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Instagram-обзор. Счастье

Вероника Никитина
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Счастье не нужно ждать, счастье уже рядом. Оно притаилось… в мелочах. Научитесь им дышать, ведь оно уже здесь, в этом морозном январском воздухе.



lavruuushik Этим морозным утром хочу пожелать вам внутреннего тепла и самой прекрасной недели

И если станет совсем невмоготу и захочется все бросить, вспомните, что без этого всего не было бы именно вас! Таких какие вы сейчас. Так что схватитесь сильней за свою мечту, стисните зубы и двигайтесь вперёд преодолевая все «не хочу»

И не забывайте говорить себе «все хорошо!», направьте свои мысли в правильное русло с начала недели. Только когда вы искренне верите и знаете, что все хорошо, так и будет!

tatyana_k1983

zairaskhabovna #m&m's#мятныйШоколад#СтранныйВкус

danielnefyodoff Привет, мне один месяц

smyziya Дед с внуком угощают птичек, кормушка полная!

tatiana_fila #папуля поздравил доченьку #сднемТатьяны

kolyan_nik37

vyyv.yvvy Решили зарегистрироваться в инстаграме.#жизньначалась

victoria__borschik Идеальный вечер…

nyurakazakova

Нашла напоминание о бывшей работе… #ностальгия захлестнула… Девочки, как же я соскучилась по вам!

Уже почти 7 лет, как мы знакомы, представляете! Можно не видеться месяцами и годами, но я вас безумно люблю! Просто знайте об этом! @kater_ka @o.rybkina.olga #женскаядружба #моменты #счастьевмелочах

vikusia_kuzicina Наконец то и я посмотрела

tatijna_busurinatr То чувство, когда за тобой постоянно кто-то наблюдает

kotova3105 Любимые мои котятки

varlamova1303 Вот и та самая канарейка смотрит на дедушку Ленина

ecoproducts33 Наши гусята

Не забывайте про хештег #gk33!



sushkovasvetlana Какая редкость, сегодня пустая ваза- нужно исправить!

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