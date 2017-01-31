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Волшебники и левитация. Мистический обзор

Anna_Kalinina
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Ну или не совсем мистический. Признаемся, порой мы грешим преувеличивающими заголовками. Тем не менее, сегодняшний обзор пабликов ВКонтакте окружен ореолом волшебства, загадочности и легкой приподнятости над землей. Он пригодится тем, кто интересуется духовным саморазвитием и просто разнообразными «необычностями».

Клуб Ведических Знаний г.Ковров




332 участника.

Ве́ды (санскр. वेद, véda — «знание», «учение») — это самые древние священные писания которые известны в настоящий момент людям Земли.

Веды посвящены различным областям знаний, медицине и здоровью, архитектуре, политике, психологии, семейным отношениям, астрологии, теологии, религии и духовности, охватывают все сферы человеческой жизни, а также повествуют о жизни в масштабах космоса, летательных аппаратах, устройстве вселенной и даже сферах, которые не являются материальными: тонких мирах, энергетических полях, сверхспосоностях йогов, планетах высших и низших миров. Все чаще ученые с удивлением обнаруживают инстересный феномен: то, что они пытаются изобрести эмпирическим путем, ставя опыты и делая выводы, уже давно описано в ведах.

Веб-адрес: vk.com/clubwedakovrov

Клуб Волшебников г.Коврова




Тема: раскрытие собственного потенциала через различные энергетические практики.

Формат: встречи, тренинги, семинары. Место проведения: студия йоги «Воздух». Так, в январе состоялось групповое релакс-занятие «Путешествие в прошлые жизни. Энергия прошлого в помощь настоящему».

Беб-адрес: vk.com/public82943881

Студия йоги «Воздух»




Приглашаем Вас на занятия: йога в воздухе, хатха-йога, йога для всех, стретчинг в гамаке, йога для детей и подростков, оздоровительная гимнастика 40+.

757 участников.

Веб-адрес: vk.com/vozduhkovrov

Йога. Здоровье. Самопознание. г. Ковров.




Следуй за своим счастьем!

127 участников.

Веб-адрес: vk.com/yogakovrov

Сахаджа Йога. Медитация. г. Ковров




Закрытая группа, 164 участника

Веб-адрес: vk.com/sahajayogakovrov

Группировка боевых йогов




Хатха-йога для всех желающих. 508 участников.

Если вам интересна йога в целом и мой подход к ней в частности – значит, нам по пути.

Веб-адрес: vk.com/frolova_yoga

Не обязательно иметь крылья, чтобы летать. Достаточно иметь богатую фантазию!

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