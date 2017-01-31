Соцсети
Волшебники и левитация. Мистический обзор
0 163
Ну или не совсем мистический. Признаемся, порой мы грешим преувеличивающими заголовками. Тем не менее, сегодняшний обзор пабликов ВКонтакте окружен ореолом волшебства, загадочности и легкой приподнятости над землей. Он пригодится тем, кто интересуется духовным саморазвитием и просто разнообразными «необычностями».
332 участника.
Ве́ды (санскр. वेद, véda — «знание», «учение») — это самые древние священные писания которые известны в настоящий момент людям Земли.
Веды посвящены различным областям знаний, медицине и здоровью, архитектуре, политике, психологии, семейным отношениям, астрологии, теологии, религии и духовности, охватывают все сферы человеческой жизни, а также повествуют о жизни в масштабах космоса, летательных аппаратах, устройстве вселенной и даже сферах, которые не являются материальными: тонких мирах, энергетических полях, сверхспосоностях йогов, планетах высших и низших миров. Все чаще ученые с удивлением обнаруживают инстересный феномен: то, что они пытаются изобрести эмпирическим путем, ставя опыты и делая выводы, уже давно описано в ведах.
Веб-адрес: vk.com/clubwedakovrov
Формат: встречи, тренинги, семинары. Место проведения: студия йоги «Воздух». Так, в январе состоялось групповое релакс-занятие «Путешествие в прошлые жизни. Энергия прошлого в помощь настоящему».
Беб-адрес: vk.com/public82943881
Студия йоги «Воздух»
757 участников.
Веб-адрес: vk.com/vozduhkovrov
127 участников.
Веб-адрес: vk.com/yogakovrov
Закрытая группа, 164 участника
Веб-адрес: vk.com/sahajayogakovrov
Хатха-йога для всех желающих. 508 участников.
Веб-адрес: vk.com/frolova_yoga
Клуб Ведических Знаний г.Ковров
332 участника.
Ве́ды (санскр. वेद, véda — «знание», «учение») — это самые древние священные писания которые известны в настоящий момент людям Земли.
Веды посвящены различным областям знаний, медицине и здоровью, архитектуре, политике, психологии, семейным отношениям, астрологии, теологии, религии и духовности, охватывают все сферы человеческой жизни, а также повествуют о жизни в масштабах космоса, летательных аппаратах, устройстве вселенной и даже сферах, которые не являются материальными: тонких мирах, энергетических полях, сверхспосоностях йогов, планетах высших и низших миров. Все чаще ученые с удивлением обнаруживают инстересный феномен: то, что они пытаются изобрести эмпирическим путем, ставя опыты и делая выводы, уже давно описано в ведах.
Веб-адрес: vk.com/clubwedakovrov
Клуб Волшебников г.Коврова
Тема: раскрытие собственного потенциала через различные энергетические практики.
Формат: встречи, тренинги, семинары. Место проведения: студия йоги «Воздух». Так, в январе состоялось групповое релакс-занятие «Путешествие в прошлые жизни. Энергия прошлого в помощь настоящему».
Беб-адрес: vk.com/public82943881
Студия йоги «Воздух»
Приглашаем Вас на занятия: йога в воздухе, хатха-йога, йога для всех, стретчинг в гамаке, йога для детей и подростков, оздоровительная гимнастика 40+.
757 участников.
Веб-адрес: vk.com/vozduhkovrov
Йога. Здоровье. Самопознание. г. Ковров.
Следуй за своим счастьем!
127 участников.
Веб-адрес: vk.com/yogakovrov
Сахаджа Йога. Медитация. г. Ковров
Закрытая группа, 164 участника
Веб-адрес: vk.com/sahajayogakovrov
Группировка боевых йогов
Хатха-йога для всех желающих. 508 участников.
Если вам интересна йога в целом и мой подход к ней в частности – значит, нам по пути.
Веб-адрес: vk.com/frolova_yoga
0 комментариев