автомобильной теме отношения не имеет, мы не смогли удержаться:
И закончим не на менее позитивной ноте. На парковке возле кафе-бара «Альмонд» появился новый знак. Почти дорожный. «Место для поцелуев».
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