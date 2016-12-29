Считаем грешников. Осторожно, 18+!

Город грехов

Добро пожаловать в Город Грехов Ковров † Здесь только то, что присылают наши читатели. У вас много грехов в жизни, интересных ситуаций и просто их не кому рассказать, тогда вы попали именно к нам. Мы публикуем все ваши секреты.

В@ниль Ковров

Добро пожаловать на В@ниль Ковров. Здесь вы можете оставлять фотографии бывших, нынешних и будущий девушек(парней), и узнать о них больше. Правила попадания в эту группу те же, что и были в нынешней. Администрация не несёт ответственности за испорченную репутацию людей. Предупреждаем, что посты удалятся не будут, так что подумайте 100 раз, прежде чем выложить фото.За слив информации ЧС пожизненно, за оскорбления участников ЧС 1 неделя, дабы подумали над своим поведением. Фотографии можете присылать админам в личку.Анонимность постов гарантируется. Итак, не стесняемся, кидаем фото людей на опознание. P.S(лично от админа)-всем хамам в мой адрес ч/с обеспечен

Пошлые Знакомства

Подслушано ковров +18

Курицы Коврова (Официальная группа)

ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ОСОБЕЙ МУЖСКОГО ПОЛА! Для вступления в группу сделать репост. Выложить свою курицу на стену можно, написав админу в лс. Анонимность гарантируется.

Внимание: Администрация группы не несет ответственность за размещенные материалы, присланные пользователями и участниками группы.



Маша Иванова. Кто-что? Не девушка ли лёгкого поведения?

Это Маша и она девушка лёгкого поведения.

КУРИЦЫ КОВРОВА

Петухи Коврова

Эта группа чисто ЖЕНСКАЯ.Обсуждаем и выкладываем фотографии всех тех, кто заслуживает быть в этой группе и тех, кого бы вы хотели проверить «на вшивость».Поможем нам ЖЕНЩИНАМ, сделать правильный выбор. ПЕТУХОВ Коврова надо знать в лицо...

А вот этим ребятам не повезло:

Грешники обсуждают интимные проблемы, проводят опросы на интимные темы, иногда в паблике публикуются фотографии так сказать в стиле ню.3130 подписчиков. Посты примерно такого содержания:Для скрина мы выбрали один из самых приличных, без нецензурных слов и фотографий половых органов.«Виртуальные знакомства делятся на два периода: до первой фотографии и после» — гласит этакий слоган паблика.Собственно, этим и занимаются.1500 участников. Закрытая группа.и «Контакты девочек». По сути — ВК-паблик далеко не ковровского сайта с весьма специфической тематикой. Путёвку в наш обзор сообществу дали многочисленные ковровские подписчики.653 участника. Следов их активности почти не наблюдается: посты с интимными откровениями появляются крайне редко.Почти 900 участников.Какая конспирация! И неслучайно. Девушкам, чьи фотографии тут размещают, этот факт вряд ли понравится. Например:Фото Маши прилагается.Но это еще цветочки. Периодически появляются посты подобного содержания:Фото и как бонус номер машиного телефона.В общем, рай для обиженных бывших и коварных соперниц.Эти «курицы» далеко не единственные в Коврове.Тысяча с небольшим участников.Вообще, сообществ с аналогичным названием тысячи по всей России и в странах ближнего зарубежья. С ними связано много неприятных и даже трагических историй. Так, в 2014 году в городе Актобе (Казахстан) 17-летняя девушка покончила с собой после того, как в группе ВК «Курицы Актобе» выложили её фотографии. Под фото указали, что девушка не только ведет активную интимную жизнь, но и заражает своих партнеров венерическими заболеваниями.В Коврове, слава богу, «курицы» до суицида никого не довели, судебных исков за клевету и прочие унижения — тоже не было. По крайней мере, в СМИ эта информация из суда не попала.Почти 600 участниц.«Слив Красавиц Ковров»«Слив Шкур Город Ковров»«Слив ШКУР г.Ковров»«курицы и петухи коврова»Сообщества заблокировали за оскорбление личности. На страже порядка — администрация ВКонтакте.