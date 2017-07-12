Instagram художника. Творчество 18+

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Это всё лирика и идеализация.В действительности автопортреты — это, чаще всего, селфи с «уточкой». Крупным планом — сегодняшний обед. Общий план — фото из-за лобового стекла у мальчиков и фото перед зеркалом в примерочной у девочек. На большее фантазии, как правило, не хватает.И приложение, задуманное для творчества, по факту становится назойливым для окружающего мира бесконечным калейдоскопом однотипных картинок.Относительно недавно Instagram взяли на вооружение специалисты фэшн-индустрии. Казалось бы, вот он сейчас грянет — креатив. Ничего подобного. Ногти-ногти, брови-брови, запчасти-запчасти, очки-очки. Это раздражает едва ли не больше ежеутренних яичниц и тысяч чашек кофе, снятых на салфеточках сверху.А если Instagram взялся вести настоящий художник? Как будет выглядеть эта лента? Мы нашли аккаунт, который действительно заинтересовал.На данный момент у аккаунта 4772 подписчика. Его ведет ковровчанинМы связались с Кириллом. Он не был против ответить на вопросы GK.— Рисую с детства, хотя профильного художественного образования нет. Возможно, склонность к рисованию передалась по наследству от мамы. Она — художник-оформитель… Правда, мама такого не рисует))) У неё всё больше цветы…— На том, чтобы я создал группу в ВК и завёл Instagram, настояли друзья. Вообще, я занимаюсь портретами на заказ. А здесь просто вещи «от нечего делать». Где-то перерисованные арты, где-то — просто навеянное музыкой…У Кирилла немало работ, сделанных «специально для Instagram». Те самые «ноги» и «котики», только «постил» художник их вначале кистью на бумаге.Проскроллить этот аккаунт — как будто заглянуть в маленькую частную галерею.