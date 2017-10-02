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Такие разные выходные. Instagram-обзор
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negativ_rus Ну просто Рок-н-рольные получись #выходные у меня, пообщался с музыкантами, с Чижем, с Битлами, посетил отличные #концерты, забежал на местный получил кучу тёплых слов от своих фэнов, а главное что все это я совместил с работой#работатакаяработа ну а закончу я их сегодня репой с @fatalniivistrel ведь скоро мы запишем новые песни вам на растерзание! #рокздесь #gk33 #рокмузыканты #friends #чижико #beatlove #rockmusic #rocknroll #негативы #fатальныйвыстрел #peace #бобрульконаотдыхе #папаблогер #drums #guitar #beatles #weekend
meri060110 Вот так мы начинаем наши #выходные Все на #субботник #Школа21 #осень #ГордееваМарина #Ковров #gk33
alyona_kondrateva Некоторые мечты так и должны остаться мечтами. Навсегда. #Vladimir #Vladimir33 #Dobrograd #AviaAndMusicFestival #Weekend #Summer #Summer2017 #August #Happy #GK33 #Kovrov33
mr.cbrt Когда все стали забывать как тебя зовут по паспорту)))#gk33 #довольныйкот
yankurganov АиЭ, как говорится, мой факультет, хоть уже как 2 года выпустился #махрипахарипулаевна #профкомкгта #кгта #селфачи #gk33 #красный #очкиотвадима
yankurganov АиЭ, как говорится, мой факультет, хоть уже как 2 года выпустился #махрипахарипулаевна #профкомкгта #кгта #селфачи #gk33 #красный #очкиотвадима
kjiy6hu4ka33 Сколько прекрасного мы упускаем ежедневно? Не обращаем внимание, на повседневную красоту, которая окружает нас в мелочах. Тонем в рутине городских будней и не успеваем вздохнуть полной грудью, даже раз в день. Остановитесь, оглянитесь, вздохните наконец полной грудью и ощутите сколько прекрасного дарит нам осень.#осень #осень2017 #природа #безфильтров #лес #грибы #gk33 #kovrov33 #красотавмелочах
molomova Мечтай #gk33 #vscovladimir #vscorussia
foto__with__love Любовь — это смотреть в одном направлении) #onelove#Любовь#влюбленнаяпара#kovrov33#GK33
masha_kulygina Давно мы так не выбирались Отдохнули в пятницу всем отделом Тут были почти все представители нашей крутой дирекции: — подбор персонала; — отдел кадров; — оценка и развитие персонала; — управляющая офиса; — руководитель обучения; — координатор отдела обучения а также в ролях: — дизайнер; — заместитель руководителя сайта; — и хороший парень Денис #всеинструменты #всеинтрументырулят #hr #vinnijones #gk33 #kovrov
koteika861 Сладкий мой мальчик Я очень сильно скучаю#ковров#gk33#живубезограничений #spinalnik #любовь#курск
perfilova_ana #gk33 #доброград #прокатвелосипедов
yankurganov Наконец-то нормальная фотка #селфачи #gk33
itanhunt33 Кружим, кружим
champions_football_school33 #школафутболаЧемпионы #gk33
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