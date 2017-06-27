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Радужный вечер. Небо в Instagram
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Вчерашний вечерний дождь подарил ковровчанам волшебно красивое небо и двойную радугу. Любуемся!
mi_lu33
Любопытное совпадение. Именно вчера стало известно, что в «Ковров Молле» больше нет «Нашей Радуги».
Вывеску сменило новое название «Каждый день». Ритейлер «Ашан» начинает ребрендинг гипермаркетов «Наша Радуга» — магазины могут сменить вывески на «Каждый день Гипермаркет».
Пока начал работу в тестовом режиме гипермаркет «Каждый День». И не где-нибудь, а у нас, в Коврове. Если результаты ребрендинга будут признаны удачными, вывеску сменят все магазины этой сети.
l0shkarev Закат после дождя
annet__star Контраст без фильтров в зеркалах и стёклах
marinkajemik
krasivayapersona33regiona
alineealinee
tatiana_tarasova33 В одно время с разных сторон дома#лето#дождь#тепло#гроза#радуга#садогород#небо#рабость#счастье
vorobushka_chikchirik Немного рекламы атака #rainbow #gk33 #красотавезде
foxsavateeva Красиво
sonyamarchenko
Кстати, в славянских мифах и легендах радугу считали волшебным небесным мостом, перекинутым с неба на землю, дорогой, по которой ангелы сходят с небес набирать воду из рек. Эту воду они наливают в облака и оттуда она падает живительным дождем.
В некоторых местностях верят, что радуга — это сверкающее коромысло, которым небесная царица Громовница (древняя богиня весны и плодородия) черпает из моря-океана воду и орошает ею поля. Это коромысло хранится на небе, и ночью его можно видеть в созвездии Большой Медведицы.
ye_katerina_
0_m_a_r_s_0 После дождя будет радуга
mi_lu33
Любопытное совпадение. Именно вчера стало известно, что в «Ковров Молле» больше нет «Нашей Радуги».
Вывеску сменило новое название «Каждый день». Ритейлер «Ашан» начинает ребрендинг гипермаркетов «Наша Радуга» — магазины могут сменить вывески на «Каждый день Гипермаркет».
Пока начал работу в тестовом режиме гипермаркет «Каждый День». И не где-нибудь, а у нас, в Коврове. Если результаты ребрендинга будут признаны удачными, вывеску сменят все магазины этой сети.
l0shkarev Закат после дождя
annet__star Контраст без фильтров в зеркалах и стёклах
marinkajemik
krasivayapersona33regiona
alineealinee
tatiana_tarasova33 В одно время с разных сторон дома#лето#дождь#тепло#гроза#радуга#садогород#небо#рабость#счастье
vorobushka_chikchirik Немного рекламы атака #rainbow #gk33 #красотавезде
foxsavateeva Красиво
sonyamarchenko
Кстати, в славянских мифах и легендах радугу считали волшебным небесным мостом, перекинутым с неба на землю, дорогой, по которой ангелы сходят с небес набирать воду из рек. Эту воду они наливают в облака и оттуда она падает живительным дождем.
В некоторых местностях верят, что радуга — это сверкающее коромысло, которым небесная царица Громовница (древняя богиня весны и плодородия) черпает из моря-океана воду и орошает ею поля. Это коромысло хранится на небе, и ночью его можно видеть в созвездии Большой Медведицы.
ye_katerina_
Не забывайте про хештег #gk33!
0_m_a_r_s_0 После дождя будет радуга
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