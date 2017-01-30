Instagram-обзор. Счастье

Не забывайте про хештег #gk33!

Этим морозным утром хочу пожелать вам внутреннего тепла и самой прекрасной неделиИ если станет совсем невмоготу и захочется все бросить, вспомните, что без этого всего не было бы именно вас! Таких какие вы сейчас. Так что схватитесь сильней за свою мечту, стисните зубы и двигайтесь вперёд преодолевая все «не хочу»И не забывайте говорить себе «все хорошо!», направьте свои мысли в правильное русло с начала недели. Только когда вы искренне верите и знаете, что все хорошо, так и будет!#m&m's#мятныйШоколад#СтранныйВкусПривет, мне один месяцДед с внуком угощают птичек, кормушка полная!#папуля поздравил доченьку #сднемТатьяныРешили зарегистрироваться в инстаграме.#жизньначаласьИдеальный вечер…Нашла напоминание о бывшей работе… #ностальгия захлестнула… Девочки, как же я соскучилась по вам!Уже почти 7 лет, как мы знакомы, представляете! Можно не видеться месяцами и годами, но я вас безумно люблю! Просто знайте об этом! @kater_ka @o.rybkina.olga #женскаядружба #моменты #счастьевмелочахНаконец то и я посмотрелаТо чувство, когда за тобой постоянно кто-то наблюдаетЛюбимые мои котяткиВот и та самая канарейка смотрит на дедушку ЛенинаНаши гусятаКакая редкость, сегодня пустая ваза- нужно исправить!