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Радужный вечер. Небо в Instagram

Вероника Никитина
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Вчерашний вечерний дождь подарил ковровчанам волшебно красивое небо и двойную радугу. Любуемся!




mi_lu33

Любопытное совпадение. Именно вчера стало известно, что в «Ковров Молле» больше нет «Нашей Радуги».

Вывеску сменило новое название «Каждый день». Ритейлер «Ашан» начинает ребрендинг гипермаркетов «Наша Радуга» — магазины могут сменить вывески на «Каждый день Гипермаркет».

Пока начал работу в тестовом режиме гипермаркет «Каждый День». И не где-нибудь, а у нас, в Коврове. Если результаты ребрендинга будут признаны удачными, вывеску сменят все магазины этой сети.

l0shkarev Закат после дождя

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marinkajemik

krasivayapersona33regiona

alineealinee

tatiana_tarasova33 В одно время с разных сторон дома#лето#дождь#тепло#гроза#радуга#садогород#небо#рабость#счастье

vorobushka_chikchirik Немного рекламы атака #rainbow #gk33 #красотавезде

foxsavateeva Красиво



sonyamarchenko

Кстати, в славянских мифах и легендах радугу считали волшебным небесным мостом, перекинутым с неба на землю, дорогой, по которой ангелы сходят с небес набирать воду из рек. Эту воду они наливают в облака и оттуда она падает живительным дождем.

В некоторых местностях верят, что радуга — это сверкающее коромысло, которым небесная царица Громовница (древняя богиня весны и плодородия) черпает из моря-океана воду и орошает ею поля. Это коромысло хранится на небе, и ночью его можно видеть в созвездии Большой Медведицы.

ye_katerina_

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0_m_a_r_s_0 После дождя будет радуга

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