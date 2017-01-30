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Instagram-обзор. Счастье
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Счастье не нужно ждать, счастье уже рядом. Оно притаилось… в мелочах. Научитесь им дышать, ведь оно уже здесь, в этом морозном январском воздухе.
lavruuushik Этим морозным утром хочу пожелать вам внутреннего тепла и самой прекрасной недели
И если станет совсем невмоготу и захочется все бросить, вспомните, что без этого всего не было бы именно вас! Таких какие вы сейчас. Так что схватитесь сильней за свою мечту, стисните зубы и двигайтесь вперёд преодолевая все «не хочу»
И не забывайте говорить себе «все хорошо!», направьте свои мысли в правильное русло с начала недели. Только когда вы искренне верите и знаете, что все хорошо, так и будет!
tatyana_k1983
zairaskhabovna #m&m's#мятныйШоколад#СтранныйВкус
danielnefyodoff Привет, мне один месяц
smyziya Дед с внуком угощают птичек, кормушка полная!
tatiana_fila #папуля поздравил доченьку #сднемТатьяны
kolyan_nik37
vyyv.yvvy Решили зарегистрироваться в инстаграме.#жизньначалась
victoria__borschik Идеальный вечер…
nyurakazakova
Нашла напоминание о бывшей работе… #ностальгия захлестнула… Девочки, как же я соскучилась по вам!
Уже почти 7 лет, как мы знакомы, представляете! Можно не видеться месяцами и годами, но я вас безумно люблю! Просто знайте об этом! @kater_ka @o.rybkina.olga #женскаядружба #моменты #счастьевмелочах
vikusia_kuzicina Наконец то и я посмотрела
tatijna_busurinatr То чувство, когда за тобой постоянно кто-то наблюдает
kotova3105 Любимые мои котятки
varlamova1303 Вот и та самая канарейка смотрит на дедушку Ленина
ecoproducts33 Наши гусята
sushkovasvetlana Какая редкость, сегодня пустая ваза- нужно исправить!
lavruuushik Этим морозным утром хочу пожелать вам внутреннего тепла и самой прекрасной недели
И если станет совсем невмоготу и захочется все бросить, вспомните, что без этого всего не было бы именно вас! Таких какие вы сейчас. Так что схватитесь сильней за свою мечту, стисните зубы и двигайтесь вперёд преодолевая все «не хочу»
И не забывайте говорить себе «все хорошо!», направьте свои мысли в правильное русло с начала недели. Только когда вы искренне верите и знаете, что все хорошо, так и будет!
tatyana_k1983
zairaskhabovna #m&m's#мятныйШоколад#СтранныйВкус
danielnefyodoff Привет, мне один месяц
smyziya Дед с внуком угощают птичек, кормушка полная!
tatiana_fila #папуля поздравил доченьку #сднемТатьяны
kolyan_nik37
vyyv.yvvy Решили зарегистрироваться в инстаграме.#жизньначалась
victoria__borschik Идеальный вечер…
nyurakazakova
Нашла напоминание о бывшей работе… #ностальгия захлестнула… Девочки, как же я соскучилась по вам!
Уже почти 7 лет, как мы знакомы, представляете! Можно не видеться месяцами и годами, но я вас безумно люблю! Просто знайте об этом! @kater_ka @o.rybkina.olga #женскаядружба #моменты #счастьевмелочах
vikusia_kuzicina Наконец то и я посмотрела
tatijna_busurinatr То чувство, когда за тобой постоянно кто-то наблюдает
kotova3105 Любимые мои котятки
varlamova1303 Вот и та самая канарейка смотрит на дедушку Ленина
ecoproducts33 Наши гусята
Не забывайте про хештег #gk33!
sushkovasvetlana Какая редкость, сегодня пустая ваза- нужно исправить!
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