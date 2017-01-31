Волшебники и левитация. Мистический обзор

Клуб Ведических Знаний г.Ковров

Клуб Волшебников г.Коврова

Тема: раскрытие собственного потенциала через различные энергетические практики.

Студия йоги «Воздух»



Приглашаем Вас на занятия: йога в воздухе, хатха-йога, йога для всех, стретчинг в гамаке, йога для детей и подростков, оздоровительная гимнастика 40+.



Йога. Здоровье. Самопознание. г. Ковров.

Следуй за своим счастьем!

Сахаджа Йога. Медитация. г. Ковров

Группировка боевых йогов

Если вам интересна йога в целом и мой подход к ней в частности – значит, нам по пути.

Не обязательно иметь крылья, чтобы летать. Достаточно иметь богатую фантазию!

332 участника.Ве́ды (санскр. वेद, véda — «знание», «учение») — это самые древние священные писания которые известны в настоящий момент людям Земли.Веды посвящены различным областям знаний, медицине и здоровью, архитектуре, политике, психологии, семейным отношениям, астрологии, теологии, религии и духовности, охватывают все сферы человеческой жизни, а также повествуют о жизни в масштабах космоса, летательных аппаратах, устройстве вселенной и даже сферах, которые не являются материальными: тонких мирах, энергетических полях, сверхспосоностях йогов, планетах высших и низших миров. Все чаще ученые с удивлением обнаруживают инстересный феномен: то, что они пытаются изобрести эмпирическим путем, ставя опыты и делая выводы, уже давно описано в ведах.Формат: встречи, тренинги, семинары. Место проведения: студия йоги «Воздух». Так, в январе состоялось групповое релакс-занятие «Путешествие в прошлые жизни. Энергия прошлого в помощь настоящему».757 участников.127 участников.Закрытая группа, 164 участникаХатха-йога для всех желающих. 508 участников.