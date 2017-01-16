Соцсети
Instagram-обзор. Спецэффекты
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Пёсики, еноты и, разумеется, котятки… Нет, наш новый Instagram-обзор вовсе не о домашних любимцах!
xyli_ganka_ Ооо… этот волшебный #snapchat Никогда не надоест#холода #зима #мороз #дома #конфетки #енотики #еноты #смех #смехота #умора #юмор
poshivalkina_lera #мой#маленький#чертенок#лёня#брат#2017#зима#каникулы#ковров#
arinka_rukhlina#олень
Забавные видео создаются с помощью приложения Snapchat. В нём есть функция «Линзы»(Lenses).
Линзы представляют собой специальные эффекты, которые применяются в реальном времени при помощи технологии распознавания лица, то есть вы можете наблюдать вносимые изменения непосредственно на экране устройства. Так как «Линзы» зачастую являются интерактивными, вам, скорее всего, придется выполнить определенное движение, чтобы соответствовать конкретному эффекту.
Для использования функции вам потребуется последняя версия приложения Snapchat и совместимое устройство.
zuev5050
marina_msi #вызовпринят @tcvetik87 правда я не очень люблю эти всякие эстафеты
anastasiiamikhailova2980
maricha_novikova Моя мышка!
dasha_potapova01 Немножечко грустная киса
__mynameiskate__ Merry Christmas
katisok Сегодня можно все и даже побывать по ту сторону стойки, с самой клевый баристой#gk33 #городскаякрасавица
lushnikovanatasha Минутка баловства#каникулы#snapchat#когданечемзаняться
xyli_ganka_ Ооо… этот волшебный #snapchat Никогда не надоест#холода #зима #мороз #дома #конфетки #енотики #еноты #смех #смехота #умора #юмор
poshivalkina_lera #мой#маленький#чертенок#лёня#брат#2017#зима#каникулы#ковров#
arinka_rukhlina#олень
Забавные видео создаются с помощью приложения Snapchat. В нём есть функция «Линзы»(Lenses).
Линзы представляют собой специальные эффекты, которые применяются в реальном времени при помощи технологии распознавания лица, то есть вы можете наблюдать вносимые изменения непосредственно на экране устройства. Так как «Линзы» зачастую являются интерактивными, вам, скорее всего, придется выполнить определенное движение, чтобы соответствовать конкретному эффекту.
Для использования функции вам потребуется последняя версия приложения Snapchat и совместимое устройство.
zuev5050
marina_msi #вызовпринят @tcvetik87 правда я не очень люблю эти всякие эстафеты
anastasiiamikhailova2980
maricha_novikova Моя мышка!
dasha_potapova01 Немножечко грустная киса
__mynameiskate__ Merry Christmas
katisok Сегодня можно все и даже побывать по ту сторону стойки, с самой клевый баристой#gk33 #городскаякрасавица
lushnikovanatasha Минутка баловства#каникулы#snapchat#когданечемзаняться
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