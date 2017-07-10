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Свадьба-777. Wedding Instagram
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Это свадьба! Прошлая пятница — это была та самая сакраментальная дата — 07.07.17. Да ещё и День любви, семьи и верности! Стоит ли удивляться, что лента Instagram пестрела свадебными и семейными фото.
@nastiagalkova
Ну разве не мимими? Невеста и ромашки, два символа невинности и безоглядной любви объединило фото…
Вообще, свадебные фото — это такая, в сущности, простая история! Все они такие похожие. И одновременно — неповторимые.
Счастливые лица людей, которые в прошлые выходные решили быть вместе раз и навсегда.
Интересно, как они будут выглядеть, когда их браки пройдут проверку временем?..
А вот — групповое фото:
@deepercraft Счастливые ❤️#gk33
Жених, надо понимать, тот парень, что рядом с девушкой? А третий — друг жениха? Почему такие суровые лица, ребята?
Смотрите, ещё пара серьёзных парней:
@deepercraft
Ещё бы указали, в чём именно заключается необычайность. Да, и кто из парней свидетель? Оба в приличных костюмчиках, пострижены стильно. Н-да… Ставим на молодого человека в «бабочке»!
Ну, на следующем фото вообще понятно всё: жених, невеста, мост в счастливую жизнь:
@lexnett75
Что тут сказать? Совет да любовь!
Кто там дальше? Очередные «двое из ларца». И снова «очень суровые парни». Мальчики, если бы мы наверняка не знали, что это селфи со свадьбы, подумали бы, что вы в очереди к зубному фоткаетесь. Вам только ждуна в компанию не хватает.
@deepercraft
А вот действительно креативное фото! Оцените костюмы!
Кстати говоря, кто-нибудь в курсе, что прошлые выходные — это не только День любви и верности, но ещё и Иван Купала! И День рыбака к тому же. В общем, самое время для фотосета у водички:
@millakovrov
Полностью согласны! Кто следующий?
Три девицы под окном:
@nataliia_tokareva
То, что girls — это понятно. А вот кем девчонки друг другу доводятся? Не сестрички? Или это просто такой мейк-ап «примиряющий»?..
Кто дальше? Не «кто», а «что»! Ох, уж эти «предметные» съёмки! Успех гарантирован. Друзья, делайте это! Снимайте не только себя, но и всё подряд, ведь это же так прикольно! Ну, а если предмет соответствует поводу, то есть, дню свадеб, просто респект:
@lulyakostik
То есть, это те самые, «проверенные временем» возлюбленные! Вот она, настоящая любовь!!!
Кто у нас следующий «в списке»? Счастливые молодожёны:
@karpylik
А почему нет комента «Горько»? Впрочем, тут и так ежу всё понятно: счастливы люди, не до коментов им пока что.
Ещё невеста? Несомненно:
@lesechka52
Ну, и зачем было палиться? Подумаешь, backstage!
Запостила-то в день свадьбы, мы все дружно поверили, а про вашу подготовительную кухню пусть знают только герои фотосета и их фотограф)))
Или просто иностранное слово понравилось, захотелось его написать, типа, эрудицией блеснуть?
… А вот весёлые и честные девчонки:
@akinders
Спросите, почему именно честные? Так всё в коменте с хэштегом: #СемьяГусевых 07.07.2017. Подпись, дата. На табличках указано, кто споёт, кто спляшет. Всё чётко!
Лайк, однозначно!
Ну, и в завершении:
@gleo33
Очень красивая девушка, очень простая подпись: #невеста. Ну, а что ещё? Конечно, невеста! Все подробности у неё в глазах!..
@nastiagalkova
Ну разве не мимими? Невеста и ромашки, два символа невинности и безоглядной любви объединило фото…
Вообще, свадебные фото — это такая, в сущности, простая история! Все они такие похожие. И одновременно — неповторимые.
Счастливые лица людей, которые в прошлые выходные решили быть вместе раз и навсегда.
Интересно, как они будут выглядеть, когда их браки пройдут проверку временем?..
А вот — групповое фото:
@deepercraft Счастливые ❤️#gk33
Жених, надо понимать, тот парень, что рядом с девушкой? А третий — друг жениха? Почему такие суровые лица, ребята?
Смотрите, ещё пара серьёзных парней:
@deepercraft
Такой свидетель должен быть на свадьбе у каждого, — указано в комментарии к фото.
Ещё бы указали, в чём именно заключается необычайность. Да, и кто из парней свидетель? Оба в приличных костюмчиках, пострижены стильно. Н-да… Ставим на молодого человека в «бабочке»!
Ну, на следующем фото вообще понятно всё: жених, невеста, мост в счастливую жизнь:
@lexnett75
Что тут сказать? Совет да любовь!
Кто там дальше? Очередные «двое из ларца». И снова «очень суровые парни». Мальчики, если бы мы наверняка не знали, что это селфи со свадьбы, подумали бы, что вы в очереди к зубному фоткаетесь. Вам только ждуна в компанию не хватает.
@deepercraft
А вот действительно креативное фото! Оцените костюмы!
Кстати говоря, кто-нибудь в курсе, что прошлые выходные — это не только День любви и верности, но ещё и Иван Купала! И День рыбака к тому же. В общем, самое время для фотосета у водички:
@millakovrov
С праздником Петра и Февронии, — гласит комментарий.
Полностью согласны! Кто следующий?
Три девицы под окном:
@nataliia_tokareva
My girls, — подписал автор.
То, что girls — это понятно. А вот кем девчонки друг другу доводятся? Не сестрички? Или это просто такой мейк-ап «примиряющий»?..
Кто дальше? Не «кто», а «что»! Ох, уж эти «предметные» съёмки! Успех гарантирован. Друзья, делайте это! Снимайте не только себя, но и всё подряд, ведь это же так прикольно! Ну, а если предмет соответствует поводу, то есть, дню свадеб, просто респект:
@lulyakostik
Наш замочек на месте, — пишут в коменте.
То есть, это те самые, «проверенные временем» возлюбленные! Вот она, настоящая любовь!!!
Кто у нас следующий «в списке»? Счастливые молодожёны:
@karpylik
А почему нет комента «Горько»? Впрочем, тут и так ежу всё понятно: счастливы люди, не до коментов им пока что.
Ещё невеста? Несомненно:
@lesechka52
Это всего лишь backstage..., — сообщает автор в коменте.
Ну, и зачем было палиться? Подумаешь, backstage!
Запостила-то в день свадьбы, мы все дружно поверили, а про вашу подготовительную кухню пусть знают только герои фотосета и их фотограф)))
Или просто иностранное слово понравилось, захотелось его написать, типа, эрудицией блеснуть?
… А вот весёлые и честные девчонки:
@akinders
Спросите, почему именно честные? Так всё в коменте с хэштегом: #СемьяГусевых 07.07.2017. Подпись, дата. На табличках указано, кто споёт, кто спляшет. Всё чётко!
Лайк, однозначно!
Ну, и в завершении:
@gleo33
Очень красивая девушка, очень простая подпись: #невеста. Ну, а что ещё? Конечно, невеста! Все подробности у неё в глазах!..
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