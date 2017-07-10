Свадьба-777. Wedding Instagram

Такой свидетель должен быть на свадьбе у каждого, — указано в комментарии к фото.

С праздником Петра и Февронии, — гласит комментарий.

My girls, — подписал автор.

Наш замочек на месте, — пишут в коменте.

Это всего лишь backstage..., — сообщает автор в коменте.

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Ну разве не мимими? Невеста и ромашки, два символа невинности и безоглядной любви объединило фото…Вообще, свадебные фото — это такая, в сущности, простая история! Все они такие похожие. И одновременно — неповторимые.Счастливые лица людей, которые в прошлые выходные решили быть вместе раз и навсегда.Интересно, как они будут выглядеть, когда их браки пройдут проверку временем?..А вот — групповое фото:Счастливые ❤️#gk33Жених, надо понимать, тот парень, что рядом с девушкой? А третий — друг жениха? Почему такие суровые лица, ребята?Смотрите, ещё пара серьёзных парней:Ещё бы указали, в чём именно заключается необычайность. Да, и кто из парней свидетель? Оба в приличных костюмчиках, пострижены стильно. Н-да… Ставим на молодого человека в «бабочке»!Ну, на следующем фото вообще понятно всё: жених, невеста, мост в счастливую жизнь:Что тут сказать? Совет да любовь!Кто там дальше? Очередные «двое из ларца». И снова «очень суровые парни». Мальчики, если бы мы наверняка не знали, что это селфи со свадьбы, подумали бы, что вы в очереди к зубному фоткаетесь. Вам только ждуна в компанию не хватает.А вот действительно креативное фото! Оцените костюмы!Кстати говоря, кто-нибудь в курсе, что прошлые выходные — это не только День любви и верности, но ещё и Иван Купала! И День рыбака к тому же. В общем, самое время для фотосета у водички:Полностью согласны! Кто следующий?Три девицы под окном:То, что girls — это понятно. А вот кем девчонки друг другу доводятся? Не сестрички? Или это просто такой мейк-ап «примиряющий»?..Кто дальше? Не «кто», а «что»! Ох, уж эти «предметные» съёмки! Успех гарантирован. Друзья, делайте это! Снимайте не только себя, но и всё подряд, ведь это же так прикольно! Ну, а если предмет соответствует поводу, то есть, дню свадеб, просто респект:То есть, это те самые, «проверенные временем» возлюбленные! Вот она, настоящая любовь!!!Кто у нас следующий «в списке»? Счастливые молодожёны:А почему нет комента «Горько»? Впрочем, тут и так ежу всё понятно: счастливы люди, не до коментов им пока что.Ещё невеста? Несомненно:Ну, и зачем было палиться? Подумаешь, backstage!Запостила-то в день свадьбы, мы все дружно поверили, а про вашу подготовительную кухню пусть знают только герои фотосета и их фотограф)))Или просто иностранное слово понравилось, захотелось его написать, типа, эрудицией блеснуть?… А вот весёлые и честные девчонки:Спросите, почему именно честные? Так всё в коменте с хэштегом: #СемьяГусевых 07.07.2017. Подпись, дата. На табличках указано, кто споёт, кто спляшет. Всё чётко!Лайк, однозначно!Ну, и в завершении:Очень красивая девушка, очень простая подпись: #невеста. Ну, а что ещё? Конечно, невеста! Все подробности у неё в глазах!..