Сиеста по-ковровски. Instagram-обзор

Не забывайте про хештег #gk33!

Самые живые и естественные снимки. Не большая тру стори: лежит Маша на диванчике, грустит, чекает мемы про то, как проходит чье-то лето на диване, пишет мне моя дамочка, и предлагает пойти выгулять свои ножки и рожицу перед объективом. Ну Маруся не долго думая, сказала, что у нее нет настроения, обидев тем самым my pink princess(@sobolevaliza_ ), но потом кто-то взял в руки свою ленивую и грустную задницу и начал собираться. Ну а затем, после недолгих манипуляций перед зеркалом, примчался в пункт назначения, получил прекрасные фотографии и заряд позитивного настроения.Иногда хорошо побыть " тюленем" и просто отдохнуть!Породистые шотландцы с редким окрасом. #котята #шотландскиекотята #шотландскийвислоухийСынуля с папулей#мальчикиустали#отдых#Спокойной ночи#багадалзадание#банкирши#нашидемонывстретилисьЛюблю#прелесть#лучшиеСмотрим на звёздыGOOD MORNING Всегда с улыбкой. В этом весь Тим Мой мальчик всегда и всем улыбается Очень хотелось что бы эта черта осталась у него на всю жизнь Отличного настроения вам и вашим деткам#сын #сыночек #сынуля #дети #детки #mamaдома #инстадети #инстадетки #малыш #малыши #моймалыш #семья #счастье #родители #моясемья #мойсын #мамасына #блог #мамаблог #мама #инстамама #материнство #ямама #мояжизнь #baby #kids #instababy #instakids #instamama #mamaНебольшая зарисовка прошедшей командировки. Эхх… обследования, они такие.